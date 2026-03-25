Policía capturó a alias Tío, cabecilla de Los Chiquillos en Buenaventura: era uno de los más buscados del Valle

Autoridades destacaron la importancia de la captura de alias Tío - crédito Policía Valle

Un importante golpe contra la delincuencia común organizada en Buenaventura (Valle del Cauca) dejó como resultado la captura de uno de los cabecillas de Los Chiquillos, estructura señalada de cometer delitos de alto impacto en el distrito bonaverense.

Se trata de la detención de alias Tío, identificado como el tercer cabecilla de Los Chiquillos, en una operación coordinada con el Gaula, Sipol, Goes y la Fiscalía General de la Nación en el casco urbano de Buenaventura.

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La acción se realizó mediante diligencia de registro y allanamiento, y contó con apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca. Entre los elementos incautados figuraron dos teléfonos celulares y dos granadas de fragmentación.

La Policía Nacional captura a alias Tío, tercer cabecilla de Los Chiquillos, durante operación en Buenaventura apoyada por la Fiscalía y el Gaula - crédito Policía Valle

Rol de alias Tío en Los Chiquillos

Según la información oficial, el detenido era responsable del reclutamiento de nuevos integrantes y del ocultamiento de armas de fuego empleadas en actividades delictivas y disputas territoriales, especialmente en confrontaciones con el grupo rival Los Shottas.

Desde 2023, habría asumido el liderazgo del componente criminal de Los Chiquillos, con presencia en los barrios Caldas, Unión de Vivienda y Carlos Holmes. Además, se le atribuye la coordinación de extorsiones contra comerciantes y la ejecución de homicidios selectivos, lo que mantenía bajo asedio a diversos sectores del puerto principal sobre el Pacífico.

Disputa territorial y violencia en Buenaventura

La captura de alias Tío constituye un golpe estratégico contra Los Chiquillos, grupo vinculado a la violencia en la región. De acuerdo con la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, el capturado era el principal dinamizador de los enfrentamientos armados contra Los Shottas, motivados por la disputa del control territorial para actividades de microtráfico y narcotráfico en Buenaventura.

La mandataria regional indicó: “Teníamos una recompensa hasta de $20 millones por la información del lugar donde lo podríamos capturar”, lo que resalta la importancia de la colaboración ciudadana y la inteligencia policial en la desarticulación de los mandos medios y altos de estas organizaciones.

La general Sandra Rodríguez, comandante del Departamento de Policía del Valle del Cauca, detalló que estos elementos serán sometidos a peritaje para recolectar información relevante sobre la estructura criminal y sus comunicaciones. El capturado figuraba en el cartel de los más buscados de la Gobernación del Valle del Cauca por el delito de concierto para delinquir.

“Tío” tenía a su cargo el reclutamiento de nuevos integrantes y el ocultamiento de armas de fuego para Los Chiquillos en Buenaventura - crédito Javier Andrés Rojas/Reuters

“(...) A este actor criminal se le encontraron dos celulares y dos granadas de fragmentación. Es importante resaltar que durante la vigencia del 2026 se llevan capturados 19 criminales de la banda de los Shottas, 28 de Los Espartanos y cuatro de Los Chiquillos”, dijo puntualmente.

Alias Pitbull, otro de los cabecillas de Los Chiquillos capturado en 2026

En el barrio El Caldas, comuna 12 de Buenaventura, las autoridades capturaron el 26 de enero de 2026 a alias Pitbull, presunto cabecilla de Los Chiquillos.

Alias Pitbull es señalado por homicidio y múltiples delitos cometidos principalmente en Buenaventura - crédito Policía Valle

El operativo, liderado por el Departamento de Policía Valle junto a la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Armada Nacional, fue resultado de diligencias de allanamiento y registro enfocadas en debilitar estructuras criminales aliadas con Los Espartanos.

Alias Pitbull era buscado por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Las investigaciones indicaron que desde 2016 tuvo un papel clave en la coordinación de delitos como extorsión, hurto, desplazamiento y desaparición forzada en las comunas 10 y 12 del puerto, bajo órdenes de alias Robert o La R. Se le señaló además como determinador de un homicidio en el barrio Nuevo Amanecer en 2025.

El capturado acumulaba antecedentes por fuga de presos en 2015, terrorismo y concierto para delinquir, en 2017, tráfico de armas en 2019 y amenazas en 2023.