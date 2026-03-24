Nueva denuncia de presunto acoso en medios de comunicación: el involucrado tenía importante cargo en el noticiero de RCN

Periodista denuncia acoso en RCN Televisión - crédito Procuraduría

Luego del revuelo que se generó en los medios de comunicación y las redes sociales por las investigaciones internas que adelanta Caracol Televisión por denuncias de presunto acoso sexual, nuevas revelaciones salen a la luz.

Esta vez, una periodista habló en exclusiva con Infobae Colombia y relató una serie de episodios que habría vivido durante su paso por RCN Televisión, señalando directamente al periodista Fernando Peña.

Para proteger su identidad, la comunicadora será identificada en este artículo como “Laura” y su testimonio detalla un ambiente laboral marcado, según sus palabras, por comentarios denigrantes, presiones constantes y conductas que califica como acoso reiterado.

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“Empecé mis prácticas en RCN en 2015. Ingresé porque soy egresada de un instituto y obtuve la oportunidad tras una visita empresarial. Luego me llamaron, realicé unas pruebas, las aprobé y quedé seleccionada como practicante en RCN”, relató la periodista sobre sus inicios en el canal.

El Canal RCN enfrenta nueva denuncia por presunto acoso sexual - crédito VisualesIA

Con el paso del tiempo, “Laura” regresó a la empresa y fue ubicada en la mesa de asignaciones, donde, según su versión, comenzaron los primeros roces con su jefe directo, Fernando Peña.

“Cuando yo llegué ahí hablé con Fernando Peña y me dijo: ‘Usted sabe cómo soy yo’. Y le dije: ‘Sí, yo sé cómo es usted. Siempre y cuando usted no me falte el respeto, no hay ningún inconveniente’”, contó la comunicadora a Infobae Colombia.

Sin embargo, aseguró que la situación cambió rápidamente y derivó en comentarios constantes sobre su apariencia física y forma de vestir.

“Empezó a molestarme mucho porque yo no soy de usar tacones, no uso ropa ajustada; más bien soy de usar ropa muy holgada, precisamente por eso, porque siempre, desde que he estado en el medio, el acoso es permanente para las mujeres. Entonces, siempre he sido muy relajada. Empezó a molestarme por los tacones, por los jeans. Sus comentarios eran: ‘¿De qué se vino disfrazada hoy, de hombre? Parece hombre’, o ‘Pareces un fantasma porque estás sin maquillaje’”, denunció la periodista entrevistada.

La comunicadora también describió un ambiente hostil no solo hacia ella, sino hacia otras mujeres del equipo, pues “ya luego empezaba a hacer comentarios superfeos a las otras periodistas porque o no llevaban las uñas pintadas, o tampoco se maquillaban o no se peinaban”, aseguró.

Una exempleada revela presuntos comportamientos indebidos dentro de RCN - crédito suministrada Infobae Colombia

Uno de los episodios que más la marcó, según su relato, ocurrió en la sala de redacción, donde afirma que el comportamiento del periodista jefe cruzaba límites físicos y verbales. Además, reveló que el hombre en cuestión ingería licor en horario laboral e iba en ese estado a comunicarse con su equipo de trabajo.

“Yo llegaba a la mesa y no encontraba silla y yo decía: ‘Ay, ¿dónde está mi silla?’… Él se retrocedía como hacia atrás en su puesto y me decía: ‘Venga, bebé, siéntese acá’. Y me hacía gesto como que me sentara en las piernas de él... Él siempre salía a almorzar como tipo, no sé, después del noticiero como dos, tres de la tarde y llegaba más o menos a eso de las seis de la tarde y llegaba jincho, borracho, porque iba a almorzar, pero él se iba a tomar con otros jefes de redacción”, afirmó la víctima de acoso.

A esto se sumaban comentarios que, según la denunciante, resultaban inapropiados en el entorno laboral: “Me decía como: ‘Usted por qué está soltera, usted debería tener novio ya’”, recordó.

“Laura” también relató situaciones de presión extrema durante la pandemia por covid-19, cuando las condiciones laborales eran particularmente exigentes.

“Yo iba caminando hacia el canal y le decía: ‘Peña, voy a llegar tarde porque no consigo nada’… y me decía: ‘No me importa, pero acá la veo, al trote, mar, marchando’”, señaló la mujer a Infobae Colombia.

Fernando Peña es señalado por presunto acoso en RCN Televisión tras el testimonio de una periodista - crédito suministrada Infobae Colombia

El impacto emocional fue tal que decidió acudir al área de recursos humanos, realizó una carta (la cual compartió en exclusiva con este medio y está adjuntada en las imágenes) y que les envió a las personas encargadas con el fin de que le ayudaran a resolver la situación, pero, al parecer, no habría tenido mayor impacto.

“Me decía: ‘Usted por qué está soltera, usted debería tener novio ya’, comentarios muy fuera de base, o preguntaba en la redacción algo como: ‘¿Qué pasó en Putumayo’ (preguntas correspondiente a su trabajo). Entonces yo le decía como: ‘No, mira, pasó esto’ y me respondía: ‘Usted deje de ser tan sapa, que calladita y concentradita se ve mejor’. Yo no dormía, es que ese man era horrible, se me venía la sangre por la nariz del estrés...“, explicó la periodista a Infobae Colombia.

“Decidí enviar la carta cuando el acoso por parte de él se hizo mucho más fuerte y cuando yo me di cuenta de que él trataba así a todas las mujeres, no a los hombres, a las mujeres. Yo decía: ‘Pero ¿por qué nadie lo denuncia?’ Pero resulta que sí, él ya tenía muchas quejas en recursos humanos, pero Recursos Humanos lo amparó mucho. Y porque ya no podía dormir, mi sueño era estar en RCN, pero yo ya no quería ir. Entonces, en ese momento yo decidí denunciarlo. En recursos humanos al principio dijeron que lo lamentaban mucho y que iban a tomar cartas en el asunto, pero pasaban los días y nada”, confesó la profesional.

Incluso, relató una reunión que la dejó en shock, pues después de alzar la voz recibió apoyo de parte de la oficina encargada, indicándole que lamentaban lo sucedió y que iban a tomar cartas en el asunto, pero, al parecer, con el paso de los días no hubo un cambio o gestión.

La periodista “Laura” revela incómodos episodios y denuncias en su paso por RCN Televisión - crédito suministrada Infobae Colombia

“Me llamaron como tres abogados y otras dos o tres personas de recursos humanos y Fernando Peña. Les dieron la carta que yo envié. Y recuerdo mucho lo que me hicieron. Estaba en un tablero e hicieron un comparativo… ‘Fernando Peña tiene… tantos años en el medio, ¿cuántos años tienes tú? Entonces tú tienes que entender que acá el conocimiento… pesa’”, dijo, evidenciando lo que interpretó como una minimización de su denuncia.

Uno de los aspectos que más le generó indignación fue la propuesta de intervención por parte de la empresa: “En esa reunión me dijeron: ‘lo que vamos a hacer es que vamos a apoyar’. Y Fernando decía: ‘Gordita, mi amor, pero es que tú eres la mejor periodista que yo tengo en redacción’. Entonces yo le decía: ‘Es que no se trata de eso, Fernando’. Y los de, los de recursos humanos decían lo mismo: ‘No, Fernando, no se trata de eso, es de tu carácter, es que tienes que cambiar’. Y yo: ‘No, es que esto es una conducta, esto es un ciclo que va y que vuelve a empezar y no tiene un pare’. Entonces me dijeron: ‘Te vamos a poner en psicólogo y los vamos a poner en psicólogo a cada uno por separado y van a tener terapia de pareja’. Y yo: ‘¿De pareja? ¿Qué es esto?’ Entonces me decían: ‘Sí, es como un matrimonio, [risas] entonces hay que mejorar acá’. Y yo: ‘¿Qué es esta vaina tan absurda?’”, narró.

Según su testimonio, las conductas no solo eran constantes, sino dirigidas exclusivamente a mujeres, incluso contó que tenía un dicho que mencionaba frente a las personas presentes en la sala de redacción sin miedo a represalias.

“Decía: ‘Es que toda mujer que llega acá tiene que llorar por mí’… y me decía: ‘Llore, llore, que yo necesito verla llorar’”, aseguró la periodista. Además, reveló que en el medio le indicaron varias veces que “le estaban formando el carácter”, situación a la que ella se negó de manera contundente.

El caso de Fernando Peña reabre el debate sobre el acoso laboral en la televisión colombiana - crédito VisualesIA

Ante la falta de respuestas, decidió escalar el caso porque “no se iba a ir de RCN sin dejar un precedente, si me tocaba dejar de ser periodista… pues al menos iba a marcar un precedente”, buscó la asesoría de un abogado y redactó un documento legal con toda la evidencia, su denuncia y la envió a los directivos del medio, asegurando que el siguiente paso era ir al Ministerio del Trabajo.

“Yo vi que era como: ‘Sí, vamos a tomar acción’, pero nadie tomó acción. Entonces contraté un abogado y me asesoró, me ayuda a redactar una carta con toda la situación. La envié a los directivos y Juan Lozano fue muy amable y me decía como: ‘tranquila, te vamos a ayudar’, pero vuelvo y te digo, es como: ‘Estamos contigo’, pero era solo estamos contigo y tres palmaditas en la espalda y ya”, confesó.

Sin embargo un día, de manera sorprendente, la llamó una compañera a contarle que finalmente habían decidió echar al jefe de la mesa de asignaciones porque “supuestas irregularidades que habían encontrado, pero nunca porque era un acosador”.

“Me llama mi amiga y me dice: ‘Están sacando a Fernando Peña. Llegaron dos guardas de seguridad y el director ese, le hicieron meter todo en una caja y se lo llevaron’. Y yo: ‘¿Qué?’....“, reveló la periodista.

La periodista envió carta a recursos humanos y los directivos de RCN ante la presión por el acoso que estaba viviendo - crédito suministra Infobae Colombia

Pese a ello, la periodista asegura que las consecuencias dentro del canal no fueron fáciles, ya que tuvo la oportunidad de continuar en su puesto e, incluso, fue ascendida, pero “Yo ya sentía mucha presión porque deciden ponerme a mí como jefa de emisión… y yo les decía: ‘Yo no estoy lista para este puesto’... Entonces, yo siento que eso también me lo hicieron como: ‘Ah, ¿sí? Ahora resuelva usted todo el problema, todo el mierdero, tenga’. Entonces, eso fue bien duro. Y ya después de dos años yo decido renunciar a RCN”, indicó la periodista a Infobae Colombia.

Finalmente, la comunicadora indicó que aunque expresó que se retiraba del medio por un viaje, la realidad fue que “ya estaba mamada de los comentarios, de la presión… me quemaron el tema”, confesó.

Hoy, su motivación para hablar públicamente está clara y aprovechó la entrevista con Infobae para enviarles un mensaje a sus colegas y a todas las mujeres que han atravesado por la misma situación.

“Hoy hago pública esta denuncia no solo por mí, sino por todas las mujeres que han tenido que callar, soportar o normalizar el maltrato en sus espacios de trabajo. No estamos solas. Es momento de creer entre nosotras, de apoyarnos y de romper el miedo que nos enseñaron a guardar. Que ninguna más tenga que elegir entre su dignidad y su trabajo. Nos tenemos, y juntas somos más fuertes", finalizó.