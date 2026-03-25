Señalan a Petro y Cepeda por el asesinato de Miguel Uribe: candidato del Pacto Histórico afirmó que es una “infamia”

En redes han recordado que Petro y Cepeda defendieron a "Iván Márquez" y a "Jesús Santrich" cuando abandonaron el proceso de paz - crédito Montaje Infobae (Colprensa/Reuters)

Luego de que la Fiscalía confirmó que la orden de asesinar al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue dada desde el interior de las disidencias de la Segunda Marquetalia, en Colombia se ha generado un debate en el que recuerdan que los fundadores de este grupo armado estuvieron involucrados en el proceso de paz que se firmó con las Farc.

Al respecto, la excandidata a la presidencia Vicky Dávila recordó que, cuando “Iván Márquez” y “Jesús Santrich” abandonaron el Acuerdo de Paz, el hoy candidato presidencial Iván Cepeda los defendió y aseguró que había una trampa contra ellos.

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“‘Iván Márquez’, jefe de la Segunda Marquetalia, el grupo terrorista que ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. Iván Cepeda, candidato presidencial de Petro, ‘El Heredero’. ‘Jesús Santrich’, narco que delinquía junto a ‘Márquez’ y que cayó en Venezuela. ¿Qué les dice esta imagen?“, fue la publicación en X que comenzó con la polémica.

Dávila publicó una foto antigua de Iván Cepeda junto a "Iván Márquez" y "Jesús Santrich" - crédito @VickyDavilaH/X

El presidente Gustavo Petro fue el primero en reaccionar a la publicación realizada por Dávila. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que fue la “Junta del Narcotráfico” la que ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay.

“Nada de lo que dice usted es verdad. Santrich fue entrampado por su amigo Néstor Humberto Martínez y hace rato está muerto. ‘Iván Márquez’ no está mandando en la Segunda Marquetalia por posible incapacidad irreversible y degenerativa. La Segunda Marquetalia con ‘Iván Mordisco’ y el Clan del Golfo se supeditan a la junta del narcotráfico, compuesta por esmeralderos con pasaporte internacional y conversaciones con la DEA”, escribió el presidente de Colombia.

El presidente defendió a Iván Cepeda en redes sociales - crédito @PetroGustavo/X

La discusión no terminó con la publicación de Gustavo Petro, ya que Dávila volvió a responderle al mandatario, al que le pidió no seguir defendiendo a los integrantes de la Segunda Marquetalia.

“A ‘Iván Márquez’ no trate de taparle. Si “no está mandando en la Segunda Marquetalia”, ¿por qué su Gobierno lo nombró negociador? Ahí sí mandaba. Pues le cuento que mientras “hablaba de paz”, planeaba y ordenaba asesinar a Miguel. Ese también se fritará en la paila del infierno. Pero ojalá pague aquí primero. Sobre lo que usted llama “La Junta del Narcotráfico”, póngase de acuerdo con su fiscal. Ella ha dicho que la Segunda Marquetalia asesinó a Miguel y que “El Zarco” está vivo. Usted dice que está muerto. Curiosamente, esa versión de la muerte solo les conviene a quienes quieren tapar la verdad del magnicidio. Ojalá encuentren a ese asesino y también pague por lo que hizo“.

Por último, Dávila indicó que “Cepeda ha defendido ratas” y aseguró que el presidente de Colombia no debería hablar sobre los sentimientos de las demás personas, incluyendo las víctimas del conflicto interno. “Usted ya ni corazón tiene de tanto odio, rabia y maldad”, puntualizó.

La periodista acusó a Gustavo Petro e Iván Cepeda de defender a los fundadores de la Segunda Marquetalia - crédito @VickyDavilaH

Sobre este tema se han pronunciado diferentes figuras de la política en Colombia, incluyendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que aseguró que “Cepeda es alcahuete de criminales”.

Debido a ello, Iván Cepeda decidió hablar a los medios de comunicación y pidió que los señalamientos que está recibiendo deberían convertirse en denuncias penales para poder tener la oportunidad de defenderse de los que describió como infamias.

“Es una infamia acusarnos al presidente Petro y a mí... Es una acusación que tiene sucios propósitos electorales. Yo demando que el Centro Democrático y que el expresidente entablen inmediatamente las acciones penales y no se queden en el ejercicio de proferir mentiras”, declaró el candidato presidencial del Pacto Histórico.

El último pronunciamiento sobre el tema fue por parte de la candidata presidencial Paloma Valencia, que durante una atención a la prensa declaró: “Fue Cepeda quien intercedió para que ‘Santrich’ e ‘Iván Márquez’ se volaran y fue Petro quien nombró al ‘Zarco Aldinever’ negociador de paz. Que no olviden la responsabilidad política con la que cargan”.