Álvaro Uribe señaló a Iván Cepeda de ser “alcahuete de criminales” y lo relacionó con el asesinato de Miguel Uribe: “Los defendió”

Álvaro Uribe aseguró que Iván Cepeda consiguió que los exguerrilleros de las Farc tuvieran un espacio en el Congreso - crédito Reuters/Colprensa

El expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a hacer señalamientos en contra del senador y candidato presidencial Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, en relación con presuntos nexos con la guerrilla y el asesinato del congresista y precandidato Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el exmandatario de Colombia y líder natural del Centro Democrático, el aspirante al cargo más importante del país habría beneficiado a criminales y, con su intervención en el proceso de paz de 2016 con las extintas Farc-EP, logró la “impunidad” de los excombatientes, que se convirtieron en firmantes de paz.

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“Cepeda es alcahuete de criminales, le consiguió impunidad y curul a los de FARC que secuestraron y violaron niños”, indicó el expresidente en su cuenta de X.

Álvaro Uribe aseguró que Iván Cepeda benefició a Jesús Santrich y a Iván Márquez - crédito EFE

Según detalló, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, y Seuxis Pausias Hernández Solarte, ​​conocido por el alias de Jesús Santrich, terminaron volviendo a las armas y se involucraron en el negocio del narcotráfico y, cuando “la justicia los llamó”, Iván Cepeda, al parecer, los defendió y “dijo que era un entrampamiento”.

Adicionalmente, aseguró que en cierto momento acompañó a alias Jesús Santrich al salir de la cárcel y, presuntamente, habría hecho posible que tanto él como Márquez lograran dejar el país para esconderse en Venezuela. Posteriormente, los criminales crearon una organización disidente de las Farc que ahora está involucrada en el asesinato de Miguel Uribe.

“Desde este país anunciaron la creación de la 2a Marquetalia que asesinó a Miguel Uribe Turbay, víctima de señalamientos de Cepeda y de su Jefe”, aseveró.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo señalamientos contra Iván Cepeda - crédito @AlvaroUribeVel/X

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la orden de matar al precandidato presidencial de la derecha surgió de la Segunda Marquetalia, estrictamente, del cabecilla José Aldinever Sierra, alias el Zarco Aldinever, que en su momento estuvo inmerso en diálogos de paz con el Gobierno nacional.

Por eso, el 12 de abril de 2024, el ente acusador suspendió las órdenes de captura que pesaban en su contra, pero estas se reactivaron el 17 de julio de 2025, tras el atentado perpetrado contra Uribe Turbay en Bogotá (7 de junio de 2025).

Ahora, las autoridades ofrecen millonarias recompensas por información que permita la captura de alias el Zarco Aldinever –que se creía que estaba muerto–, de alias Iván Márquez, y de otros jefes de la Segunda Marquetalia.

Iván Cepeda se defendió de acusaciones

El senador Iván Cepeda aseguró que es calumnioso relacionarlo con el asesinato de Miguel Uribe - crédito Colprensa

Por otro lado, el candidato presidencial Iván Cepeda criticó ante los medios de comunicación que se esté señalando como responsables políticos del crimen al presidente Gustavo Petro y a él. Aseguró que ese tipo de aseveraciones son calumnias.

“Es una infamia acusarnos al presidente Petro y a mí de tener cualquier clase de relación con un hecho tan execrable que hemos repudiado, como el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe. Eso es una acusación que no solamente es calumniosa, sino que tiene sucios propósitos electorales”, expuso el senador del Pacto Histórico ante la prensa.

En consecuencia, instó al Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe a entablar acciones penales en su contra con el fin de que las autoridades competentes investiguen sus acusaciones. “Que no se quede simplemente en el ejercicio de proferir mentiras, sino que pasemos a los hechos, porque con él yo ya sé cómo es; es en los tribunales”, precisó.

Recordó, además, que con Uribe Vélez tiene una historia jurídica relacionada con el presunto soborno a testigos; en ese proceso, Cepeda fue catalogado como víctima. El ex jefe de Estado fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal y, posteriormente, fue absuelto; hace falta una decisión en casación.

La Segunda Marquetalia ordenó el asesinato de Miguel Uribe - Europa Press

“Me temo que él, habiendo tenido una muy amarga experiencia conmigo, no lo va a hacer. Yo espero que no nos decepcione y que proceda penalmente en este caso”, señaló.