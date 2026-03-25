Colombia

Llueven críticas a Paloma Valencia por cercanía con Ciro Ramírez, senador condenado por corrupción: “Se cae a pedazos”

El congresista, sentenciado a 23 años de prisión por el caso de las ‘Marionetas 2.0′, ha estado respaldando públicamente la campaña presidencial de la candidata

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Ciro Ramírez ha estado impulsando la campaña de Paloma Valencia. En su momento, la candidata aseguró que, de ser hallado culpable por corrupción, el senador debía ir a la cárcel - crédito @ckevingomez/X
Ciro Ramírez ha estado impulsando la campaña de Paloma Valencia. En su momento, la candidata aseguró que, de ser hallado culpable por corrupción, el senador debía ir a la cárcel - crédito @ckevingomez/X

El senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés fue condenado a 279 meses y 8 días (más de 23 años) de prisión por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por su participación en el escándalo de corrupción Las Marionetas 2.0. El alto tribunal lo halló culpable de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Según la Corte, el congresista lideró una organización criminal por medio de la cual se tramitó el Convenio 670 de 2021 y otros contratos para beneficiar a las personas que lo respaldaron en su campaña.

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La actividad del entramado criminal se encaminó a direccionar los actos contractuales a determinados contratistas a efecto de lograr de ellos un beneficio electoral, siendo de destacar que tales contratos tenían por objeto la construcción, implementación y mejoramiento de vías”, precisó la Sala en la sentencia contra Ramírez.

Ciro Ramírez fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos - crédito Europa Press
Ciro Ramírez fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos - crédito Europa Press

La decisión de la Corte derivó en todo tipo de pronunciamientos por parte de varios políticos. Algunos de ellos cuestionaron las alianzas de algunas personas con el senador, como Paloma Valencia, que ahora es candidata a la Presidencia de Colombia por el Centro Democrático. De hecho, el hoy condenado respalda públicamente la campaña electoral de la aspirante; en sus redes sociales ha publicado mensajes para impulsar su candidatura y ha estado presente en actos de proselitismo llevados a cabo en las calles del país.

Uno de los políticos que se pronunció al respecto es el senador electo del Pacto Histórico Kevin Gómez Paz, que a través de su cuenta de X señaló al uribismo de estar “lleno de corruptos” y de tener presuntas alianzas con el paramilitarismo.

En consecuencia, aseguró que ni la congresista Paloma Valencia ni el expresidente Álvaro Uribe, líder natural del Centro Democrático, pueden mostrarse como políticos coherentes, debido a su cercanía con Ciro Ramírez.

A @AlvaroUribeVel y @PalomaValenciaL les queda muy difícil hablar de coherencia y moral en una campaña que hace apenas unos días posaba con este corrupto y también con ya acusados líderes de bandas delincuenciales en La Guajira”, precisó.

El senador electo Kevin Gómez Paz criticó a Paloma Valencia y al expresidente Álvaro Uribe por su cercanía con Ciro Ramírez - crédito @ckevingomez/X
El senador electo Kevin Gómez Paz criticó a Paloma Valencia y al expresidente Álvaro Uribe por su cercanía con Ciro Ramírez - crédito @ckevingomez/X

El exministro de Minas y Energía Andrés Camacho expuso su opinión al respecto, haciendo una crítica directa a la campaña política de la candidata presidencial. En su cuestionamiento también incluyó a la fórmula presidencial de Valencia: el exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) Juan Daniel Oviedo, que tiene amplias diferencias ideológicas con la congresista de derecha.

La campaña de Paloma Valencia se cae a pedazos. Ciro Ramírez es condenado a 23 años de cárcel por CORRUPTO. El señor Ramírez es senador del Centro Democrático y estaba haciendo campaña por Paloma. ¿Qué dirá Oviedo? @JDOviedoAr”, escribió el ex jefe de la cartera en su cuenta de X.

El exministro Andrés Camacho M. se refirió al respaldo de Ciro Ramírez a la campaña de Paloma Valencia - crédito @andrescamachom_/X
El exministro Andrés Camacho M. se refirió al respaldo de Ciro Ramírez a la campaña de Paloma Valencia - crédito @andrescamachom_/X

La congresista Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, se unió a las críticas, indicando que su participación en el Legislativo resultó sumamente problemática para el Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, debido al rechazo de varias de sus iniciativas.

Gracias al voto de Ciro Ramírez, quien debería estar en prisión desde hace meses, tumbaron reformas sociales del gobierno de @petrogustavo. Hoy la Corte confirmó su condena de 23 años. Siempre tuvo que estar en la cárcel, no en el Congreso votando leyes”, expresó la legisladora, acompañando su comentario con una fotografía de Paloma Valencia y Ciro Ramírez.

La congresista Esmeralda Hernández cuestionó a Paloma Valencia por su cercanía con Ciro Ramírez - crédito @EsmeHernandezSi/X
La congresista Esmeralda Hernández cuestionó a Paloma Valencia por su cercanía con Ciro Ramírez - crédito @EsmeHernandezSi/X

En 2024, la congresista y aspirante a la Presidencia dio a conocer su postura sobre la investigación que pesaba sobre Ramírez por hechos de corrupción, asegurando que, en caso de comprobarse su responsabilidad penal, debía pagar con la privación de la libertad.

Yo a Ciro lo he querido mucho y espero que él se defienda y demuestre que es inocente o no lo es. No lo puedo yo juzgar. Y si es culpable, que lo metan en la cárcel”, detalló, en diálogo con W Radio.

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