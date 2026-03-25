Colombia

En video: denuncian plaga de cucarachas en un bus alimentador que opera en la ruta de Bosa en Bogotá

El clip generó rechazo en redes sociales y dudas sobre la limpieza diaria a la que deben someterse los vehículos

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La aparición de cucarachas en un bus alimentador de la ruta 10-3C Alameda, captada en video y difundida por usuarios en redes sociales, provocó indignación y repudio entre los pasajeros, quienes denunciaron la falta de limpieza y control sanitario en el servicio que conecta el Portal del Sur con el barrio la Alameda - crédito Bosa B7 / Facebook

La presencia de cucarachas en el bus alimentador 10-3C Alameda desató una ola de quejas entre los pasajeros que viajaban entre el Portal del Sur y el barrio la Alameda, en Bogotá.

Un video difundido en la página de Facebook Bosa B7 mostró a varios pequeños insectos moviéndose en la hendidura de una ventana del bus.

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Las reacciones no tardaron en aparecer. Entre los comentarios más compartidos, usuarios ironizaban sobre el precio del pasaje: “Por solo 3.500 pesitos”. Otros criticaban la supuesta limpieza diaria: “Y eso que les hacen ‘aseo todos los días’”.

Algunos usuarios, que afirmaron trabajar en los patios del sistema, describieron la suciedad con la que llegan los vehículos por la noche: “Eso, sigan tragando y dejando basura dentro del bus. Yo trabajo en los patios del sitp acá en Bosa y es impresionante como llegan esos buses por la noche (...) Llegan con comida, papeles de servilletas, bolsas de comida, botellas, vasos desechables, empaques de dulces, las paredes internas chorreadas de gaseosa, yogures, hasta de cerveza llegan oliendo”.

La limpieza nocturna de los
La limpieza nocturna de los buses incluye desinfección manual de áreas de alto contacto y lavado exterior con agua tratada - crédito @TransMilenio / X

Voces indignadas también señalaron la falta de controles a lo largo del día: “Le permiten a indigentes con basura, no hay control de calidad, imagínese. Lo importante es captar la plata sin importar la salud pública”.

La entidad asegura en su página oficial que “más de 500 personas realizan las labores de aseo y desinfección de los vehículos prestadores del servicio de transporte público masivo”, tarea que beneficia a “más de dos millones y medio de usuarios cada día”.

Según la administración, los operadores del sistema están obligados, por contrato, a “realizar una limpieza completa de todos los vehículos cada noche”. Esta labor, explicaron, “se viene cumpliendo adecuadamente bajo nuestra supervisión”, y está sujeta a auditorías regulares para verificar el cumplimiento de los protocolos.

La limpieza de la flota, señalaron, se lleva a cabo generalmente en horario nocturno tras finalizar la operación. Las áreas de alto contacto, como tubos, sillas y pisos, reciben especial atención. El proceso incluye el lavado exterior en túneles automáticos y la desinfección interna manual, utilizando agua tratada en los patios.

Más de 500 personas participan
Más de 500 personas participan diariamente en la limpieza y desinfección de los buses de TransMilenio - crédito @TransMilenio / X

Otro aspecto destacado por TransMilenio es la fumigación periódica para el control de plagas. “Cada tres meses se realizan fumigaciones a los buses y articulados”, detallaron los operadores. Esta medida busca mantener la salubridad dentro de la flota y evitar situaciones que puedan afectar a los pasajeros.

Ante denuncias anteriores sobre plagas en Transmilenio en su página ha dejado claro que: “Estamos adelantando las gestiones tendientes a verificar la situación particular y garantizar, como siempre lo hemos hecho, el cabal aseo de los buses transportadores de pasajeros”. Añadieron que la entidad “verificará lo sucedido para establecer las responsabilidades y tomar las medidas a que haya lugar”.

La empresa ha recordado a los usuarios que “al interior de los buses se prohíbe fumar, comer o beber, así como ingresar en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas alucinógenas”. Insistieron también en la importancia de no arrojar basura dentro del sistema: “No arrojes basura, llévala contigo y deposítala en un lugar apropiado”.

Consumir alimentos dentro del Transmilenio puede resultar en sanción si la empresa lo prohíbe, según el artículo 146 del código de Convivencia. La norma establece que no se deben ingerir alimentos, bebidas o sustancias cuando exista restricción.

Los operadores de TransMilenio están
Los operadores de TransMilenio están obligados a realizar una limpieza completa de todos los vehículos cada noche bajo supervisión - crédito @TransMilenio / X

En caso de incumplimiento, se aplica una multa, conforme al artículo 80, cuyo valor depende de la falta cometida. Además, si hay desobediencia o reincidencia, el monto puede aumentar. Comer en los vehículos se considera una infracción tipo 1, sancionable con una multa de hasta dos salarios mínimos legales, además de eventuales intereses y gastos de cobro.

TransMilenio enfatizó que la opinión de los usuarios “nos permite mejorar cada día el servicio y tomar decisiones que nos permitan brindar la mejor atención”. Además, reiteraron el llamado a la ciudadanía para que evite consumir alimentos o dejar residuos en los buses, ya que esto “minimiza el riesgo que situaciones como la presentada por la usuaria” vuelvan a ocurrir.

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