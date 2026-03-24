Andrea Valdiri relató la situación que enfrenta con una madre por oferta de regalar fiestas de 15 años: “Estoy buscando niñas con 0% de posibilidades”

La barranquillera compartió con sus seguidores que hay personas que se ganaron la celebración que se están aprovechando de la situación - crédito @andreavaldiriconamor/TikTok

Andrea Valdiri, bailarina y reconocida creadora de contenido en Barranquilla, desplegó en marzo de 2026 una iniciativa en redes sociales para regalar la fiesta de 15 años a quince adolescentes de bajos recursos.

La propuesta, activada desde su perfil de Instagram —donde suma más de 10 millones de seguidores—, busca que las jóvenes interesadas narren su historia a través de comentarios, con el propósito de alcanzar a quienes más lo necesitan en todo el país. Esta iniciativa se generó en medio de polémicas por la celebración a su hija Isabella, donde invirtió más de 2.500 millones de pesos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La joven Isabella deslumbró a todos con un vestido azul para su fiesta de 15 años - crédito @valdiriisabella/Instagram

En una transmisión del 19 de marzo, Valdiri publicó el video oficial donde presentó la modalidad: quince quinceañeras serían seleccionadas y reunidas en un único evento, coordinado desde Barranquilla, dado que la logística de organizar celebraciones individuales en varias ciudades resultaba inviable para su agenda.

“Esto es un sacrificio con amor que uno está haciendo”, expresó al detallar que la magnitud de la organización incluía música, decoración y regalos.

La iniciativa, surgida al hilo del exitoso cumpleaños de su hija Isabella —en cuya organización intervino un equipo encabezado por Hernán y que incluyó la colaboración de diseñadores como Randy para los vestidos—, introdujo una consigna clara: las seleccionadas serían jóvenes con “cero posibilidades” de costearse una fiesta propia.

Andrea Valdiri compartió la noticia de que se realizarán fiestas de 15 años para 15 jóvenes elegidas de redes sociales - crédito @andreavaldirisos/IG

“Voy a buscar niñas que tengan 0,0 posibilidades, no que estén bien económicas. No, niña, dale la oportunidad a otra”, recalcó la influencer en la publicación.

Andrea Valdiri comunicó en marzo de 2026, por medio de su cuenta de Instagram, el lanzamiento de una convocatoria para regalar la fiesta de 15 años a quince adolescentes de bajos recursos. Las seleccionadas serán reunidas en un solo evento en Barranquilla, con el objetivo de cumplir el sueño de quienes no pueden acceder a este tipo de celebraciones por limitaciones económicas.

La selección: solidaridad, tensiones y exigencias inesperadas

La joven regaló las tortas que sobraron y dejó a más de uno sorprendido con su gesto - crédito @valdiriisabella/IG

La bailarina expuso que la decisión de reunir a todas las homenajeadas en un mismo lugar respondía tanto a criterios logísticos como a la necesidad de optimizar recursos y tiempo, puesto que en las semanas siguientes debía desplazarse a Amazonas y a China por compromisos laborales.

La ejecución del proyecto no estuvo exenta de obstáculos. Valdiri relató que una de las madres de las seleccionadas manifestó su malestar porque la celebración no sería exclusiva para su hija.

“La mujer me dijo que si la fiesta no era solo para la hija, pues ella no iba a ir”, reveló al portal Infobae. Añadió: “Es increíble cuando la gente se queja en la vida, por eso es que no llega la bendición”. La comunicadora también abordó la falta de colaboración por parte de algunos artistas locales.

Isabella Valdiri celebró sus quince años con una fiesta de lujo en Cartagena - crédito @andreavaldirisos/ Instagram

Según expuso, varios músicos a quienes solicitó apoyo, rechazaron sumarse al evento, lo que, en sus palabras, limita las posibilidades para muchas familias.

“Hasta cantantes que yo le he tocado la puerta y le he dicho: ‘Niño, ven, ayúdame’. Me han dicho que no”, afirmó con frustración, adelantando que mantendrá distancia con quienes no muestren disposición a cooperar en este tipo de acciones benéficas.

Pese a las dificultades, recalcó que el foco de la convocatoria permanece intacto: beneficiar a quienes afrontan situaciones extremas, entre ellas jóvenes que han superado enfermedades graves, como el cáncer. “Hay niñas que son sobrevivientes de cáncer y las estamos llevando a esta fiesta. Son sus sueños. Quedó viva para vivir esto tan bonito”, concluyó Valdiri en el video difundido el 19 de marzo.