Colombia

Corte Suprema condenó al senador Ciro Ramírez a 23 años de prisión: qué pasará con su curul

El alto tribunal fijó una sanción que incluye cárcel, inhabilidad y una multa de alto valor; la decisión establece responsabilidades por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir dentro del caso las ‘Marionetas 2.0′

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La condena en primera instancia contra Ciro Alejandro Ramírez Cortés abre un escenario de incertidumbre en el Congreso - crédito @SenadoGovCo/X

La condena en primera instancia contra Ciro Alejandro Ramírez reabre el debate sobre el destino de su curul en el Congreso de la República, en un momento en el que confluyen factores jurídicos y políticos que impiden una definición inmediata sobre su permanencia en el Legislativo.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia, el 25 de marzo de 2026, fija una sanción severa y detalla las consecuencias penales para el senador del Centro Democrático. De acuerdo con el fallo, a Ciro Ramírez se le fijó una condena que incluye prisión, inhabilidad y una multa de alto valor económico.

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La sentencia establece: “Imponer a Ciro Alejandro Ramírez Cortés las penas principales de doscientos setenta y nueve (279) meses ocho (8) días de prisión… y multa de diecinueve mil cuatrocientos dos punto cuarenta y ocho s.m.l.m.v.”. Esta decisión se sustenta en la responsabilidad del congresista por los delitos de cohecho propio y concierto para delinquir.

En su sustento jurídico, la Corte sostiene que el senador utilizó su posición para incidir en procesos estatales, al indicar que “se valió de su cargo como senador de la República” para intervenir en trámites administrativos a través de redes de influencia.

¿Qué pasará con la curul de Ciro Ramírez tras la condena?

Sin embargo, el impacto del fallo sobre su escaño no se traduce en una salida inmediata del Congreso. La clave radica en el carácter de la decisión: se trata de una sentencia de primera instancia, lo que abre la puerta a su apelación; en el sistema judicial colombiano, esta condición impide que las sanciones queden en firme de manera automática.

Significa que esta situación mantiene vigente su investidura, ya que, mientras no exista una decisión definitiva, la pérdida de la curul no se materializa, pese a la gravedad de las conductas que le atribuye la Corte. De este modo, el proceso entra en una fase en la que el tiempo y los recursos judiciales adquieren un peso determinante.

La Corte Suprema de Justicia fijó una sanción contra Ciro Ramírez que incluye prisión, inhabilidad y una multa de alto valor- crédito Luisa González/Rueters
La Corte Suprema de Justicia fijó una sanción contra Ciro Ramírez que incluye prisión, inhabilidad y una multa de alto valor- crédito Luisa González/Rueters

La defensa del senador, liderada por el abogado Pedro Nel Escorcia, sostiene que Ramírez continuará en su cargo hasta el cierre del actual periodo legislativo, según pudo establecer el diario El Tiempo con el defensor. El equipo jurídico centra su estrategia en la apelación del fallo, con la expectativa de que la revisión en segunda instancia modifique o revoque la decisión.

Así operaba la red de corrupción señalada por la Corte, en la que salió salpicado Ciro Ramírez

El proceso judicial contra Ciro Alejandro Ramírez Cortés entra en una etapa decisiva tras la condena emitida por la Corte Suprema de Justicia, una decisión que impacta de forma directa su permanencia en el Senado y abre el camino hacia la pérdida de su curul.

El caso tiene origen en el escándalo de las ‘Marionetas 2.0’, una derivación de la red de corrupción que lideró el exsenador del Partido Liberal Mario Alberto Castaño —murió de un infarto en 2023 en su celda La Picota— y que vinculó al congresista con presuntas irregularidades en la asignación de contratos financiados con recursos públicos.

Los motivos de la Corte Suprema para ordenar la captura del senador Mario Castaño. Foto: Fiscalía.
El caso se origina en la red de corrupción que lideró Mario Alberto Castaño, una estructura que dirigía contratos públicos hacia intereses particulares - crédito Fiscalía General de la Nación

La investigación ubicó como eje central al exsenador Castaño, que operó como un “titiritero” que influía en entidades del Estado para dirigir recursos hacia regiones específicas. Desde allí, alcaldes y contratistas ejecutaban contratos previamente definidos, bajo un esquema que aseguraba beneficios económicos para la red.

La lógica no partía de procesos abiertos, sino de decisiones coordinadas desde el poder político, lo que permitió consolidar una estructura con alcance nacional. El funcionamiento de la red se basó en el llamado “peaje del 10 %”, un sistema en el que los contratos se asignaban con la condición de entregar comisiones a los intermediarios políticos.

En ese engranaje tuvo un papel clave con el exsenador Juan Carlos Martínez, encargado de movilizar dinero, coordinar encuentros y garantizar que las licitaciones favorecieran a contratistas específicos.

El caso avanzó en dos fases y dejó decenas de implicados, entre ellos funcionarios, congresistas y particulares, con pruebas que incluyeron miles de interceptaciones telefónicas en las que se mencionaban “cupos” y “porcentajes” sin mayor reserva.

- crédito @SenadoGovCo/X
Aunque el fallo impone una pena severa, su efecto inmediato sobre la curul no se concreta debido a la posibilidad de apelación en el caso de Ciro Ramírez - crédito @SenadoGovCo/X

De esta manera, de acuerdo con la investigación, Ramírez habría intervenido en el direccionamiento de al menos 13 contratos que superaban los $24.000 millones, destinados a proyectos en regiones como Quindío, Tolima y Santander. La Corte concluyó que el senador “se valió de su cargo como senador de la República” para influir en decisiones administrativas mediante una estructura que facilitó el pago de sobornos.

El expediente avanzó con la orden de captura en diciembre de 2023, una medida que derivó en la aplicación de la figura de la silla vacía, lo que impidió que su partido ocupara el escaño durante su ausencia.

Aunque en mayo de 2025 recuperó la libertad y retomó su actividad legislativa, el fallo del 25 de marzo de 2026 cambia el panorama. La sentencia, que fija una pena cercana a 23 años de prisión por delitos como concierto para delinquir agravado y cohecho propio, introduce consecuencias que van más allá del ámbito penal.

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