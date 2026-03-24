Petro afirmó que no reconoció al régimen de Maduro y criticó la falta de elecciones libres en Venezuela: “Debía medirse bajo la voluntad del pueblo”

Gustavo Petro planteó distancias con el modelo petrolero de Nicolás Maduro y pidió acuerdo nacional - crédito Colprensa y EFE

El candidato presidencial Luis Gilberto Murillo, quien ejerció como canciller de Colombia, reconoció en una reciente entrevista que el gobierno del mandatario Gustavo Petro tenía claro que Nicolás Maduro no obtuvo la victoria legítima en las elecciones presidenciales de Venezuela en 2024.

El exministro detalló que, a pesar de esa certeza, la administración colombiana optó por conservar el diálogo con Caracas y evitar un escenario de tensión diplomática o militar en la zona limítrofe.

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Murillo argumentó en Hasta que Caiga la Tiranía que la política exterior se diseñó para evitar un conflicto mayor y propiciar una salida negociada.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló que la administración colombiana optó por no reconocer el presunto triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de Venezuela de 2024, decisión que se tomó en coordinación con el gobierno de Brasil.

@ParquesColombia/X

Según el mandatario, la postura de Colombia se mantuvo firme tras detectar irregularidades en el proceso electoral, lo que motivó el cese de contactos personales con el régimen venezolano hasta el cierre del ciclo comicial.

Petro detalló: “Cuando tuvimos dudas de las elecciones en Venezuela, tomé la decisión con Brasil de no reconocer el gobierno de Maduro, desde entonces no hubo contacto personal hasta el final”.

Petro explicó que el proceso venezolano careció de condiciones democráticas debido al fracaso de las negociaciones internacionales, en las que Estados Unidos y Venezuela participaron activamente y donde él mismo intervino.

“Las elecciones en Venezuela no fueron libres porque la negociación falló”, afirmó el presidente. Añadió que la permanencia de las sanciones económicas y la ausencia de garantías para la libre participación ciudadana marcaron el desarrollo de los comicios.

“El pueblo votó bajo extorsión de hambre y Maduro no permitió la libre participación del electorado”, puntualizó.

Gustavo Petro exigió transición política en Venezuela - crédito Ovidio González/Presidencia/Flickr

El jefe de Estado colombiano señaló que, antes de la jornada electoral, transmitió a Nicolás Maduro la importancia de aceptar la voluntad popular.

“Le dije a Maduro personalmente que debía medirse bajo la voluntad del pueblo y que si perdía se alistaran a ejercer la oposición, tal como habíamos hecho en Colombia durante décadas y a costa de nuestras vidas”, relató.

Petro advirtió que la negativa del dictador venezolano para abrir el proceso y su entorno reflejan una resistencia a abandonar el poder.

“Maduro y sus amigos eran adictos al poder, el embrujo petrolero, que arrancó desde Chávez, no les permitió dejarlo pacíficamente”, indicó.

El presidente colombiano hizo referencia al legado de Hugo Chávez, al considerar que el modelo económico y político implementado en Venezuela perdió rumbo tras su fallecimiento.

Petro sostuvo: “La revolución de Chávez se perdió a pesar de su gran popularidad por su muerte y por dejar depender a Venezuela del petróleo”. Subrayó que el país sudamericano quedó atado a una lógica de renta petrolera que, en su opinión, “no genera ni socialismo ni riqueza solo atrae misiles como ya lo hemos visto”.

Gustavo Petro reveló que su gobierno, en acuerdo con Brasil, decidió no reconocer la victoria de Nicolás Maduro - crédito Ovidio González/Presidencia

En su mensaje, Petro contrastó los modelos de Venezuela y Colombia, asegurando que su proyecto político se distancia del modelo basado en hidrocarburos.

“Defiendo en Colombia un camino sin hidrocarburos en la base. Por eso se parece el gobierno de Maduro más a Uribe que a mi gobierno”, sostuvo. El mandatario colombiano insistió en la necesidad de buscar una alternativa que reduzca la dependencia del petróleo en la región.

Para el futuro inmediato, Petro planteó la urgencia de un acuerdo político amplio en Venezuela con participación de todos los sectores y la apertura de un periodo de transición.

“En Venezuela se necesita un periodo de transición donde se gobierne y se llegue a un acuerdo y diálogo político, ojalá pensando como será una Venezuela post petrolera”, expuso el mandatario.

La administración colombiana se comprometió a “ayudar a Delcy a estabilizar Venezuela y a crear ese clima de confianza entre los venezolanos”. Las declaraciones de Gustavo Petro marcan un giro en la postura oficial de Colombia hacia la crisis venezolana y resaltan el papel que el país busca desempeñar como mediador en la región.