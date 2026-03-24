El futbolista Teófilo Gutiérrez anunció su respaldo a la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella

Teófilo Gutiérrez expresó su apoyo público al líder del movimiento Defensores de la Patria - crédito Redes de Ana Lucía Pineda/X

Los candidatos a la Presidencia de Colombia continúan con sus recorridos por el país con el fin de recoger el apoyo de la ciudadanía para lo que serán las elecciones presidenciales del 31 de mayo de 2026.

Uno de ellos fue el abogado Abelardo de la Espriella, quien estuvo recorriendo algunos barrios de Barranquilla, entre ellos, el barrio La Chinita.

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Ese sitio es reconocido por ser el lugar de nacimiento del futbolista colombiano Teófilo Gutiérrez, quien participó en el evento político adelantado por el aspirante presidencial en la capital del departamento de Atlántico.

- crédito Prensa Abelardo de la Espriella

La visita, realizada el 23 de marzo, fue documentada en imágenes y mensajes difundidos por Ana Lucía Pineda —esposa de Abelardo De la Espriella— y el propio jugador, e incluyó actividades como juegos tradicionales, recorridos por el barrio y la visita a un icónico puesto de fritos perteneciente a la familia del futbolista.

A diferencia de ocasiones anteriores, en las que se le había visto vinculado a campañas del partido Cambio Radical, Gutiérrez optó ahora por expresar públicamente su respaldo al movimiento Defensores de la Patria liderado por Abelardo de la Espriella.

El futbolista publicó una fotografía junto a De la Espriella y Ana Lucía Pineda, acompañada del mensaje: “Firmes por el deporte, firmes por la patria”, lo que fue interpretado como un apoyo explícito a la candidatura presidencial.

- crédito @teogutierrez/Instagram

Durante el encuentro, De la Espriella hizo énfasis en la importancia de la disciplina como complemento indispensable del talento, utilizando la trayectoria de Gutiérrez como ejemplo. “El talento sin disciplina no llega lejos. El deporte enseña carácter, resiliencia y a no rendirse”, afirmó el candidato.

Asimismo, subrayó la existencia de una juventud con potencial similar al del futbolista en barrios de todo el país: “Hay miles de Teófilo Gutiérrez en Colombia esperando una oportunidad. El talento está en los barrios, en los sueños de miles de jóvenes”, reiteró durante el recorrido.

La jornada no solo buscó resaltar las raíces de ambos protagonistas, sino que se enviara un mensaje de inclusión y fe en el talento colombiano que surge desde contextos adversos. “La grandeza no depende del lugar donde naces, sino de la mentalidad con la que decides vivir”, fue una de las frases replicadas por ambas personalidades públicas, orientada a quienes, como Gutiérrez en su infancia, enfrentan limitaciones materiales en La Chinita y otros barrios populares.

- crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Dayro Moreno también respalda candidatura de De la Espriella

Este no ha sido la primera vez que un deportista manifiesta su apoyo al candidato presidencial. A finales de febrero de 2026, el futbolista Dayro Moreno, máximo goleador histórico del fútbol colombiano y referente actual del Once Caldas, expresó de manera pública su apoyo a la candidatura presidencial del abogado y empresario cordobés.

El respaldo fue difundido por medio de un video que el senador liberal Mauricio Gómez Amín publicó en su cuenta oficial en la red social X. “Bueno, aquí estamos con Dayro Moreno, que está como toda Colombia, firmes por la patria”, comentó el congresista.

De inmediato, el delantero señala de forma explícita: “Ave María, Abelito, papi. Firmes, firmes con Abelito”, marcando así su respaldo público a Abelardo de la Espriella.

El video de apoyo de Dayro Moreno acumula decenas de miles de visualizaciones en las redes sociales - crédito @MauricioGomezCO/X

Las reacciones a este apoyo no se hicieron esperar en las redes sociales. La aparición de Moreno respaldando a De la Espriella generó una cascada de mensajes, tanto de respaldo como de crítica.

Entre los comentarios destacados recogidos por Infobae aparecen muestras de entusiasmo como: “Par de tigres, firmes por la patria”, “Excelente goleador, vamos con toda papá” y “Dayro Moreno siempre haciendo goles. No importa en hora ni lugar”. También se evidenciaron desacuerdos, incluyendo expresiones como: “No puede ser cierto, están utilizando su nombre. Un abuso”, así como recordatorios de la distancia entre el fútbol y la actividad política.

Además de los dos futbolistas, a la campaña de Abelardo de la Espriella ya se habían sumado los ciclistas Rigoberto Urán y Miguel Ángel ‘Superman’ López, quienes aparecieron junto al candidato en fotografías publicadas por él mismo en Instagram.

- crédito @delaspriella_style/Instagram