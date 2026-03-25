Policía francés con presuntos vínculos con red de sicarios colombianos fue enviado a la cárcel

El caso se reveló en noviembre de 2025 - crédito Imagen Ilustrativa Infobae Colombia

Un agente de la Policía Nacional de Francia enfrenta cargos formales luego de que las autoridades lo acusaran de facilitar información confidencial a sicarios colombianos vinculados a una red de narcotráfico.

La investigación se remonta a un homicidio perpetrado en noviembre de 2025 en las cercanías de Lyon, al este del país.

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El funcionario, cuya identidad no se ha divulgado oficialmente, fue imputado por los delitos de asociación de malhechores y corrupción pasiva.

Según fuentes consultadas por Caracol Radio, el oficial habría entregado direcciones y fotografías de potenciales víctimas a personas identificadas como sicarios.

Los investigadores sostienen que el policía recibió unos 20.000 euros durante menos de un año a cambio de esta información.

El hallazgo de 2.000 euros en efectivo durante su detención, tras una reunión con una intermediaria, reforzó las sospechas sobre su implicación.

Durante las diligencias judiciales, el agente admitió ante los investigadores haber incumplido su deber, aunque negó conocer la finalidad de los datos suministrados o la identidad de quienes los solicitaban.

Desde una celda en la cárcel La Picota, en Bogotá, el capo francés habría coordinado operaciones criminales en el sur de Francia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

“No sabía para qué se iba a utilizar la información ni quién estaba detrás”, declaró el policía en el interrogatorio, según documentos oficiales que destacó la misma emisora colombiana.

La conexión entre el agente francés y los ciudadanos colombianos se evidenció cuando los investigadores hallaron en el teléfono móvil de uno de los detenidos una fotografía de una posible víctima, imagen que provenía de archivos policiales consultados la misma noche por el oficial bajo investigación.

Este elemento fue clave para la vinculación judicial.

Las autoridades francesas mantienen bajo custodia a cuatro ciudadanos colombianos desde enero de 2026, acusados de planear otro posible ataque por encargo.

De acuerdo con la investigación, estos individuos habrían sido reclutados en Colombia por un narcotraficante francés que actualmente cumple condena en ese país sudamericano.

El caso ha revelado una posible estructura de contratación de “mercenarios” para ajustes de cuentas relacionados con el tráfico de drogas.

Organismos judiciales de Francia y Colombia colaboran en el intercambio de información mientras el proceso judicial contra el agente francés continúa, mientras avanza la investigación sobre la presunta red de sicarios y sus conexiones internacionales.

El cabecilla de esta red es un narco francés recluido en la cárcel La Picota, una de las más custodiadas del país - crédito Camila Díaz/Colprensa

Los detalles que se sabían hasta el momento del narco francés recluido en Bogotá

Un capo francés, identificado como Karim Ben Addi, continuaría al frente de una red criminal internacional desde la cárcel La Picota en Bogotá, coordinando actividades como homicidios, tráfico de drogas y cobros violentos entre Colombia y el sur de Francia.

Según la investigación publicada por el medio francés Le Monde, la estructura aprovecha la contratación de exmilitares colombianos para desplegar comandos capaces de ejecutar ataques armados y otros delitos en la región de Lyon, a pesar de que Ben Addi permanece bajo custodia en territorio colombiano.

El reporte del medio francés —basado en expedientes judiciales y fuentes policiales— revela que, incluso privado de libertad, Ben Addi mantiene “una influencia real” sobre las operaciones de bandas que protagonizan la actual escalada de violencia en barrios de Lyon como La Duchère.

Según la policía francesa, la red dirigida por Ben Addi se caracteriza por el uso de armas de alto calibre y una logística inusual para el contexto local: en uno de los procedimientos, las fuerzas de seguridad incautaron más de 600 cartuchos, rifles AR-15, M16 y Kaláshnikov, pistolas y múltiples dispositivos electrónicos conectados a cámaras de vigilancia, empleadas para seguir en tiempo real los movimientos de sus objetivos.

El caso que permitió a las autoridades francesas documentar la presencia de mercenarios colombianos en estas operaciones tuvo lugar el 15 de noviembre de 2024.

Aquel día, un ciudadano colombiano de 32 años acudió al comisariado de Bron, en las afueras de Lyon, para denunciar un complot por el que había sido reclutado bajo la promesa de trabajar como escolta privado por un salario de 2.000 euros.

Tras descubrir que su misión real era ejecutar un asesinato por encargo, el denunciante permitió a los investigadores localizar a la célula, integrada por exmilitares, que se ocultaba en una granja de La Chapelle-Villars.

El cabecilla de esta red es un narco francés recluido en la cárcel La Picota, una de las más custodiadas del país - crédito Camila Díaz/Colprensa

El reclutamiento de exmilitares colombianos y los operativos en Francia

El diario galo detalló cómo varios exintegrantes de las Fuerzas Militares de Colombia fueron captados con la promesa de empleos en el sector de la seguridad en Europa, transportados vía aérea desde Bogotá y alojados en viviendas rurales y apartamentos temporales en Francia.

El objetivo era integrarlos en comandos que recibirían órdenes e instrucciones logísticas al llegar, siguiendo una cadena de mando que, según informes de inteligencia, en los que se añadió que todo se mantenía bajo el control de Ben Addi desde el centro de reclusión colombiano.

Las comunicaciones empleaban aplicaciones cifradas, lo que dificultó su intervención por parte de las autoridades europeas.

En los operativos ejecutados por la policía francesa fueron capturados diversos integrantes de estos comandos, junto con el decomiso de armas automáticas, municiones y equipos de vigilancia.

Las autoridades confirmaron también que la estructura criminal disponía de redes logísticas en ciudades como Valence, Pusignan y Trévoux, donde alquilaban viviendas y vehículos para asegurar el traslado y ocultamiento de los sicarios.