Colombia

Mafe Carrascal y Camilo Romero se pronuncian tras el retiro de periodistas en Noticias Caracol por presunto acoso sexual: “No puede seguir siendo ignorado”

La congresista y el exgobernador de Nariño respaldaron el reclamo de las denunciantes y señalaron la urgencia de erradicar los abusos en el entorno periodístico y laboral

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Mafe Carrascal y Camilo Romero
Mafe Carrascal y Camilo Romero se pronunciaron por polémica sobre presunto acoso laboral - crédito @MafeCarrascal/X - @CamiloRomero/X

La decisión de Caracol Televisión de terminar los contratos de los presentadores y periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego marca un hito en la industria mediática colombiana.

La empresa anunció el retiro de ambos periodistas el martes 24 de marzo de 2026 tras la aparición de denuncias de colegas por presunto acoso laboral y sexual dentro de la compañía.

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El canal, uno de los más influyentes del país, comunicó la separación de los dos presentadores luego de que varias mujeres hicieran públicas sus experiencias. El anuncio fue confirmado este miércoles 24 de marzo de 2026, como reflejaron publicaciones de líderes de opinión en redes sociales.

Tras lo anterior, la congresista del Pacto Histórico Mafe Carrascal expresó en su cuenta de X que lo sucedido en el canal es solo una fracción de una problemática más amplia.

Lo que muchas periodistas han denominado el MeToo colombiano es apenas la punta del iceberg”, escribió. Carrascal afirmó que el acoso sexual y laboral persiste en varios ámbitos del país, incluyendo sectores público y privado, instituciones académicas y medios digitales.

Esto tiene que ver con poder, con desigualdad, con violencia y especialmente con lo que viven miles de mujeres”, señaló la representante, quien además advirtió que las agresiones estructurales derivan en menores salarios y menos oportunidades para las trabajadoras.

Las quejas recientes no solo han visibilizado casos aislados, sino que, según Carrascal, involucran a figuras de alto perfil dentro del periodismo nacional.

Las denuncias recientes en medios de comunicación, que incluso involucran a las llamadas vacas sagradas del periodismo, han vuelto a poner este tema sobre la mesa”, puntualizó.

La congresista cuestionó la respuesta de las instituciones frente a los reclamos iniciales y el alcance real de los protocolos internos en las empresas de comunicación.

La discusión pública se ha intensificado tras la aprobación de la Ley 2365 de 2024, impulsada por Carrascal desde el Congreso, que endurece las obligaciones de las empresas para prevenir y sancionar el acoso laboral.

Según la legisladora, la norma amplía la protección a contratistas, practicantes y pasantes, así como a quienes trabajan en entornos virtuales o durante desplazamientos laborales.

No se necesita tener un contrato formal para activar la protección”, advirtió Carrascal, quien enfatizó que los marcos legales internacionales obligan a Colombia a actuar. Entre estos instrumentos citó la Cedaw, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

Carrascal explicó el procedimiento que cualquier afectada puede seguir: primero, presentar la queja ante la empresa; después, acudir al Ministerio del Trabajo y, en última instancia, recurrir a la vía judicial o a la Procuraduría en el sector público. “No pueden despedirte por denunciar. Eso es ilegal”, recalcó la congresista.

Por su parte, el exgobernador de Nariño, Camilo Romero manifestó su solidaridad con las denunciantes y sus familias.

Caracol Televisión acaba de anunciar la terminación de su vínculo laboral con los presentadores Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas. Una decisión que llega luego de la denuncia de mujeres valientes”, publicó en su perfil.

Romero subrayó que ninguna forma de abuso, acoso sexual o laboral debe tolerarse bajo ninguna circunstancia. “NO MÁS ‘INTOCABLES’ ante estas formas aberrantes a la dignidad”, agregó.

Las denuncias han reavivado el debate sobre la eficacia de los mecanismos de denuncia y protección en el sector mediático.

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