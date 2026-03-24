Qué se debe hacer para pensionarse de manera anticipada en Colpensiones en 2026: hay varios documentos que son clave

El Gobierno Petro busca que Colpensiones sea el principal forndo de ahorro de Colombia - crédito Colpensiones/Colprensa

Las vías de acceso a la pensión anticipada en Colombia se ampliaron con la reforma pensional de 2024, norma que está en estudio de la Corte Constitucional, lo que permitió a los trabajadores elegir entre diferentes modalidades fuera del retiro por edad legal, siempre que cumplan requisitos específicos de salud, semanas cotizadas, condición familiar u ocupación.

La pensión anticipada puede solicitarse si el trabajador acredita, según la situación, el número de semanas cotizadas requerido y, en ciertos casos, condiciones como invalidez, desempeño en actividades de alto riesgo o familia con hijos con discapacidad. En la actualidad, las modalidades reconocidas por Colpensiones incluyen alternativas para las personas que no alcanzan la totalidad de semanas exigidas, pero superan la edad mínima, aplicándose ajustes proporcionales en el valor de la mesada.

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Al respecto, existen varias formas de acceder a la pensión anticipada en Colombia bajo el régimen de Colpensiones. Entre ellas destacan:

Pensión por invalidez: por labores de alto riesgo, para padres de hijos con discapacidad.

Pensión familiar: en la que parejas suman semanas cotizadas.

Cada alternativa exige acreditar cierta cantidad de semanas y cumplir con criterios específicos definidos por la legislación y la reforma de 2024.

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El sistema general establece, con normalidad, 1.300 semanas cotizadas para acceder a la pensión de vejez. No obstante, quienes acumulen este número de semanas antes de cumplir 57 años (mujeres) o 62 años (hombres) pueden iniciar el trámite jubilatorio anticipado, siempre y cuando no estén amparados por el régimen de transición.

El acceso a la pensión anticipada depende de la modalidad elegida y de las circunstancias individuales, como el estado de salud, condición familiar o la naturaleza del trabajo desempeñado.

Requisitos para la pensión anticipada por invalidez

La pensión anticipada por invalidez está contemplada para las personas que sufren pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50% por enfermedad o accidente de origen no profesional. Para acceder a esta modalidad, el trabajador debe:

Acreditar al menos 1.000 semanas cotizadas

Haber cumplido 55 años al momento de la solicitud.

El proceso exige:

Presentación de documentos que avalen la invalidez.

Comprobación de las semanas cotizadas, ajustadas según la edad en la que se presentó la discapacidad.

La ley también señala que el Gobierno nacional dispondrá de 12 meses para reglamentar el procedimiento para calificar la pérdida de capacidad y el ajuste de estas pensiones.

Pensión anticipada para padres de hijos con discapacidad

Padres o madres cabeza de familia con hijos en condición de discapacidad pueden acceder a la pensión anticipada bajo condiciones legales. Para ello, es necesario:

Acreditar 1.300 semanas cotizadas

Demostrar que el hijo posee una invalidez certificada superior al 50%.

A mediados de 2025, se reportaron al menos 64,419 pensionados por invalidez en los fondos privados de pensiones de Colombia. Aunque la cifra total exacta que incluye a Colpensiones varía, la invalidez representa aproximadamente el 5% del total de pensionados en el sistema - crédito Prosperidad Social

La Ley 2381 de 2024 exige, además, la comprobación de la dependencia económica del hijo y el ejercicio continuo de la condición de cabeza de familia por parte del solicitante.

Modalidades de pensión anticipada en trabajos de alto riesgo

Los trabajadores que desempeñaron actividades consideradas de alto riesgo para la salud disponen de un régimen especial para solicitar la jubilación anticipada. Según el Decreto 2090 de 2003 y otras disposiciones vigentes, estas actividades abarcan:

Minería subterránea.

Servicios de bomberos.

Trabajos con exposición a radiaciones.

Funciones de control del tránsito aéreo o labores de custodia en el Instituto Nacional Penitenciario y Cárcelario (Inpec).

Para obtener este beneficio, el trabajador debe:

Acumular 700 semanas en labores de alto riesgo.

Acumular un total de 1.300 semanas cotizadas en el sistema.

Estar afiliado a Colpensiones.

La edad mínima para solicitar esta jubilación anticipada es de 55 años, aunque puede reducirse hasta los 50 años si se superan los aportes requeridos por la normativa.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, ha exigido en varias ocasiones a la Corte Constitucional que avale la reforma pensional - crédito Corte Constitucional

Alternativas como la pensión familiar y ajustes de la reforma pensional

Por su parte, la pensión familiar constituye una alternativa para parejas casadas o en unión libre que, individualmente, no cumplen las semanas mínimas requeridas, pero sí en conjunto. Ambos deben acreditar:

Al menos cinco años de convivencia.

Estar afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) en la misma entidad.

Sumar entre los dos 1.300 semanas cotizadas.

El monto recibido por esta modalidad equivale a un salario mínimo legal mensual vigente, lo que facilita el acceso a una pensión a las personas que no pueden cumplir el total de semanas de manera individual.

La reforma pensional también contempló cuotas proporcionales para las personas que, habiendo superado la edad mínima (62 años para mujeres, 65 años para hombres), no alcanzan las semanas exigidas. El ajuste permite obtener una mesada proporcional, calculada en función de las semanas cotizadas de forma efectiva, lo que brinda acceso a pensión aún sin cumplir todos los requisitos habituales.