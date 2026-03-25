Estados Unidos habría manifestado preocupación por el mantenimiento de los Hércules C-130 en Colombia

Estados Unidos expresa su preocupación por el mantenimiento y suministro de repuestos para los aviones Hércules C-130 y helicópteros Black Hawk en Colombia - crédito FAC

Estados Unidos habría expresado de manera reiterada su inquietud por la situación de mantenimiento y abastecimiento de repuestos para los aviones Hércules C-130 y los helicópteros UH-60 Black Hawk operados por las fuerzas armadas de Colombia.

Según información obtenida por El Tiempo, autoridades militares estadounidenses sostuvieron conversaciones con el Ministerio de Defensa colombiano para detallar su preocupación por la sostenibilidad operativa de estas aeronaves, pilares de la cooperación en seguridad entre ambos países.

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Las advertencias de Estados Unidos giran principalmente en torno a la disponibilidad de partes y a la aplicación rigurosa de los protocolos técnicos exigidos por los fabricantes.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio citado, el país norteamericano considera que la principal amenaza para la seguridad de vuelo de estas aeronaves radica en la dificultad para garantizar repuestos originales y servicios técnicos especializados. Washington insistió en la necesidad de mantener inventarios adecuados para preservar la operatividad y reducir el riesgo de incidentes.

EE.UU. sostiene que la principal amenaza en la operatividad de las aeronaves colombianas es la falta de repuestos originales y técnicos especializados - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana / Página web

El accidente en Putumayo y el debate sobre la vida útil del Hércules

El reciente accidente del Hércules C-130 en Putumayo, que dejó un saldo parcial de 69 fallecidos y 58 heridos, reavivó la discusión sobre el estado de la flota aérea colombiana. El presidente Gustavo Petro calificó la aeronave como “chatarra” y cuestionó la pertinencia de recibir equipos donados por Estados Unidos bajo la figura de excedentes militares.

Durante un Consejo de Ministros televisado, Petro argumentó: “¿Por qué nos regalan chatarra? No puede haber una fuerza armada que quiera defender una nación con algo regalado. ¿Por qué nos regalaron un avión de 43 años de antigüedad?”.

No obstante, fuentes militares estadounidenses, citadas por el diario colombiano, sostienen que el C-130 es la “columna vertebral” del transporte aéreo militar de Estados Unidos y que, con el mantenimiento adecuado, estos aviones pueden operar por más de dos décadas adicionales.

El accidente del Hércules C-130 en Putumayo, con 69 fallecidos y 58 heridos, intensifica el debate sobre la flota aérea colombiana - crédito Reuters

El aparato accidentado había recibido inspecciones y mantenimientos conforme a los protocolos antes de su entrega a Colombia, y registraba 1.038 horas de vuelo tras su reincorporación en agosto de 2023, lejos de agotar su vida útil estimada.

El comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), general Carlos Fernando Silva, presentó un informe para desmentir que la aeronave fuera obsoleta: “Entre 2021 y 2024 voló 345 horas, en 2025, 537. Un avión de estos vuela unas 500 horas anuales. Si se dividen las 20.000 horas que quedaban disponibles entre eso, nos da que el avión todavía puede volar 40 años más”, afirmó Silva.

Operatividad y dificultades logísticas en la flota aérea

La flota operativa de Colombia incluye 49 helicópteros Black Hawk , de los cuales 21 están en misión activa y siete en entrenamiento, mientras que 20 permanecen fuera de servicio por razones logísticas y técnicas. El abastecimiento de repuestos y la realización de mantenimientos mayores son señalados como cuellos de botella tanto para los Black Hawk como para los Hércules C-130.

El general Carlos Fernando Silva afirma que el Hércules accidentado puede operar 40 años más, según registros de horas de vuelo y mantenimientos - crédito Fuerza Aeroespacial Colombiana/Sitio Web

En 2021, Estados Unidos formalizó la donación de seis aviones Hércules C-130 a Colombia. Las aeronaves pasaron por inspecciones técnicas antes de su traslado, en línea con los estándares de Washington para la transferencia de material militar a países socios.

EE.UU. reiteró su disposición para apoyar las investigaciones sobre el siniestro en Putumayo, a la espera de una invitación formal y del visto bueno del Comando Sur para enviar una comisión técnica.

Investigación y versiones encontradas sobre el accidente

Las primeras pesquisas descartan factores externos como origen del accidente. Las hipótesis en análisis incluyen posibles fallas en los motores, errores humanos y el sobrepeso de la aeronave al momento del despegue en el aeropuerto de Puerto Leguízamo.

Estados Unidos reitera su apoyo a Colombia para esclarecer el siniestro del C-130, a la espera de autorización oficial para enviar una comisión técnica - crédito @pepeanciraautosyaviones/Instagram

Según Noticias RCN, un informe de la Fuerza Aérea estadounidense ratifica que la aeronave siniestrada disponía de más de 10.000 horas de vuelo útiles al momento de ser entregada, siempre que se respetaran los ciclos de mantenimiento.

Petro reiteró su rechazo a la adquisición de equipos que califica como obsoletos, mientras que la cúpula militar defiende la vigencia operativa de los Hércules bajo los protocolos técnicos internacionales.

El modelo accidentado se incorporó a la FAC como parte de un programa de donación de excedentes, una práctica común de Estados Unidos para fortalecer la capacidad de sus aliados estratégicos.