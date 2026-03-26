Colombia

Alcaldía de Medellín suspende la medida del pico y placa para carros y motos durante Semana Santa

El despacho del alcalde notificó que la tradicional limitación vehicular no estará vigente en el periodo, e instó a los ciudadanos a extremar precauciones y atender sugerencias de seguridad antes de iniciar cualquier desplazamiento

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La suspensión del pico y placa en Medellín aplicará entre el 12 y el 20 de abril de 2025 - crédito Colprensa
La suspensión temporal del pico y placa en Medellín busca facilitar la movilidad durante la Semana Santa para residentes y viajeros - crédito Colprensa

La Alcaldía de Medellín determinó suspender temporalmente la medida de pico y placa durante la Semana Santa para vehículos particulares y motocicletas, con el objetivo de facilitar la movilidad de viajeros y residentes durante el receso religioso. La decisión, confirmada por el alcalde Federico Gutiérrez, estará vigente desde el lunes 30 de marzo y la restricción se retomará con normalidad el lunes 6 de abril, una vez finalizadas las celebraciones católicas.

“En Semana Santa no regirá el pico y placa en Medellín. Tomamos esta decisión para facilitar la entrada y salida de viajeros”, anunció el mandatario local. Para garantizar la seguridad y el orden en la movilidad, la administración municipal dispondrá de acompañamiento permanente de la Policía y agentes de tránsito en las principales vías de ingreso y salida de la ciudad, así como en los eventos religiosos con mayor afluencia de público.

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El alcalde Gutiérrez hizo un llamado a la prudencia y la prevención, recordando que la prioridad de la administración es proteger la vida de todos los ciudadanos. “La vida es nuestra prioridad. Queremos que todos lleguen bien a sus destinos. Antes de viajar revisen su vehículo, sus documentos, el estado de las vías”, enfatizó.

El objetivo de la medida es reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad en la ciudad - crédito Alcaldía de Medellín
La administración municipal de Medellín dispondrá acompañamiento policial y de agentes de tránsito en las principales vías y eventos religiosos - crédito Alcaldía de Medellín

Rotación y horarios habituales del pico y placa en Medellín

La suspensión temporal de la medida no implica cambios en la rotación o en los horarios establecidos para el primer semestre de 2026. Desde el 2 de febrero, Medellín y su área metropolitana implementaron una nueva rotación del pico y placa para carros y motocicletas, que rige hasta el 31 de julio de 2026. La restricción para vehículos particulares opera así: lunes (1 y 7), martes (0 y 3), miércoles (4 y 6), jueves (5 y 9) y viernes (2 y 8).

El horario de pico y placa en Medellín es de 5:00 a. m. a 8:00 p. m., de lunes a viernes. La norma aplica para la circulación de carros, camperos, motocarros y cuatrimotos según el último dígito de la placa, mientras que para motos de dos y cuatro tiempos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores se toma el primer número de la placa. Los vehículos eléctricos, a gas y algunos híbridos registrados en el Runt están exentos.

Multas de hasta 15 salarios mínimos y la inmovilización del vehículo aplicarán desde el 10 de febrero - crédito Alcaldía de Medellín
La rotación y horarios habituales del pico y placa para carros y motos en Medellín permanecen sin cambios y seguirán vigentes tras Semana Santa - crédito Alcaldía de Medellín

En el caso del transporte público individual (taxis), la restricción se mantiene bajo la metodología quincenal acordada con el gremio, variando el día de la semana cada mes y aplicando solo en días hábiles. El horario de pico y placa para taxis es de 6:00 a. m. a 8:00 p. m., y la rotación de abril de 2026 ya fue publicada oficialmente por la Secretaría de Movilidad.

Exenciones y zonas especiales

La administración de Medellín mantiene exentas de la restricción varias vías estratégicas para la movilidad urbana y metropolitana. Entre ellas se encuentran la avenida Regional, la Autopista Sur (en jurisdicción de Medellín), la vía Las Palmas, el corredor de la avenida 33 entre la Autopista Sur y Las Palmas, y la calle 10 entre el eje vial del río y la Terminal del Sur. Los corregimientos de la ciudad también están exentos. Para garantizar el acceso sin contratiempos a la Terminal de Transportes del Norte, se han dispuesto rutas específicas libres de pico y placa para viajeros provenientes del norte y el sur de la ciudad.

Las vías exentas no se extienden a los tramos de la Autopista Sur y la avenida Regional en jurisdicción de Itagüí y Bello, cuyas administraciones municipales mantienen autonomía sobre la aplicación de la medida.

Sanciones en caso de incumplimiento

- crédito Infobae
El incumplimiento del pico y placa tras Semana Santa en Medellín conlleva multas de hasta $650.000 en 2026 y la inmovilización del vehículo mediante controles automáticos y presenciales - crédito Infobae

Una vez finalizada la Semana Santa y restablecida la medida, el incumplimiento del pico y placa en Medellín acarreará una sanción económica de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (smldv), aproximadamente $650.000 en 2026, además de la inmovilización del vehículo. El control se realiza tanto a través de agentes de tránsito como de sistemas de detección automática (fotomultas).

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