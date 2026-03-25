Colombia

Con la ayuda de ’Ely’, un perro antinarcóticos, las autoridades incautaron más de una tonelada de marihuana en Quindío

Uniformados de la Policía Antinarcóticos Regional, que opera en el departamento cafetero, confirmaron que la sustancia incautada estaría siendo movilizada por las disidencias de las Farc

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El perrito "Ely" apoyó con la identificación de la sustancia que era transportada a Bogotá - crédito Ejército Nacional

Desde el comando de la Octava Brigada del Ejército Nacional hicieron un reconocimiento a “Ely”, el canino perteneciente a la institución, cuyo apoyo derivó en la incautación de más de una tonelada de marihuana en un operativo realizado en el Quindío.

La acción tuvo lugar en un puesto de control conjunto con la Policía Antinarcóticos Regional N.º 3, donde también fue capturado el conductor del vehículo implicado en el transporte de estupefacientes.

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Según indicaron voceros del Ejército Nacional en un comunicado oficial, la operación se efectuó en el eje vial entre Calarcá y Cajamarca, en el sector del túnel de Anteojos. Allí, tropas del Batallón de Alta Montaña N.º 5 y efectivos policiales detuvieron un camión que transitaba desde el suroccidente del país hacia el centro. Durante la inspección, entre la mascota entrenada y su guía detectaron anomalías en varios bultos de estuco.

"Ely", la mascota del Ejército detrás de la millonaria incautación de narcóticos - crédito Ejército Nacional
"Ely", la mascota del Ejército detrás de la millonaria incautación de narcóticos - crédito Ejército Nacional

Las señales emitidas por el canino motivaron una revisión exhaustiva que resultó en el hallazgo de 1.250 kilogramos de marihuana distribuidos en 1.450 paquetes, con un peso promedio de cuatro kilogramos por unidad.

Los paquetes presentaban la marca “plata o plomo” junto con la imagen del narcotraficante Pablo Escobar, un dato que ahora forma parte de la investigación judicial para determinar la procedencia exacta del cargamento. No obstante, de acuerdo con el comunicado, este alijo pertenecería al GAO-r Frente 57 Yaír Bermúdez y tenía como destino la ciudad de Bogotá, aseguró el coronel Julián Andrés Arango Betancourt, comandante de la Octava Brigada.

El conductor del camión fue capturado en flagrancia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y, además, tanto el vehículo como la droga incautada quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para el proceso de judicialización, en coordinación con la Policía Nacional.

Esta fue la cantidad de paquetes de marihuana que fueron incautadas en Quindío - crédito Ejército Nacional
Esta fue la cantidad de paquetes de marihuana que fueron incautadas en Quindío - crédito Ejército Nacional

Desde la Octava Brigada del Ejército reiteraron su compromiso con la seguridad y tranquilidad de los habitantes del Eje Cafetero, y afirmaron que continuará desarrollando operaciones para combatir el tráfico de estupefacientes en la región.

Perro antinarcóticos de aeropuerto El Dorado permitió decomiso de más de 2.500 millones de pesos en droga

El 23 de marzo de 2026, desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, las autoridades confirmaron que decomisaron 282 kilogramos de clorhidrato de cocaína que pretendían ser enviados de Bogotá hacia la isla de San Andrés. El operativo se realizó durante labores de registro y control en las bodegas de envíos de la terminal aérea.

De acuerdo con la versión suministrada por voceros oficiales, la detección del cargamento fue posible gracias al canino antinarcóticos “París”, que alertó sobre una encomienda sospechosa.

Cerca de 200 kilogramos de cocaína fueron hallados en El Dorado por una mascota - crédito Policía Nacional
Cerca de 200 kilogramos de cocaína fueron hallados en El Dorado por una mascota - crédito Policía Nacional

Al inspeccionar los paquetes, los uniformados encontraron la sustancia ilícita oculta en frascos de impermeabilizante, una de las modalidades empleadas con frecuencia para evadir los controles de seguridad.

La sustancia fue sometida a pruebas de Narcotest, que confirmaron la presencia de cocaína. De acuerdo con las autoridades, la totalidad de la sustancia equivale a unas 705.000 dosis y tiene un valor comercial estimado en 2.500 millones de pesos.

Las autoridades reiteraron la importancia de la denuncia ciudadana para prevenir y combatir el delito, e invitaron a la comunidad a reportar cualquier hecho sospechoso a la línea de emergencia 123.

Estos caninos son entrenados de manera intensiva, para poder usar su desarrollado olfato al servicio del país. De acuerdo con un comunicado oficial del Ejército, las Fuerzas Militares colombianas incluyen ejemplares de las razas como pastor belga, labrador, cocker spaniel, rottweiler, entre otros, que cumplen con el objetivo de detectar explosivos, narcóticos o divisas.

Estas mascotas son escogidas de criaderos de perros que tienen en las instituciones oficiales. Allí se ponen a prueba los perros cuando son cachorros, y se seleccionan a aquellos que responden positivamente al estímulo.

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