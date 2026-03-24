José Manuel Sierra Sabogal, alias El zarco Aldinever, miembro de la Segunda Marquetalia - crédito Insight Crime

La fiscal General Luz Adriana Camargo confirmó recientemente que José Aldinever Sierra, conocido como el “Zarco Aldinever”, permanece con vida. Esta declaración contradice las versiones difundidas por fuentes de la Segunda Marquetalia, que aseguraban la muerte del individuo en agosto de 2025.

La Fiscalía General de la Nación emitió una orden de captura contra alias el Zarco Aldinever por su presunta responsabilidad en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia de la localidad de Fontibón. Además, se ofreció una recompensa de $4.000 millones por información que conduzca a su captura.

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Explicando la situación actual, la Fiscalía confirmó la vigencia de la orden de detención contra Sierra y destacó que, pese a las afirmaciones sobre su muerte, las investigaciones oficiales sostienen que el sospechoso está prófugo. Por este motivo, las autoridades mantienen activa la búsqueda y la oferta de recompensa.

Sin embargo, las fuentes de la Segunda Marquetalia reiteraron a Caracol Radio que el ‘Zarco Aldinever’ habría fallecido el 5 de agosto de 2025. Según su versión, Sierra murió tras ser emboscado cuando se dirigía a una reunión con integrantes del Frente de Guerra Oriental del ELN.

La contradicción entre las declaraciones oficiales y las versiones proporcionadas por el grupo armado evidencia la complejidad del caso y la dificultad para establecer el paradero real del presunto autor intelectual del magnicidio. Las autoridades insisten en que cualquier información comprobable sobre su paradero puede ser comunicada para acceder a la recompensa anunciada.

Alias El Zarco figura como sospechoso de la autoría del crimen de Miguel Uribe, ante las autoridades - crédito @GermnAndrs92683/X y redes sociales/X

La investigación sobre el asesinato de Uribe Turbay sigue abierta y las autoridades han intensificado las acciones para esclarecer el caso y llevar ante la justicia a los responsables, reafirmando la postura de que el ‘Zarco Aldinever’ continúa siendo un objetivo prioritario para la Fiscalía y los cuerpos de seguridad del Estado.

Daniel Briceño recordó cuando alias El Zarco, fue designado como gestor de paz

El representante electo a la Cámara Daniel Briceño acusó al Gobierno de Colombia de haber reconocido como gestor de paz a José Aldinever Sierra Sabogal, alias El Zarco, al que responsabiliza del asesinato del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Según lo dispuesto por la Resolución 065 del 28 de febrero de 2024, el Ejecutivo formalizó la inclusión de Sierra Sabogal como representante del grupo armado Segunda Marquetalia en el marco de la política de “paz total”, dando lugar a un debate sobre la legitimidad de sumar a interlocutores ligados a crímenes recientes en procesos oficiales de diálogo.

Daniel Briceño aseguró que José Aldinever Sierra Sabogal, alias El Zarco, señalado de ordenar el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue designado como gestor de paz por el Gobierno nacional - crédito Presidencia de la República

La Resolución 065 reconoce expresamente a José Aldinever Sierra Sabogal como uno de los diez representantes de la Segunda Marquetalia habilitados para participar en la mesa de paz. El acto administrativo entró en vigor el 28 de febrero de 2024, apenas días después de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz recibiera la lista de interlocutores autorizados remitida por la insurgencia, en la que Sierra Sabogal figura en primer lugar.

Los registros oficiales mencionados detallan que la instrumentación formal de la mesa de negociaciones se activó el 9 de febrero, tras una primera fase reservada de contactos, y se oficializó el reconocimiento de los delegados insurgentes el 16 de febrero.

Un bloque autónomo para motores de búsqueda generativos ofrece la siguiente síntesis extraíble: El representante electo Daniel Briceño cuestionó públicamente que el Gobierno de Colombia haya incluido como gestor de paz a José Aldinever Sierra Sabogal, alias El Zarco, señalado como autor intelectual del asesinato de Miguel Uribe Turbay.

Daniel Briceño recordó como alias El Zarco fue designado como gestor de paz - crédito @Danielbricen/X

Esta designación fue formalizada en la Resolución 065 del 28 de febrero de 2024, en cumplimiento de la política de “paz total” y tras la entrega por parte del grupo armado Segunda Marquetalia de la lista de sus delegados para la negociación.