Briceño cuestionó cruce de versiones sobre el ‘Zarco Aldinever’ y expuso “línea de tiempo de la infamia” del asesinato de Miguel Uribe

Miguel Uribe fue víctima del atentado cuando alias el Zarco Aldinever tenía suspendidas las órdenes de captura - crédito @SenadoGovCo/X

El exconcejal y congresista electo Daniel Briceño se pronunció sobre los hallazgos de la Fiscalía General de la Nación en relación con el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 y que falleció el 11 de agosto de ese año, tras dos meses de hospitalización.

El ente acusador indicó que José Aldinever Sierra, alias el Zarco Aldinever, cabecilla de la Segunda Marquetalia, habría sido el criminal que dio la orden de matar al político de derecha. En consecuencia, estableció una millonaria recompensa por información que permita su captura y la de otros cabecillas de la organización armada, como Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

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Este es el cartel de los más buscados de la Segunda Marquetalia - crédito Policía Nacional

Así las cosas, a través de su cuenta de X, Briceño cuestionó al Gobierno nacional por las acciones que tomó en su momento para poner a andar las negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia, inmersas en su política de Paz Total. Entre las medidas que tomó está la suspensión de órdenes de captura.

De acuerdo con la “línea de tiempo de la infamia” que expuso, el 12 de abril de 2024, por solicitud de la administración del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura que pesaban sobre el “Zarco Aldinever”. El 7 de junio de 2025, se ejecutó el atentado contra Miguel Uribe Turbay y el 17 de julio de ese año se reactivan las órdenes de captura contra el cabecilla del grupo armado.

“Alias el Zarco Aldinever asesino de Miguel Uribe tenía las órdenes de captura suspendidas por la Fiscalía el día que atentaron contra Miguel en Bogotá. La orden de captura se había suspendido por solicitud de Petro y fue reactivada solo 40 días después del atentado”, detalló el representante a la Cámara electo.

Daniel F. Briceño compartió las resoluciones mediante las cuales se suspendieron y se reactivaron las órdenes de captura contra alias el Zarco Aldinever - crédito @Danielbricen/X

El 11 de agosto falleció el senador y precandidato presidencial en el Hospital Santa Fe de Bogotá y ese mismo día el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó que alias el Zarco Aldinever había muerto.

“Confirmamos que el comunicado era totalmente auténtico de ese grupo criminal. Y con otras líneas investigativas pudimos confirmar que efectivamente, por lo menos en lo que es inteligencia técnica y otro tipo de inteligencia, que sí se trató del asesinato por parte del ELN al Zarco Aldinever”, indicó el jefe de la cartera en su momento, en una rueda de prensa.

Según explicó el funcionario, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) asesinó al cabecilla de la Segunda Marquetalia en cerca de la frontera colombo-venezolana, debido al robo de un cargamento de cocaína.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que su momento que José Manuel Sierra Sabogal, alias el zarco Aldinever, estaba muerto - crédito Insight Crime

Sin embargo, su versión no concuerda con la de la Fiscalía, que asegura que no tiene pruebas contundentes que demuestren que el señalado criminal sí falleció. “Está vivo (…) No tenemos ninguna evidencia corroborativa de que hubiese sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional, ese es un rumor”, indicó la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ante los medios. En consecuencia, se le considera vivo y las autoridades están buscándolo para capturarlo.

El congresista electo del Centro Democrático cuestionó las discrepancias que hay en la información que maneja el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación, criticando directamente a Pedro Arnulfo Sánchez. “Hoy la Fiscalía dice que el Zarco Aldinever está vivo y ofrece una recompensa por su captura. ¿A qué jugaba el ministro?”, cuestionó el exconcejal.

El congresista electo Daniel F. Briceño cuestionó al ministro de Defensa por haber asegurado que alias el Zarco Aldinever fue asesinado - crédito @Danielbricen/X

Miguel Uribe Londoño, padre del senador y precandidato presidencial asesinado, informó en entrevista con la revista Semana que demandará al Estado colombiano por el magnicidio de su hijo.

“Lo desprotegió totalmente. Entonces, aquí hay que ir dando ejemplo, hay que ir tomando acciones que demuestren que esto no puede ser así y que los colombianos entiendan que esto tiene que cambiar”, detalló.