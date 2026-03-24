Bomberos en Puerto Leguízamo apagaron el incendio del avión de la FAC con jabón en polvo prestado de la comunidad: “No contamos con espuma”

La Fuerza Aérea Colombiana confirmó que el Hércules C-130 sufrió un accidente tras despegar de Puerto Leguízamo; la comunidad ayudó a salvar soldados - crédito @SARGENTOCHALA - @MinMedio/X

La tragedia aérea en Puerto Leguízamo, Putumayo, en la mañana del domingo 22 de marzo de 2026, que deja 68 personas fallecidas y decenas de heridos, también expuso las graves limitaciones de respuesta en una de las zonas más apartadas del país.

El comandante del Cuerpo de Bomberos, Eduardo Sanjuan, relató al medio Blu Radio que tuvieron que recurrir a jabón en polvo Fab para poder extinguir el incendio del avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), ante la falta de insumos especializados.

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“Este tipo de incendios no se apaga con agua. Se apaga con espuma, y nosotros no contamos con espuma”, explicó.

Ante la emergencia, los bomberos solicitaron apoyo a la comunidad. Comerciantes y habitantes respondieron llevando detergente, que fue utilizado como alternativa improvisada.

“Pedimos jabón Fab y con eso, después de tres horas, logramos liquidar el incendio”, aseguró.

La situación fue crítica desde el inicio. El avión cayó envuelto en llamas y con explosiones constantes debido a la munición que transportaba, lo que obligaba a los socorristas a lanzarse al suelo para protegerse.

A esto se sumó otro problema estructural: la falta de combustible. Según Sanjuan, solo pudieron atender la emergencia gracias a un suministro previo entregado por la Armada días antes.

El cuerpo de bomberos de Puerto Leguízamo cuenta con 22 unidades, pero solo 11 estaban disponibles de planta en el momento del siniestro, y con recursos limitados.

La magnitud del accidente —128 personas a bordo, 57 heridos y varios desaparecidos— superó la capacidad hospitalaria del departamento, obligando a evacuar pacientes críticos hacia ciudades como Florencia y Bogotá.