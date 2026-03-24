Colombia

Por qué recomiendan poner romero debajo de la almohada: este es el secreto natural que está revolucionando el descanso

Un número creciente de personas opta por métodos basados en tradiciones naturales y buscan alternativas sencillas que contribuyen a un entorno de sueño más favorable sin la necesidad de productos sintéticos y aquí le contamos los detalles al respecto

Guardar
El uso de hojas de
El uso de hojas de romero debajo de la almohada gana popularidad como práctica para el descanso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En la búsqueda de alternativas simples para mejorar la calidad del descanso, cada vez más personas recurren a prácticas naturales que no implican el uso de medicamentos ni productos artificiales.

En ese contexto, un consejo tradicional ha vuelto a tomar fuerza: poner hojas de romero debajo de la almohada antes de dormir.

Especialistas en bienestar natural coinciden en que el descanso nocturno puede verse afectado por factores como el estrés, la ansiedad y las tensiones acumuladas durante el día. Por eso, pequeñas acciones dentro del entorno del hogar —especialmente en espacios como la habitación— pueden marcar la diferencia en la calidad del sueño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El romero, una planta ampliamente conocida en la cocina, destaca por sus propiedades aromáticas. Expertos indican que es rico en aceites esenciales y compuestos naturales, su fragancia herbal ha sido asociada con efectos relajantes y con la generación de una sensación de equilibrio emocional por lo que tiene varios usos aplicables para el descanso.

Las recomendaciones de especialistas resaltan
Las recomendaciones de especialistas resaltan el romero como apoyo natural para consiliar el sueño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

De acuerdo con expertos en prácticas naturales, al colocar hojas de romero debajo de la almohada, el aroma se libera de forma sutil durante la noche, creando un ambiente más tranquilo y propicio para el descanso. A diferencia de otros productos, su olor no resulta invasivo, sino que acompaña el sueño de manera ligera y constante.

Además, dentro de la tradición popular, el romero también ha sido vinculado con la claridad mental. Esto, según quienes promueven su uso, podría favorecer un descanso más profundo al ayudar a relajar la mente antes de dormir.

Cómo usarlo correctamente

Para obtener mejores resultados, los especialistas recomiendan utilizar romero fresco o seco de buena calidad, ya que de esta forma conserva mejor sus aceites esenciales. Además, indican que las hojas recién cortadas, en particular, suelen tener un aroma más intenso.

En cuanto a su uso, sugieren colocarlo debajo de la almohada o dentro de una pequeña bolsa de tela, lo que permite mantener el espacio limpio mientras se libera el aroma durante la noche.

El romero se incorpora a
El romero se incorpora a hábitos cotidianos como opción complementaria para mejorar la calidad del sueño – crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Un complemento, no una solución milagro

Aunque muchas personas reportan beneficios al incorporar este tipo de prácticas, los expertos aclaran que se trata de un recurso complementario y su efectividad puede variar dependiendo de cada individuo y está estrechamente relacionada con otros hábitos de descanso, como mantener horarios regulares, evitar el uso de pantallas antes de dormir y crear un ambiente adecuado en la habitación.

En ese sentido, el romero se presenta como una opción accesible y económica para quienes buscan mejorar su rutina nocturna de forma natural. Sin embargo, no reemplaza tratamientos médicos ni soluciones específicas en casos de trastornos del sueño.

Aun así, en medio del ritmo acelerado de la vida diaria, este sencillo hábito sigue ganando seguidores como una forma de reconectar con prácticas tradicionales que priorizan el bienestar integral.

El romero, utilizado durante siglos en la cocina y en la medicina popular, ha encontrado reconocimiento en la comunidad científica moderna gracias a estudios que confirman sus efectos beneficiosos sobre la salud cerebral, el sistema cardiovascular y el equilibrio digestivo.

El romero y la función
El romero y la función cognitiva: un aliado para la memoria, la concentración y el aprendizaje - visualesIA

Por eso mismo hay investigadores que también señalan que su acción va más allá de los remedios tradicionales: entre sus beneficios más notables, la ciencia destaca la capacidad para favorecer la memoria y la concentración, reducir inflamaciones y estimular la circulación, según publica Infobae.

Entre los datos diferenciadores aportados en las investigaciones recientes figura la advertencia sobre su efecto preventivo en la formación de trombos, un aspecto relevante especialmente para quienes mantienen reposo prolongado.

El doctor Juan Quispe Rodríguez, médico y profesor de la Universidad Nacional de Huanta en Perú, subraya que “evita la formación de trombos”, lo que confiere al romero valor terapéutico en situaciones de riesgo de coagulación o estasis sanguínea.

Estudios revisados destacan que el romero actúa como “estimulante circulatorio”, incrementando el flujo de sangre en el cerebro y contribuyendo a mejorar funciones cognitivas como la memoria, la concentración y el aprendizaje.

Este efecto se asocia a su contenido de taninos y vitamina C, así como a metabolitos como flavonoides, terpenos y ácidos fenólicos. Estos compuestos poseen propiedades antioxidantes que protegen los tejidos cerebrales frente al daño oxidativo y colaboran en la formación de neurotransmisores.

Temas Relacionados

RomeroUsos del romeroPara qué sirve el romeroTrucos para el sueñoColombia-Noticias

Más Noticias

Suspenden conciertos de Shakira en Abu Dabi y Doha por conflicto en Medio Oriente: esto se sabe

La colombiana se presentaría en el Offlimits Music Festival con el espectáculo con el que recorrió Latinoamérica y Estados Unidos como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ con nueva fecha para finales de 2026

Suspenden conciertos de Shakira en

Kylian Mbappé habló sobre los problemas derivados de su lesión y se confirmó si estará disponible para el partido contra Colombia

La presencia del delantero en los partidos con su selección y el Real Madrid hasta antes del Mundial estuvo en duda a raíz de un dictamen médico que resultó errado

Kylian Mbappé habló sobre los

Juan José Lafaurie se metió en la pelea de María Fernanda Cabal y Petro por accidente aéreo en Putumayo: “Drogadicto, se te acabó el tiempo”

El hijo de la senadora del Centro Democrático utilizó la red social de X para dirigir un fuerte comentario al Presidente, aumentando la tensión política tras el siniestro en Putumayo

Juan José Lafaurie se metió

Jugador de Atlético Nacional fue denunciado en la Fiscalía por presunto abuso sexual

Nicolás Rodríguez es el señalado por la denunciante que asegura estaba en estado de embriaguez cuando abusaron de ella

Jugador de Atlético Nacional fue

En redes sociales advierten sobre otra aplicación que simula a Nequi: “Sabe tus datos y es imposible de distinguir”

Las nuevas aplicaciones permiten a los estafadores generar comprobantes digitales idénticos a los reales, engañando a vendedores y facilitando fraudes electrónicos

En redes sociales advierten sobre
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a una

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Suspenden conciertos de Shakira en

Suspenden conciertos de Shakira en Abu Dabi y Doha por conflicto en Medio Oriente: esto se sabe

Isabella Ladera compartió emotivo mensaje tras un susto que vivió con su embarazo: “Oré tanto por esto”

Pirry reveló cómo se preparó para hacer la entrevista a Garavito: “Fueron tres días con un perfilador del FBI”

Jenny López respondió a seguidora que la cuestionó por no usar su argolla de matrimonio: “De los nervios pregunté”

Prometido de Alexa Torrex se refirió a comentarios de infidelidad en ‘La casa de los famosos’ y dijo que cobrará regalías por el tema ‘Santo cachón’

Deportes

Kylian Mbappé habló sobre los

Kylian Mbappé habló sobre los problemas derivados de su lesión y se confirmó si estará disponible para el partido contra Colombia

Jugador de Atlético Nacional fue denunciado en la Fiscalía por presunto abuso sexual

Campeón con el Manchester City fue convocado por la selección de Uzbekistán, rival de Colombia en el Mundial, para la fecha FIFA de marzo

Se conoció el posible reemplazo del técnico de Francia Didier Deschamps antes del amistoso contra Colombia: Zinédine Zidane sería el candidato principal

Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana y Santiago Buitrago en la carrera por España