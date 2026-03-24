Colombia

Iban 127 pasajeros y no 128: soldado se salvó de morir por no subir al avión Hércules de las FAC, accidentado en el Putumayo

Las autoridades militares de Colombia informaron que uno de los nombres incluidos entre los sobrevivientes no correspondía a un pasajero embarcado, lo que llevó a modificar el número oficial de ocupantes

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Un soldado, previamente consignado como
Un soldado, previamente consignado como ileso, nunca subió al aparato militar, ocasionando que el total de ocupantes se actualizara mientras persiste la búsqueda de una persona reportada como desaparecida - crédito Reuters

Un hecho fortuito ha alterado el recuento de víctimas del accidente Hércules en Putumayo: un militar, inicialmente mencionado entre los ilesos, en realidad salvó su vida porque no se encontraba a bordo del avión de la Fuerza Aaroespacial Colombiana (FAC) siniestrado el 23 de marzo del 2026.

Según informaron las Fuerzas Militares de Colombia y que recogió El Heraldo, este ajuste modificó la cifra oficial de ocupantes a 127 y no a 128 como se había anunciado al principio. El número provisional de víctimas mortales se mantiene en 68, con 57 heridos registrados.

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La vida de un soldado se salvó en el accidente del avión Hércules en Putumayo porque, aunque fue incluido erróneamente entre los sobrevivientes, nunca llegó a abordar la aeronave accidentada.

La corrección, confirmada por las autoridades, explica la diferencia en el conteo y aclara que el proceso de verificación sigue en marcha.

La institución militar explicó que el ajuste responde a un error en el conteo inicial. Las actualizaciones seguirán produciéndose conforme avancen las tareas de rescate e identificación.

Al martes 24 de marzo, los organismos oficiales informaron que tres personas figuraban como desaparecidas; de ellas, dos cuerpos ya fueron hallados, mientras continúa la búsqueda de la tercera.

Un soldado inicialmente contabilizado como
Un soldado inicialmente contabilizado como sobreviviente fue retirado del registro, después de confirmarse que no estuvo presente en la aeronave al momento del siniestro en el aeropuerto de Puerto Leguízamo - crédito FAC/Captura de Pantalla X

Las 127 personas estaban a bordo de la aeronave militar que sufrió el accidente en el aeropuerto de Puerto Leguízamo, antes de iniciar su vuelo hacia Puerto Asís.

El siniestro ocurrió en las primeras horas del lunes 23 de marzo y generó una emergencia nacional que movilizó a bomberos, socorristas, peritos y autoridades.

Víctimas y labores de rescate tras el accidente del Hércules

El saldo provisional es de 68 muertos y 57 heridos, cifra comunicada oficialmente por las autoridades.

Aunque la mayoría de las víctimas ya han sido identificadas, las autoridades resaltan que, debido a la complejidad del accidente, el proceso de verificación continúa y algunos datos pueden ajustarse en las próximas horas.

Los equipos de rescate enfrentan condiciones adversas para recuperar cuerpos y asistir a los heridos. Tras el accidente, los bomberos y la defensa civil acudieron al lugar con las unidades disponibles, aunque debieron sortear dificultades de acceso y la magnitud del siniestro.

El accidente movilizó a socorristas, soldados y miembros de la comunidad, quienes participaron en las labores iniciales de rescate y en el suministro de insumos básicos para combatir el incendio provocado por el choque durante el despegue.

Eduardo Sanjuán, comandante de Bomberos en Puerto Leguízamo, relató a El Heraldo que, según testimonios recogidos entre testigos y un militar presente en la pista, el Hércules C-130 pudo haber golpeado la parte trasera al momento del despegue.

Sanjuán puntualizó que hasta ahora esta hipótesis no tiene confirmación oficial y que las autoridades mantienen abiertas las investigaciones.

El jefe de bomberos explicó que el operativo de rescate se dificultó por el acceso limitado al sitio. Los vehículos de emergencia solo pudieron llegar hasta cierto punto y no había claridad sobre la ubicación exacta, lo que permitió que las llamas consumieran rápidamente la aeronave.

Sanjuán señaló que los bomberos priorizaron asistir a los lesionados antes de instalar el equipo de extinción. Otra complicación fueron los explosivos activados por el fuego, que representaron un riesgo para los equipos de rescate.

Debido a la falta de espuma especial, fue necesario improvisar. Gracias a la colaboración inmediata de la comunidad local y el apoyo de los infantes de marina, se lograron encontrar recursos alternativos y contribuir a extinguir el incendio tras varias horas de esfuerzo.

El Instituto Nacional de Medicina Legal traslada a Bogotá los cuerpos de los militares fallecidos en accidente aéreo

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses anunció que los cuerpos de los militares fallecidos tras el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo, serán trasladados a Bogotá para su identificación forense.

Esta decisión fue motivada por la necesidad de disponer de los recursos técnicos y humanos más avanzados que ofrece la sede central, según informó el director de la entidad, Ariel Emilio Cortés Martínez.

Además del abordaje científico, el Instituto garantizó acompañamiento psicosocial a los familiares, subrayando que toda la información recabada permanecerá reservada, en el marco de la investigación adelantada por las Fuerzas Militares.

El director de Medicina Legal confirmó el traslado de los cuerpos a Bogotá para su análisis técnico-científico y anunció apoyo integral para las familias de las víctimas - crédito Medicina Legal

El director Ariel Emilio Cortés Martínez explicó que el traslado a Bogotá responde a la complejidad de los procesos de identificación tras el siniestro ocurrido el 23 de marzo de 2026, en el área rural de Puerto Leguízamo.

El acuerdo, alcanzado en coordinación con las Fuerzas Militares de Colombia, busca agilizar las necropsias y entregar los cuerpos identificados a sus familias en el menor tiempo posible. El Instituto detalló que “el día de hoy lamentamos el accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en zona rural cercana al municipio de Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, e informamos a la opinión pública que, en coordinación con las autoridades competentes, se acordó que los cuerpos de las víctimas fueran trasladados a la sede de la Dirección Regional Bogotá, donde se adelantará el abordaje forense integral para su identificación”.

La magnitud del siniestro quedó registrada en el último reporte oficial. Las Fuerzas Militares confirmaron el fallecimiento de 66 personas y la desaparición de otras cuatro tras el accidente aéreo del Hércules, una aeronave de la Fuerza Aérea Colombiana que transportaba a 11 tripulantes, 115 soldados y dos policías.

Entre los fallecidos se encuentran altos mandos y personal de distintas fuerzas.

Medicina Legal será la encargada
Medicina Legal será la encargada de identificar los cuerpos de los militares fallecidos en accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo - crédito Medicina Legal

Estos incluyen el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, los mayores Jaime Alexander Fernández Camargo y Natalia Rojas Velandia, el subteniente Julián David González Herrera, los tenientes Javier Fernando Méndez Torres y Jhontan Stid Pinzón Réyes. También están el subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara y el patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez del Gaula de la Policía.

El proceso forense se acompañará de una labor psicosocial integral. Ariel Emilio Cortés Martínez sostuvo que la institución dispondrá de “equipos forenses necesarios para llevar a cabo el análisis técnico científico de los cuerpos conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos” y contará con el apoyo de personal especializado en psicología a fin de contener las consecuencias emocionales tras el desastre aéreo.

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