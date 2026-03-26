Colombia

Abelardo de la Espriella aseguró que no aceptará el salario si llega a la Presidencia: “Se irá a una obra benéfica”

Consultado sobre el destino que tendría ese dinero, de la Espriella sostuvo que no formaría parte de su patrimonio personal

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El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo De La Espriella - crédito Luisa González/Reuters
El candidato a la presidencia de Colombia Abelardo De La Espriella - crédito Luisa González/Reuters

Ante la posibilidad de asumir la Presidencia de Colombia tras las próximas elecciones, Abelardo de la Espriella, actual abogado y candidato presidencial, aclaró en entrevista con Blu Radio que renunciaría al salario estatal.

“No, no, no voy a aceptar el sueldo”, afirmó, remarcando que su intención es desvincularse de cualquier beneficio económico asociado al cargo.

Consultado sobre el destino que tendría ese dinero, De la Espriella sostuvo que no formaría parte de su patrimonio personal. “No quiero el sueldo. No lo voy a recibir”, reiteró a la emisora.

Ante nuevas preguntas sobre la asignación de esos recursos, el candidato propuso destinar el monto a acciones sociales: “Se va a una obra benéfica o a una fundación o vemos qué hacemos, pero no voy a recibir un peso”, compartió, subrayando su rechazo a cualquier ingreso de carácter público.

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Insistiendo en esa línea, recalcó: “Ni un centavo”, y vinculó su postura con la forma de financiamiento de su campaña electoral: “Como no estoy recibiendo peso para mi... un solo peso para mi campaña. La campaña se ha fondeado directamente y hemos abierto cuentas en las que se prohíbe incluso consignar cualquier cantidad, por mínima que sea”, detalló.

Al explicar su control financiero, de la Espriella destacó la contratación de una auditoría especializada: “He contratado una, una firma auditora internacional muy prestigiosa para que audite cada peso... que entra y sale de la campaña. Eso es fundamental”, puntualizó.

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