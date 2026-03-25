Manuel Medrano anunció las primeras fechas del ‘Superior Tour’ en Colombia: conozca los detalles

El 'Superior Tour' recorrerá los mayores éxitos de Medrano y presentará material inédito, con una propuesta musical cercana y de alta calidad para sus seguidores - crédito cortesía Breakfast Live

El cantautor colombiano Manuel Medrano tuvo un 2025 ocupado debido a la celebración de sus 10 años de carrera musical. Además de una gira que lo llevó a presentarse en el Movistar Arena, el cartagenero presentó su cuarto larga duración, Superior, donde se propuso juntar una colección de canciones en las que se mostraban influencias del pop de los 80, el funk, y las baladas clásicas.

El disco, grabado entre Los Ángeles, Miami, Nueva York, Ciudad de México y Bogotá, explora las formas de sentir el amor y el desamor desde un enfoque contemporáneo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Este álbum captura la esencia de mi performance en vivo y narra un poco de la historia de la música con la que yo crecí. Superior está compuesto por un lado A y un lado B: el lado A refleja una parte que muchos de ustedes no conocen de mí y está inspirado en el pop de los 80 y toda esa música de fiesta hecha con guitarras al ritmo del funk de artistas como Prince, Michael Jackson, Stevie Wonder, Nile Rodgers, Chic, entre otros... El lado B, en cambio, refleja mi faceta más íntima como cantautor y está inspirado en los grandes baladistas de la década de los 60″, explicó el cartagenero en un comunicado de prensa.

Superior fusiona influencias del pop de los 80, el funk, las baladas clásicas y una visión personal del amor en 15 canciones - crédito cortesía Paola España

Actualmente, Medrano promociona el sencillo Superior, que da identidad a la gira y al álbum. El videoclip oficial fue rodado en Los Ángeles y protagonizado por la bailarina Matilda Veje, conocida por su trayectoria en giras internacionales y su trabajo en escenarios de gran escala. En el video, Veje interpreta a una aspirante en un casting artístico ante Medrano, en un montaje visualmente influenciado por el funk y la música disco.

La gira de promoción de esta placa inició justo después de terminar prácticamente todos sus compromisos por la gira de aniversario, bajo el nombre del Superior Tour —solo quedan pendientes dos presentaciones exclusivas en Estados Unidos programadas para el 17 de abril en Newark y el 18 de abril en Miami—.

En las últimas horas se dieron a conocer las primeras fechas del Superior Tour, siendo Colombia la que tiene los primeros destinos confirmados. Según anunció la productora Breakfast Live, Medrano brindará dos fechas: una en Bucaramanga el 13 de junio y en Medellín el 25 de junio.

Las primeras fechas confirmadas del Superior Tour en Colombia serán el 13 de junio en Bucaramanga y el 25 de junio en Medellín - crédito cortesía Breakfast Live

La productora también dio a conocer los precios de boletería para ambos conciertos. El de Bucaramanga, pactado para realizarse en el Centro de Convenciones Cenfer, tendrá entradas por un valor de $285.000 para VIP y $155.000 para General en la etapa inicial de venta, mientras que en la segunda y última etapa los precios subirán a $310.000 y $185.000 respectivamente.

En cuanto a la siguiente presentación en el Teatro Metropolitano de Medellín, el público podrá elegir entre Platea Delantera, Platea Posterior, Balcón Delantero y Balcón Posterior. Durante la preventa, los precios oscilarán entre $226.000 y $132.000, dependiendo de la ubicación. Para la etapa final, los valores irán desde $265.000 hasta $155.000.

En ambas ciudades, las entradas están disponibles a través de TuBoleta y los valores anunciados no incluyen el cargo por servicio que se cobra al momento de la compra. Quienes adquieran sus boletos en la preventa, disponible desde las 12:00 del 26 de marzo hasta las 12:00 del día 27, podrán hacerlo con cualquier medio de pago.

El Superior Tour presentará en vivo una selección de los mayores éxitos del artista, incluidos los temas de su más reciente larga duración, en un formato diseñado para ofrecer cercanía y alta calidad musical al público local, recorriendo la historia musical de Medrano a través de títulos como Bajo el Agua, La Mujer Que Bota Fuego, Una y Otra Vez, Afuera del Planeta, Hay Una Luz Dentro de Ti y Este Cuento. En estas fechas, el público tendrá la oportunidad de revivir en directo las canciones que han marcado la trayectoria de Medrano y también descubrir material inédito fruto de su evolución artística reciente.