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Jessica Cediel presentó al amor de su vida y sorprendió a sus seguidores: “Un ángel”

La historia de superación de barreras dejó a los internautas con mucha emoción y hasta le agradecieron a la popular presentadora por compartir esta parte de su vida

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El gesto de la figura pública destaca el impacto de las celebridades en la difusión del bienestar de los animales - crédito Jessica Cediel / X

La presentadora Jessica Cediel sorprendió a sus seguidores al contarles que decidió darle un hogar a Mogolla, una perra que había sufrido abandono y se encontraba en estado de desnutrición avanzado, además de contar con varias enfermedades por pasar años en las calles.

La acción desató un mensaje emotivo de la Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo, que acompañó todo el proceso de recuperación del animal, antes de que fuera entregado a la famosa.

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En las redes sociales se reveló que Jessica Cediel adoptó a Mogolla tras meses de rehabilitación impulsados por la organización sin ánimo de lucro que se encarga de ayudar a estos seres en estado de abandono. De acuerdo con el reporte oficial, el animal había sido hallado en estado grave y, durante 8 meses, recibió atención médica y un entorno de cuidado que le permitieron recuperarse antes de llegar a su nuevo hogar.

Este caso se convierte en ejemplo de cómo la adopción puede transformar la vida de un animal y, al mismo tiempo, sensibilizar sobre la protección y el trato digno de los seres más vulnerables que pueden sufrir tratos lamentables en las calles.

Jessica Cediel inspiró a sus
Jessica Cediel inspiró a sus seguidores al sumar a Mogolla a su familia -crédito @jessicacedielnet/Instagram

Al ser rescatada, Mogolla presentaba un deterioro físico y emocional evidente, por lo que tuvo que ser atendida por especialistas que curaron sus enfermedades y lograron que recuperara masa corporal, mientras se fortalecía también su confianza.

En este periodo, la organización se dedicó no solo a sanar su cuerpo, sino a brindarle un ambiente donde pudiera dejar atrás el temor y comprender que merecía afecto, que es uno de los principales retos para los animalitos que atraviesan por este proceso.

Las imágenes difundidas en las redes sociales muestran a Jessica Cediel abrazando a Mogolla, símbolo del cierre de una etapa difícil para la mascota y el inicio de una nueva vida junto a su nueva familia.

El mensaje de agradecimiento y sensibilización de la Asociación Mi Mejor Amigo

La Asociación de Protección Animal Mi Mejor Amigo expresó su agradecimiento a la presentadora y resaltó el valor de la historia de Mogolla. En su mensaje, la organización enfatizó que la mascota fue “invisible para muchos” y señaló: “Durante ocho meses luchamos por ella, ocupándonos de sanar su cuerpo y su corazón”.

Así, la entidad subrayó la importancia de que los animales superen el miedo y aprendan que pueden ser queridos tras una vida de sufrimiento.

La organización también agradeció a Jessica Cediel por la oportunidad brindada a Mogolla: “Gracias por elegirla, por cuidarla, por darle la vida que siempre soñó”.

Ese agradecimiento se acompaña de un llamado a la reflexión para prevenir el abandono animal y fomentar la adopción responsable para todos los habitantes del territorio nacional.

La emocionante historia del rescate
La emocionante historia del rescate y adopción del perro sorprendió en redes y promovió actos de este tipo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La importancia de la adopción animal según Jessica Cediel

La reacción de la presentadora se hizo visible junto al video del encuentro, en el que aparece sonriendo y cargando a Mogolla, su nueva compañera fiel. La famosa acompañó la publicación en la red social X con la frase “Un ángel”, mostrando el vínculo generado con el animalito y la intención de enviar un mensaje positivo

A través de sus redes sociales, la famosa mostró su alegría por ofrecer un hogar a un animal rescatado, resaltando el valor de optar por la adopción. Su gesto es un ejemplo de cómo figuras públicas pueden contribuir a sensibilizar sobre el bienestar animal y apoyar el trabajo de las organizaciones dedicadas al rescate.

Después de sobrevivir al abandono,
Después de sobrevivir al abandono, el animal inicia una etapa de afecto y dignidad, por lo que se espera que más perritos corran la misma suerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras la experiencia de abandono, Mogolla inicia ahora una etapa de respeto y cuidado, con la posibilidad de disfrutar un entorno seguro y afectuoso junto a su familia adoptiva.

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