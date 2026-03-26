Abelardo de la Espriella promete reducir el Estado, eliminar la JEP y construir diez megacárceles si llega a la presidencia

Abelardo de la Espriella expuso su visión de gobierno apoyada en independencia política, recorte de cargos estatales y medidas de choque en seguridad, economía y salud. - crédito Lina Gasca/Colprensa

Abelardo De La Espriella, abogado y candidato presidencial, afirmó en entrevista con Recap Blu que, si resulta elegido, impulsará una reducción del Estado, la eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la construcción de diez megacárceles administradas por privados.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por Blu Radio, el aspirante presenta su campaña como una alternativa a la política tradicional y propone un modelo de gobierno enfocado en medidas de choque para seguridad, economía y salud.

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Reducción del Estado y eliminación de la JEP

Durante la conversación, De La Espriella puntualizó que su objetivo es reducir hasta un 40% la estructura estatal. Para esto, plantea eliminar cargos y contratos que, según sus cálculos, “le sobran al Estado colombiano”, los cuales cifra en más de setecientos mil. El candidato aclaró que propondrá a la empresa privada la creación de empleos que permitan la transición de quienes salgan del sector público.

En el mismo sentido, el abogado anunció su intención de eliminar la JEP, institución que, según sus palabras, “le vale al Estado, al bolsillo de los contribuyentes, 1,2 billones de pesos”. De La Espriella calificó a la JEP como “un directorio político para perseguir a los héroes de la patria y lavarle las manos y la cara a los criminales de lesa humanidad de la guerrilla”. Esta postura lo ha distanciado de otros candidatos y sectores que defienden el sistema de justicia transicional creado tras los acuerdos de paz.

Recap Blu reportó que, para De La Espriella, la eliminación de la JEP y otras instituciones que “no sean funcionales” permitirá recortar el gasto público y, en consecuencia, bajar impuestos como el cuatro por mil y los gravámenes a la gasolina, que representan más de la mitad de su precio final.

Abelardo De La Espriella propone eliminar la Jurisdicción Especial para la Paz al considerar que no cumple su función y representa un alto costo para el Estado. - crédito Europa Press

Diez megacárceles bajo administración privada

Uno de los anuncios más destacados de la entrevista fue la promesa de construir diez megacárceles en zonas apartadas de Colombia, inspirándose parcialmente en el modelo carcelario del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. De La Espriella aseguró que estas prisiones serían administradas por empresas privadas bajo concesiones de hasta ochenta años y estarían ubicadas en terrenos baldíos donde “ni siquiera entra la señal de la Santa Cruz”, con el objetivo de impedir que los reclusos extorsionen desde el interior.

El abogado señaló que “el 75% de las extorsiones en Colombia sale de las cárceles actuales, que no son cárceles, son universidades del crimen”. Destacó que el Estado aportaría los terrenos y que el control penitenciario quedaría en manos de un nuevo cuerpo de prisiones adscrito al Ejército, compuesto por reservistas y veteranos, dejando de lado al actual INPEC, instituto que describió como “un cáncer para Colombia”.

Abelardo De La Espriella plantea construir diez megacárceles bajo administración privada para aislar a los grandes criminales y reducir la extorsión desde los penales. - crédito EFE/Mauricio Dueñas/Archivo

Seguridad, economía y salud: propuestas de choque

El aspirante presidencial defendió su independencia política y cuestionó a sus rivales, argumentando que su campaña representa a quienes “nunca han vivido de la teta del Estado”. Aseguró que no aceptará el sueldo presidencial, que su campaña se financia con recursos propios y que ha contratado una firma auditora internacional para garantizar la transparencia.

Entre sus medidas de choque en seguridad, De La Espriella propuso una alianza renovada con Estados Unidos e Israel para dotar a la Fuerza Pública de tecnología avanzada y aumentar el pie de fuerza. Indicó que buscará fumigar y bombardear cultivos ilícitos, así como fortalecer la inteligencia y el uso de drones.

En el campo económico, el abogado prometió activar sectores como la infraestructura, hidrocarburos, minería, energía, turismo, agro e innovación. Mencionó que, al recortar el Estado y combatir la corrupción con un bloque anticorrupción presidencial, podría ahorrar al país hasta ochenta billones de pesos al año. También se comprometió a buscar la reducción de impuestos y a promover la inversión extranjera.

Sobre salud, De La Espriella aseguró que implementará un plan de emergencia para estabilizar el sistema en noventa días, destinando diez billones de pesos para garantizar atención médica y pago a profesionales de la salud. Explicó que este monto se obtendría de recursos de ADRES, el presupuesto nacional o mediante la emisión de bonos, y que el siguiente paso sería resolver el déficit financiero del sector.

De la Espriella anuncia un plan de emergencia para estabilizar el sistema de salud en noventa días y priorizar la atención a pacientes y el pago a médicos. EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Un outsider frente a la política tradicional

El candidato remarcó en la entrevista que se presenta como el primer “outsider” real en la política, al no haber ocupado previamente cargos públicos ni depender de estructuras partidistas tradicionales.

Considera que su fórmula vicepresidencial, integrada por José Manuel Restrepo, aporta experiencia técnica y académica, y subraya que su movimiento es popular e independiente.

Sobre posibles alianzas, De La Espriella manifestó afinidad con el Centro Democrático, aunque se distanció de figuras y partidos que, según él, han sido cómplices del gobierno actual o representan la “politiquería de siempre”. Además, expresó su convicción de que parte de la base del Centro Democrático ya respalda su candidatura.

En este punto, De La Espriella fue consultado sobre la senadora María Fernanda Cabal y respondió que la considera “una patriota”.

Ante la pregunta sobre si recibiría a Cabal en su campaña, reiteró su disposición y aseguró: “No me cabe la menor duda. Estoy seguro. Llámale y le preguntas tú”. Añadió que, aunque la senadora no lo pueda declarar públicamente por razones de doble militancia, está convencido de que apoyará su candidatura en las urnas.

Al término del encuentro, enfatizó que su propósito es ofrecer “una alternativa distinta para Colombia”, orientada a la defensa de principios y valores fundacionales. “Esto no es de ideología, es de defensa de valores”, afirmó en el diálogo recogido por Recap Blu.