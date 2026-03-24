Colombia

Conocida periodista celebró salida Ricardo Urrego de Caracol publicando mensajes que recibía: “Así me escribía por privado sin conocerme”

La joven publicó el pantallazo de una chat de Instagram en el que se ve la insistencia del reconocido comentarista deportivo en un tono completamente ajeno a lo laboral, lo que sorprendió a los internautas

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El reconocido periodista le escribía
El reconocido periodista le escribía a las comunicadoras por redes sociales, de acuerdo con los testimonios - crédito @orregoricardo / Instagram

La periodista Kathy Lambis se sumó al intenso debate público generado en las redes sociales tras confirmarse la salida de Ricardo Orrego de Caracol Televisión, al revelar que en 2020 recibió de él reiterados mensajes de carácter personal por canales privados.

Luego de que la cadena resolviera terminar los contratos laborales con Orrego y con Jorge Alfredo Vargas, en medio de un escándalo por denuncias de acoso en la televisión colombiana, la comunicadora compartió su testimonio en la red social X.

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Entre los elementos que centraron la atención de los internautas se encuentra la difusión de capturas de pantalla de los mensajes dirigidos por Orrego a Lambis hace cuatro años.

Jorge Alfredo Vargas y Ricardo
Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego fueron denunciados por presunto acoso sexual en medio de un escándalo en redes sociales - crédito @orregoricardo/IG y @jorgeavargas67 / IG

En esas conversaciones, registradas en junio y julio de 2020, se leen frases como “¿Me invitas a tu terraza?”, “Me engancha tu sonrisa...” y “Yo me divertiría... y mucho... con todo”. La periodista reiteró en su publicación que no había mantenido contacto previo con Orrego, por lo que los mensajes le resultaban incómodos.

La joven publicó uno de
La joven publicó uno de los chats que demuestra los mensajes por parte del presentador - crédito Kathy Lambis / X

En su post realizado durante la jornada del 24 de marzo de 2026 en la red social, no dudó en agregar lo siguiente: “Celebro tu salida del canal porque si así me escribías por privado sin conocerme en 2020, no quiero imaginar lo que pudieron haber recibido mis colegas que trabajaron contigo”.

Cabe mencionar que en la misma jornada, Caracol Televisión comunicó oficialmente la terminación de los contratos con los dos reconocidos presentadores. En el anuncio que fue difundido en los canales oficiales luego de las recientes denuncias de acoso sexual, se aclaró: “Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”.

Caracol Televisión informó sobre la
Caracol Televisión informó sobre la terminación de los contratos con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas - crédito @CaracolTV/X

En su testimonio, Lambis destacó el ambiente hostil que enfrenta el sector: “No necesité estar en un medio nacional para ser blanco de su acoso. En lo único que he pensado estos días es que si el mundo laboral ya es difícil para nosotras, imaginen hacerlo en uno plagado de hombres que abusan de su ‘estatus’ y ‘jerarquía’ para condicionar oportunidades o bloquearnos el camino por no acceder a sus insinuaciones”.

También dirigió un mensaje a sus colegas: “Aplaudo de pie a quienes denuncian. No tengo dudas de que nuestro mejor legado para las que vienen detrás es dejarles un camino más limpio y seguro para transitar, y recordarles que NO ESTÁN SOLAS”.

Cabe mencionar que la periodista recibió mensajes de apoyo, aunque otros internautas la cuestionaron por hablar después de tanto tiempo y ante estas preguntas ella dijo: “Como lo ha dicho @cataboterotv por MIEDO, porque llega un punto en el que las mujeres “normalizamos” estos tratos, pero se aprende con el tiempo de que esto JAMÁS se debe permitir, pero sobre todo CALLAR”.

La periodista entregó detalles de
La periodista entregó detalles de los mensajes recibidos - crédito Kathy Lambis / X

La intervención de la Fiscalía en el caso que impactó a los medios colombianos

La dimensión institucional del caso se profundizó después de que la Fiscalía General de la Nación interviniera en el proceso. De acuerdo con el comunicado difundido por el organismo, se habilitó un canal especial de correo electrónico destinado a la recepción de denuncias vinculadas a casos de acoso sexual que es el siguiente: denuncia.acoso@fiscalia.gov.co

La terminación laboral de Orrego y Vargas, así como la declaración pública de Lambis y las de decenas de periodistas, demuestran el alcance del escándalo. Por ahora, tanto los comunicadores como otros ciudadanos están a la espera de que los medios de comunicación y las empresas en general mejoren su respuesta ante casos de acoso.

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