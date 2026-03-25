Colombia

Esta es la obra vial que se construirá en Cajicá para descongestionar la Sabana Centro y mejorar el tránsito hacia Bogotá

La iniciativa busca canalizar el alto flujo automotor que atraviesa la zona urbana, beneficiando tanto a residentes como a usuarios de corredores hacia la capital y otras localidades de la región

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El proyecto de infraestructura se
El proyecto de infraestructura se articula con el plan de movilidad municipal y la futura llegada del Regiotram del Norte - crédito Google Maps

El municipio de Cajicá inició la construcción de una variante vial que promete transformar la movilidad en la Sabana Centro y aliviar la congestión que afecta tanto a los habitantes locales como a quienes transitan hacia y desde Bogotá.

La obra marca el comienzo de una estrategia regional para reorganizar el tránsito y atender el creciente flujo vehicular que atraviesa el casco urbano de Cajicá, uno de los principales retos derivados del aumento del parque automotor y su estratégica ubicación como paso obligado en la región.

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Una solución esperada para la movilidad regional

La intervención corresponde a la primera fase de una variante que permitirá desviar una parte significativa del tráfico que hoy circula por las vías internas del municipio. El objetivo es reducir los tiempos de desplazamiento y mejorar las condiciones de circulación en zonas residenciales y comerciales que, hasta ahora, han soportado una alta carga vehicular. La obra beneficiará no solo a Cajicá, también a municipios vecinos como Tenjo y Tabio, que utilizan este corredor para conectar con Bogotá y otros destinos de la región.

La obra en Cajicá responde
La obra en Cajicá responde al aumento del parque automotor y la necesidad de reorganizar el tránsito urbano y regional - crédito Google Maps

Según la alcaldesa Fabiola Jácome, el proyecto representa el punto de partida de una política integral de movilidad: “Necesitamos nuevas variantes en Cajicá y esta es la primera etapa de una gran solución para la movilidad, no solo del municipio sino también de los territorios vecinos que circulan por aquí”.

La mandataria subrayó que la nueva vía busca descongestionar el casco urbano y anticiparse a los desafíos derivados del crecimiento urbano y los cambios en el transporte regional. El proyecto permitirá desviar ese flujo externo, disminuyendo la carga sobre las zonas más pobladas y comerciales, y facilitando una movilidad más ágil y segura para todos los actores viales.

Infraestructura pensada para todos los usuarios

El diseño de la variante no se limita a la construcción de carriles para automóviles. La obra contempla ciclorutas, andenes peatonales y espacios integrados destinados a peatones, ciclistas y conductores, promoviendo una movilidad segura y organizada en línea con las tendencias urbanas actuales. Esta infraestructura busca fomentar el uso de medios de transporte alternativos, mejorar la seguridad vial y responder al crecimiento demográfico que enfrenta la zona.

La nueva vía beneficiará tanto
La nueva vía beneficiará tanto a los habitantes de Cajicá como a los municipios vecinos de Tenjo y Tabio que conectan con Bogotá - crédito Google Maps

El proyecto está articulado con el plan de movilidad municipal y con la proyección del Regiotram del Norte, un sistema de transporte regional que tendrá incidencia directa en la Sabana de Bogotá. La administración local avanza, además, en estrategias de educación vial, organización del tránsito y planificación del transporte, para mitigar el impacto del aumento poblacional y del parque automotor.

La ejecución de la variante en Cajicá también se suma a otras iniciativas viales relevantes en la región. En marzo de 2026, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) autorizó proyectos estratégicos como la Variante Sopó y la Segunda Calzada Casablanca – Ubaté, que mejorarán la conectividad y la seguridad en el norte de Cundinamarca.

Obras complementarias en la región y llamado a la cultura vial

La Variante Sopó contempla la adecuación y construcción de más de 7 kilómetros de corredor entre Aposentos, Tres Esquinas y la Perimetral de Oriente, incluyendo glorietas, puentes peatonales y estructuras hidráulicas. Por su parte, la Segunda Calzada Casablanca – Ubaté añadirá 7,3 kilómetros de doble calzada en Cogua, Nemocón y Tausa, con infraestructura pensada para proteger a la comunidad educativa y facilitar el tránsito seguro.

La aprobación ambiental busca descongestionar
La aprobación ambiental busca descongestionar rutas y facilitar la movilidad urbana y rural en el norte de Cundinamarca - crédito Anla

La administración de Cajicá hizo un llamado a la ciudadanía para fortalecer la cultura vial, respetar las normas de tránsito y utilizar adecuadamente los espacios destinados a peatones, ciclistas y conductores. El éxito de las obras depende del compromiso de la ciudadanía para aprovechar la nueva infraestructura y mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y usuarios de la Sabana Centro.

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