Andrés Montoya respaldó a las periodistas que denunciaron acoso sexual en Caracol: “Valientes”

La solidaridad de Andrés Montoya con las víctimas se tomó las redes sociales - crédito @andresmontoyaf / Instagram

El escándalo de Caracol Televisión por las denuncias de acoso sexual y laboral por parte de algunas periodistas en contra de famosos presentadores del medio que llevan años de trayectoria al frente de las cámaras tiene en alerta a los trabajadores del medio, así como a la comunidad en general, que rechazó nuevamente cualquier acto de violencia de género.

Varias comunicadoras han contado sus casos, lo que desató una gran cantidad de comentarios ante las denuncias, mostrando su rechazo por este tipo de comportamientos de aquellos que aprovechan sus puestos superiores en una compañía para acosar física, verbal o sexualmente a sus subordinados, sometiéndolos así a malos tratos o, incluso, situaciones de índole sexual.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de los personajes que reaccionó fue Andrés Montoya, que se pronunció en sus redes sociales ante las recientes denuncias de acoso sexual en el famoso canal, lo que generó un amplio debate entre periodistas y televidentes en Colombia. El recordado presentador de Noticias Caracol expresó públicamente su respaldo a las periodistas afectadas e hizo un llamado a erradicar este tipo de conductas en el entorno laboral de los medios de comunicación en el territorio nacional.

La FLIP expresó su rechazo a las conductas que fueron objeto de denuncia por acoso sexual en días recientes, y exigió medidas contundentes tanto a las autoridades como a los propios medios de comunicación - crédito @FLIPorg/X

En sus declaraciones más recientes, realizadas a través de su cuenta de Instagram, Montoya se solidarizó con las víctimas y se refirió a la importancia de la dignidad en el trabajo. Y es que así como el periodista, varias personas del medio se han referido a la necesidad de garantizar ambientes donde prime el respeto, señalando que la problemática del acoso no debe ser tolerada en ningún ámbito profesional.

Declaraciones de Andrés Montoya sobre acoso sexual en Caracol Televisión

En el mensaje difundido a través de sus cuentas oficiales tras conocerse las denuncias de sus colegas, Montoya indicó lo siguiente: “Valientes, mi solidaridad, apoyo y admiración para todas las periodistas víctimas de acoso de cualquier índole, actualmente y en el pasado”.

El periodista también destacó que este tipo de conductas se han convertido en parte de la cotidianidad: “Qué sea el momento para detenernos en la gravedad de lo empresarial y socialmente normalizado, y para hacer valer el derecho a trabajar con respeto y dignidad, en donde y con quien sea”.

Cabe mencionar que a lo largo de varios años, Andrés Montoya se destacó en la sección regional de Medellín. Luego, tras un cambio en el equipo principal, se trasladó a la capital colombiana para ocupar un puesto relevante en la edición nacional del noticiero, consolidándose como una de las caras más queridas por los colombianos.

Pese al cariño expresado por la ciudadanía, hace pocos meses, el periodista finalizó su etapa en el canal tras un desempeño destacado y expresó su agradecimiento al equipo.

El famoso no guardó silencio ante el tema que se tomó las redes sociales - crédito Andrés Montoya / Instagram

Denuncias de acoso en Noticias Caracol

Las recientes denuncias en Noticias Caracol señalan presuntos casos de acoso sexual contra integrantes de su equipo. Estos hechos han generado preocupación en la opinión pública colombiana, mostrando la urgencia de revisar las condiciones laborales en los medios de comunicación y de fortalecer la protección para aquellos que ejercen el periodismo.

Precisamente, durante la jornada del 24 de marzo de 2026, la periodista Camila Zuluaga anunció que Caracol Televisión confirmó que dos de los periodistas que se vieron involucrados en estas denuncias a través de las redes sociales terminaron su vínculo laboral con la compañía.

“La empresa para la cual trabajo anuncia a través de esta comunicación que ha dado por terminado el contrato con Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas, con este último de mutuo acuerdo”, expresó la reconocida comunicadora a través de su cuenta de X.

Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego fueron denunciados por presunto acoso sexual. Caracol Televisión informó que las denuncias son de particular gravedad - crédito @orregoricardo/IG y @jorgeavargas67 / IG

La ciudadanía está a la espera de las determinaciones legales del caso que se ha tomado las redes sociales.