Colombia

Acoso sexual: la normalización y el silencio son el principal reto para la sociedad en Colombia

Ansiedad, depresión y estrés postraumático, junto con riesgos médicos como embarazos no deseados, forman parte de los efectos de este tipo de situaciones que se pueden llegar a presentar en diferentes entornos, como los laborales

Guardar
Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y valoraciones psicológicas son pruebas con plena validez ante la justicia colombiana en casos de acoso sexual laboral- crédito VisualesIA
Mensajes de WhatsApp, correos electrónicos y valoraciones psicológicas son pruebas con plena validez ante la justicia colombiana en casos de acoso sexual laboral- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El acoso sexual es un comportamiento que puede llegar a incluir conductas cotidianas como comentarios sexuales inapropiados, insinuaciones no deseadas, miradas invasivas o cualquier contacto físico sin consentimiento, tanto en el espacio público como en entornos privados.

Según Mayra Gómez-Lugo, directora del laboratorio SexLab KL de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, estas situaciones se encuentran frecuentemente normalizadas en los entornos laborales, lo que dificulta su identificación temprana y favorece su persistencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las cifras del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportaron 233.352 exámenes medicolegales por presunto delito sexual en Colombia durante la última década, equivalentes a un promedio anual de 23.335 casos. El 82% de las víctimas eran mujeres menores de edad.

De acuerdo con detalles revelados por Irene Salas-Menotti, directora de la Especialización en Psicología Forense y Criminal de la misma fundación universitaria, la información oficial podría subestimar la magnitud real del problema. Factores como el vínculo cercano entre víctima y agresor, el miedo a no ser creídas, el estigma social y el riesgo de revictimización institucional contribuyen a la demora de las denuncias y a la falta de evidencia más allá del propio testimonio.

Los servidores públicos que cometan acoso sexual enfrentan la destitución inmediata y una inhabilidad de hasta 20 años para ocupar cargos del Estado, según la Ley 1952 de 2019- crédito VisualesIA
Este tipo de comportamientos pueden llegar a afectar el rendimiento de las víctimas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

De acuerdo con el reporte de la institución, la violencia sexual no se restringe a episodios ampliamente reconocidos como delitos graves. También abarca prácticas habituales en la interacción social que comprometen el consentimiento, como el acoso en el transporte público o la intimidación mediada por algún tipo de poder y jerarquía. La validación social de estas actitudes, así como la indiferencia o pasividad de los testigos, refuerza su reproducción cotidiana y la invisibilidad del daño que generan.

La violencia sexual provoca consecuencias en la salud mental y física

Las secuelas de estas brutales prácticas suelen afectar profundamente la salud mental de las víctimas. Entre las consecuencias frecuentes se encuentran culpa y vergüenza persistentes, miedo recurrente, aislamiento social, pérdida de control, dificultades de concentración, pesadillas y recuerdos intrusivos del hecho traumático. El espectro de impacto incluye trastornos de ansiedad, depresión, estrés postraumático y, en algunos casos, consumo problemático de alcohol o drogas, además de alteraciones en el sueño, la alimentación y la autoestima.

En el plano físico, la violencia de tipo sexual eleva el riesgo de consecuencias como embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual, que pueden requerir atención médica específica y a largo plazo.

El caso volvió a dejar en redes el debate sobre los espacios cotidianos que se convierten en factores de riesgo para las mujeres - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa
El caso volvió a dejar en redes el debate sobre los espacios cotidianos que se convierten en factores de riesgo para las mujeres - crédito archivo Camila Díaz / Colprensa

La normalización social dificulta la identificación y denuncia

Cabe mencionar que muchas de las conductas asociadas con el acoso sexual no son percibidas como violencia debido a que se encuentran naturalizadas en diferentes ámbitos. La ausencia de reacción por parte de aquellos que presencian estas situaciones contribuye, según Gómez-Lugo, a consolidar su presencia en la vida cotidiana.

Por su parte, Salas-Menotti puntualizó que el testimonio de la víctima adquiere especial relevancia en los procesos judiciales, dada la habitual escasez de evidencia física y las demoras en la denuncia motivadas por el contexto de poder e intimidación que los victimarios ejercen sobre ellas.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los expertos recomiendan buscar ayuda psicológica - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las estrategias de prevención y atención deben contemplar respuestas integrales

Las expertas de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz coinciden en la importancia de reforzar la articulación entre entidades públicas y privadas para ofrecer protección y atención integral no solo a las víctimas, sino también a sus familias que se ven afectadas por la presión de este tipo de casos.

De acuerdo con la conclusión de los expertos, el enfoque de prevención primaria y secundaria está orientado tanto a potenciales víctimas como a posibles perpetradores, se presenta como una herramienta necesaria para disminuir la incidencia y promover entornos seguros y respetuosos no solo a nivel laboral, sino académico, deportivo y en cualquier espacio.

Temas Relacionados

Acoso sexualAcoso laboralVíctimas de acosoCaracolColombia-Noticias

Más Noticias

Conflictos por tierras en Colombia tendrán nuevos jueces: Congreso aprobó la Jurisdicción Agraria

La nueva jurisdicción agraria permitirá crear tribunales y jueces especializados para resolver disputas por tierras, baldíos y propiedad rural, una deuda histórica con el campo colombiano

Conflictos por tierras en Colombia tendrán nuevos jueces: Congreso aprobó la Jurisdicción Agraria

David Vélez, CEO de Nubank, dijo cuál es la “política desastrosa” que obliga a los colombianos a estar en el mercado negro del crédito

El millonario banquero sostiene que la política actual mantiene fuera del sistema a quienes más lo necesitan e impulsa alternativas ajenas a la banca tradicional

David Vélez, CEO de Nubank, dijo cuál es la “política desastrosa” que obliga a los colombianos a estar en el mercado negro del crédito

Salvatore Mancuso entregó la ubicación de varias fosas comunes para encontrar cuerpos de víctimas de las AUC en Córdoba

El exjefe paramilitar tendría el objetivo de identificar hasta 100 puntos en los que fueron enterradas víctimas de los paramilitares

Salvatore Mancuso entregó la ubicación de varias fosas comunes para encontrar cuerpos de víctimas de las AUC en Córdoba

Cayó en Antioquia alias Bigotes, principal dinamizador de ingresos ilícitos del Clan del Golfo

Un operativo conjunto permitió la captura del que sería el segundo cabecilla de la estructura Roberto Vargas Gutiérrez, afectando las finanzas ilícitas y la capacidad de expansión de uno de los grupos armados más activos en la región

Cayó en Antioquia alias Bigotes, principal dinamizador de ingresos ilícitos del Clan del Golfo

Registraduría confirmó fecha límite para actualizar el puesto de votación para las elecciones presidenciales: cuánto tiempo queda

La Registraduría Distrital habilitó puntos en portales de Transmilenio, centros comerciales y plazas de mercado para quienes necesiten hacer el cambio antes de los comicios del 31 de mayo

Registraduría confirmó fecha límite para actualizar el puesto de votación para las elecciones presidenciales: cuánto tiempo queda
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Plan pistola en Cauca: un policía resultó herido tras ataque armado en Caldono; denuncian hostigamiento

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

ENTRETENIMIENTO

Yeferson Cossio reveló que se accidentó en la nieve durante viaje a Europa: “Me dolieron los pulmones”

Yeferson Cossio reveló que se accidentó en la nieve durante viaje a Europa: “Me dolieron los pulmones”

Sara Uribe despejó dudas sobre la cuota alimentaria que aporta Fredy Guarín para su hijo: “A mí me toca siempre”

En pleno concierto, Blessd habría desmentido qque le hubiera sido infiel a Manuela QM: “Esos chats eran falsos”

Marilyn Patiño terminó su relación con Renzo tras recibir fotos comprometedoras en su cumpleaños: “Nunca he tenido relaciones abiertas”

Westcol confesó que tiene problemas con el alcohol y está en busca de ayuda psicológica: “No le veo cura”

Deportes

Linda Caicedo firmó doblete en la Champions League femenina, pero no pudo evitar la goleada ante el Barcelona en el partido de ida

Linda Caicedo firmó doblete en la Champions League femenina, pero no pudo evitar la goleada ante el Barcelona en el partido de ida

Así podrá ver en Colombia los partidos del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026: Italia, Dinamarca y Polonia buscan su cupo

Esta fue la insólita lesión de integrante del cuerpo técnico de la selección de Nueva Caledonia, posible rival de Colombia en el Mundial de 2026

Mario Yepes regresa al Deportivo Cali: este será el nuevo rol del excapitán de la selección Colombia

Francia vs. Brasil: hora y dónde ver el amistoso del próximo rival de Colombia en la fecha FIFA