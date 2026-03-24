Colombia

Bomberos en Puerto Leguízamo apagaron el incendio del avión de la FAC con jabón en polvo prestado de la comunidad: “No contamos con espuma”

El comandante Eduardo Sanjuan relató que la atención se realizó con recursos precarios y apoyo de la comunidad, en medio de detonaciones y dificultades de acceso al lugar del siniestro

Guardar
La Fuerza Aérea Colombiana confirmó
La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el Hércules C-130 sufrió un accidente tras despegar de Puerto Leguízamo; la comunidad ayudó a salvar soldados - crédito @SARGENTOCHALA - @MinMedio/X

La tragedia aérea en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la mañana del domingo 22 de marzo de 2026, que deja 68 personas fallecidas y decenas de heridos, también expuso las graves limitaciones de respuesta en una de las zonas más apartadas del país.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Eduardo Sanjuan, relató al medio Blu Radio que tuvieron que recurrir a jabón en polvo Fab para poder extinguir el incendio del avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ante la falta de insumos especializados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Este tipo de incendios no se apaga con agua. Se apaga con espuma, y nosotros no contamos con espuma”, explicó.

Ante la emergencia, los bomberos solicitaron apoyo a la comunidad. Comerciantes y habitantes respondieron llevando detergente, que fue utilizado como alternativa improvisada.

“Pedimos jabón Fab y con eso, después de tres horas, logramos liquidar el incendio”, aseguró.

La situación fue crítica desde el inicio. El avión cayó envuelto en llamas y con explosiones constantes debido a la munición que transportaba, lo que obligaba a los socorristas a lanzarse al suelo para protegerse.

A esto se sumó otro problema estructural: la falta de combustible. Según Sanjuan, solo pudieron atender la emergencia gracias a un suministro previo entregado por la Armada días antes.

El cuerpo de bomberos de Puerto Leguízamo cuenta con 22 unidades, pero solo 11 estaban disponibles de planta en el momento del siniestro, y con recursos limitados.

La magnitud del accidente —128 personas a bordo, 57 heridos y varios desaparecidos— superó la capacidad hospitalaria del departamento, obligando a evacuar pacientes críticos hacia ciudades como Florencia y Bogotá.

Temas Relacionados

Accidente avión PutumayoBomberos Puerto LeguizamoAccidente aéreoFuerza Aérea ColombianaColombia-Noticias

Más Noticias

Así es cruzar el puente más peligroso de Bogotá, según ‘influencer’: “Si ven algo raro es mejor que se devuelvan”

Este lugar suele ser evitado por numerosos transeúntes debido a la sensación de inseguridad y la duración del trayecto

Así es cruzar el puente

Acoso sexual en el trabajo: estas son las penas de cárcel, multas y sanciones que puede enfrentar quien lo cometa en Colombia

hostigar sexualmente a un compañero o subalterno en el entorno laboral no es una falta menor: es un delito con penas de prisión, puede costar el empleo sin indemnización

Acoso sexual en el trabajo:

Colombia está ‘ad portas’ de un deterioro económico sin precedentes, alertó la presidenta del Consejo Gremial: “No resiste un análisis serio”

Natalia Gutiérrez mencionó que el impuesto al patrimonio transitorio para personas jurídicas, adoptado tras el estado de emergencia económica declarado por el Gobierno colombiano, representa un castigo para las empresas que han invertido en el país

Colombia está ‘ad portas’ de

Accidente de avión de la Fuerza Aérea Colombiana - EN VIVO: van 68 muertos por el siniestro aéreo en Putumayo

De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, el suceso también deja, por el momento, 57 militares heridos. Los lesionados reciben atención médica en Bogotá, Neiva y Florencia

Accidente de avión de la

Comandante de Bomberos de Puerto Leguízamo reveló una hipótesis sobre el accidente del avión de la FAC en Putumayo: “Habría golpeado la parte trasera”

El capitán Eduardo Sanjuan señaló que la versión proviene de un testimonio recogido en la pista tras el siniestro y aclaró que, por ahora, no existe confirmación oficial sobre las causas de la tragedia que dejó 68 muertos

Comandante de Bomberos de Puerto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ataque con explosivos a una

Ataque con explosivos a una patrulla de la Policía dejó un uniformado muerto y varios heridos en la vía Panamericana

Video muestra que disidencias estarían manipulando drones con explosivos en una cancha de fútbol en zona rural de Jamundí

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

ENTRETENIMIENTO

Prometido de Alexa Torrex dijo

Prometido de Alexa Torrex dijo que cobraría regalías por el tema ‘Santo cachón’: “Esta siendo viral por mí”

Daniela Ospina reveló detalles de su boda religiosa con Gabriel Coronel: dónde y cuándo será

Pipe Bueno dejó sorprendido a Westcol al contarle que se le apareció la Virgen

Diomedes Díaz fue la inspiración de Aria Vega para el paso más viral de su canción ‘Chévere’

Santi Maye sorprendió al anunciar su boda con Laura Guzmán tras la confirmación del compromiso de Kika Nieto

Deportes

Etapa 2 de la Vuelta

Etapa 2 de la Vuelta a Cataluña - EN VIVO: siga aquí a Nairo Quintana y Santiago Buitrago en la carrera por España

Cristiano Ronaldo estaría afuera de las canchas hasta dos semanas más: esto dijo el DT de Portugal sobre su lesión

Técnico de Independiente Medellín resultó molesto tras el arbitraje en la derrota de Santa Fe en Bogotá: “Hubo cosas extradeportivas”

Atlético Nacional viaja a Estados Unidos sin seis figuras para el amistoso ante Cruz Azul: ¿qué hay detrás de las ausencias?

Indignación en El Campín: asistentes ignoraron el minuto de silencio por Santiago Castrillón en el juego Santa Fe vs. Medellín