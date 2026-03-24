Por qué recomiendan poner romero debajo de la almohada: este es el secreto natural que está revolucionando el descanso

El uso de hojas de romero debajo de la almohada gana popularidad como práctica para el descanso - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

En la búsqueda de alternativas simples para mejorar la calidad del descanso, cada vez más personas recurren a prácticas naturales que no implican el uso de medicamentos ni productos artificiales.

En ese contexto, un consejo tradicional ha vuelto a tomar fuerza: poner hojas de romero debajo de la almohada antes de dormir.

Especialistas en bienestar natural coinciden en que el descanso nocturno puede verse afectado por factores como el estrés, la ansiedad y las tensiones acumuladas durante el día. Por eso, pequeñas acciones dentro del entorno del hogar —especialmente en espacios como la habitación— pueden marcar la diferencia en la calidad del sueño.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El romero, una planta ampliamente conocida en la cocina, destaca por sus propiedades aromáticas. Expertos indican que es rico en aceites esenciales y compuestos naturales, su fragancia herbal ha sido asociada con efectos relajantes y con la generación de una sensación de equilibrio emocional por lo que tiene varios usos aplicables para el descanso.

Las recomendaciones de especialistas resaltan el romero como apoyo natural para consiliar el sueño - crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

De acuerdo con expertos en prácticas naturales, al colocar hojas de romero debajo de la almohada, el aroma se libera de forma sutil durante la noche, creando un ambiente más tranquilo y propicio para el descanso. A diferencia de otros productos, su olor no resulta invasivo, sino que acompaña el sueño de manera ligera y constante.

Además, dentro de la tradición popular, el romero también ha sido vinculado con la claridad mental. Esto, según quienes promueven su uso, podría favorecer un descanso más profundo al ayudar a relajar la mente antes de dormir.

Cómo usarlo correctamente

Para obtener mejores resultados, los especialistas recomiendan utilizar romero fresco o seco de buena calidad, ya que de esta forma conserva mejor sus aceites esenciales. Además, indican que las hojas recién cortadas, en particular, suelen tener un aroma más intenso.

En cuanto a su uso, sugieren colocarlo debajo de la almohada o dentro de una pequeña bolsa de tela, lo que permite mantener el espacio limpio mientras se libera el aroma durante la noche.

El romero se incorpora a hábitos cotidianos como opción complementaria para mejorar la calidad del sueño – crédito Imagen Ilustrativa Infobae/VisualesIA

Un complemento, no una solución milagro

Aunque muchas personas reportan beneficios al incorporar este tipo de prácticas, los expertos aclaran que se trata de un recurso complementario y su efectividad puede variar dependiendo de cada individuo y está estrechamente relacionada con otros hábitos de descanso, como mantener horarios regulares, evitar el uso de pantallas antes de dormir y crear un ambiente adecuado en la habitación.

En ese sentido, el romero se presenta como una opción accesible y económica para quienes buscan mejorar su rutina nocturna de forma natural. Sin embargo, no reemplaza tratamientos médicos ni soluciones específicas en casos de trastornos del sueño.

Aun así, en medio del ritmo acelerado de la vida diaria, este sencillo hábito sigue ganando seguidores como una forma de reconectar con prácticas tradicionales que priorizan el bienestar integral.

El romero, utilizado durante siglos en la cocina y en la medicina popular, ha encontrado reconocimiento en la comunidad científica moderna gracias a estudios que confirman sus efectos beneficiosos sobre la salud cerebral, el sistema cardiovascular y el equilibrio digestivo.

El romero y la función cognitiva: un aliado para la memoria, la concentración y el aprendizaje - visualesIA

Por eso mismo hay investigadores que también señalan que su acción va más allá de los remedios tradicionales: entre sus beneficios más notables, la ciencia destaca la capacidad para favorecer la memoria y la concentración, reducir inflamaciones y estimular la circulación, según publica Infobae.

Entre los datos diferenciadores aportados en las investigaciones recientes figura la advertencia sobre su efecto preventivo en la formación de trombos, un aspecto relevante especialmente para quienes mantienen reposo prolongado.

El doctor Juan Quispe Rodríguez, médico y profesor de la Universidad Nacional de Huanta en Perú, subraya que “evita la formación de trombos”, lo que confiere al romero valor terapéutico en situaciones de riesgo de coagulación o estasis sanguínea.

Estudios revisados destacan que el romero actúa como “estimulante circulatorio”, incrementando el flujo de sangre en el cerebro y contribuyendo a mejorar funciones cognitivas como la memoria, la concentración y el aprendizaje.

Este efecto se asocia a su contenido de taninos y vitamina C, así como a metabolitos como flavonoides, terpenos y ácidos fenólicos. Estos compuestos poseen propiedades antioxidantes que protegen los tejidos cerebrales frente al daño oxidativo y colaboran en la formación de neurotransmisores.