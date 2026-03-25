Más juristas se suman a la carta de Jaime Granados y Jaime Lombana en apoyo a candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

Tras la iniciativa de Jaime Granados y Jaime Lombana, más abogados penalistas se han adherido al respaldo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, fortaleciendo el apoyo del sector jurídico - crédito Colprensa

El 25 de marzo de 2026, la campaña presidencial de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo recibió un nuevo respaldo de reconocidos abogados penalistas, quienes se suman a la carta inicial redactada por Jaime Granados y Jaime Lombana en apoyo a la fórmula.

Entre los firmantes de esta nueva adhesión se encuentran Juan Felipe Criollo, Jaime López, Luis Gabriel Chaves y Sócrates Saavedra.

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En el comunicado difundido, estos juristas expresan su confianza en la capacidad, honestidad y visión de país que representan los candidatos. Destacan la necesidad de construir consensos para fortalecer los valores que unen a la sociedad y remarcan la importancia de defender las instituciones frente a los desafíos actuales de Colombia.

“Como abogados penalistas y ciudadanos, teniendo en cuenta el momento que atraviesa el país, nos dirigimos a ustedes con la convicción manifiesta que Colombia necesita construir consensos para recuperar y reconocer los valores que nos unen y defender con firmeza las instituciones”, se lee en el comunicado.

Entre los firmantes de esta nueva adhesión se encuentran Juan Felipe Criollo, Jaime López, Luis Gabriel Chaves y Sócrates Saavedra - crédito suministrada

El texto señala que el país necesita acuerdos para afianzar los valores nacionales y proteger el marco institucional. Los firmantes consideran prioritaria la defensa de las instituciones en la coyuntura actual.

Los abogados afirman que su apoyo a Valencia y Oviedo responde a la convicción de que ambos candidatos ofrecen un proyecto acorde con las necesidades del país. Sostienen que la unidad y la firmeza son fundamentales para avanzar hacia un Estado más sólido.

“Por lo anterior, hemos decidido sumarnos a las manifestaciones de nuestros colegas, dar un paso al frente y apoyar a la Doctora PALOMA VALENCIA LASERNA en su camino a la Presidencia у al Doctor JUAN DANIEL OVIEDO para la Vicepresidencia de la República. Creemos en su capacidad, en su honestidad y en la visión de país que ambos representan, la cual, desde nuestra perspectiva, es la que hoy necesita la nación”, precisaron.

Los abogados afirman que su apoyo a Valencia y Oviedo responde a la convicción de que ambos candidatos ofrecen un proyecto acorde con las necesidades del país - crédito Lina Gasca/Colprensa

El pronunciamiento extiende una invitación a otros colegas y a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa y participar en la consolidación de instituciones sólidas y una democracia fortalecida. Los juristas subrayan la importancia de asumir un papel activo en el proceso de construcción nacional.

“Invitamos a cada compatriota a unirse a este propósito con la ilusión de construir juntos el país que soñamos, convencidos de que la grandeza de nuestra patria depende, ahora más que nunca, de la firmeza de nuestras decisiones”, puntualizaron.

Apoyo de Jaime Granados y Jaime Lombana

El respaldo de un grupo de diez abogados destacados se sumó a la candidatura presidencial de Paloma Valencia, tras el anuncio de Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. Entre los firmantes del comunicado figuran Jaime Granados y Jaime Lombana, abogados con trayectoria y conocidos por su relación profesional con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

En el documento, los juristas señalaron que el país atraviesa un momento en que resulta imprescindible impulsar una reconstrucción ética y moral en la sociedad y fortalecer el respaldo a las instituciones. Argumentaron que las cualidades personales y profesionales de Valencia y Oviedo, junto con su preparación intelectual y solidez ética, representan una opción que genera confianza para quienes abogan por la democracia.

El comunicado también incluyó un llamado a la ciudadanía a votar y a proteger la vigencia de la Constitución de 1991, calificada como un pilar esencial para la nación. Los abogados enfatizaron la importancia de la justicia como el bien más preciado del Estado de derecho y alentaron tanto a la comunidad académica como al público general a reflexionar sobre su deber de defender este principio.

Los firmantes coincidieron en que la dupla presidencial puede llevar a cabo las transformaciones sociales que necesita el país - crédito suministrado a infobae

Con estas manifestaciones, los abogados expresaron su compromiso con la candidatura del binomio Valencia-Oviedo, destacando la necesidad de actuar en defensa de los valores constitucionales y de promover cambios que permitan fortalecer la institucionalidad en Colombia.