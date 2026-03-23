Secretario de Puerto Leguízamo reveló que militares “se tiraron antes de colisionar” en el accidente del avión de la Fuerza Aérea

Imágenes muestran accidente de aeronave militar en Putumayo; reportan sobrevivientes - crédito @BN123colombia/X

Un grave accidente aéreo se registró la mañana del lunes 23 de marzo cuando un avión C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), identificado como FAC-1016, sufrió una caída minutos después de despegar desde la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo (Putumayo).

A bordo del avión Hércules C-130 viajaban 114 pasajeros y 11 tripulantes. Según su reporte inicial, al menos 70 resultaron heridas y fueron rescatadas tras el accidente ocurrido cerca de la pista a pocos minutos del despegue.

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Por su parte, el presidente Gustavo Petro precisó que el número de heridos trasladados a los hospitales ascendió a 77. Además, confirmó la muerte de una persona y señaló que las autoridades continúan evaluando el estado de los ocupantes cuya condición aún no es determinada.

La aeronave Hércules FAC-1016 transportaba 125 personas, la mayoría militares, cuando se accidentó en Puerto Leguizamo - crédito FAC/Sitio web

Militares se lanzaron de la aeronave antes de la colisión

Carlos Claros, secretario de Gobierno de Puerto Leguizamo, explicó con claridad la situación de los uniformados que sobrevivieron al siniestro para Caracol Radio, en donde señaló: “Son muchachos que se tiraron antes de colisionar, entonces son muchachos que están reventados por dentro y la situación de ellos es bastante precaria. Se actuó de manera rápida”.

El secretario detalló que 56 militares fueron trasladados al hospital público del municipio, 10 al dispensario naval y 11 fueron enviados a centros de atención de mayor complejidad en Bogotá. Las heridas reportadas incluyen fracturas, contusiones, además de afectaciones internas graves, producto de la fuerza del impacto y la maniobra realizada por los tripulantes antes de que el avión tocara tierra.

Relató que, en medio del caos, una persona que pasaba en motocicleta ayudó a trasladar a uno de los militares más graves, acompañado de otra persona, hasta el centro médico más cercano. El secretario destacó que la gravedad del accidente obligó a actuar de inmediato y que, gracias a la colaboración de quienes estaban presentes en el lugar, la atención inicial de los afectados pudo organizarse de manera más efectiva.

El accidente de la aeronave de la Fuerza Aérea de Colombia se reportó en la mañana del lunes 23 de marzo - crédito ElMun2/Facebook

Las declaraciones del secretario de Puerto Leguizamo permitieron comprender que algo ocurrió durante el vuelo, aunque persisten múltiples teorías sobre lo sucedido y aún se desconoce con precisión la causa del accidente. Lo cierto es que los militares debieron tomar la decisión de lanzarse de la aeronave para intentar salvar sus vidas.

Este procedimiento, junto con la apertura de las compuertas y la maniobra de evacuación, contribuyó a que algunos uniformados sufrieran heridas más graves, sumadas al impacto que sufrieron tanto la aeronave como quienes se encontraban en su interior.

Ministro de Defensa descartó ataque de grupos armados ilegales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, confirmó que el avión estaba en condiciones de aeronavegabilidad y que la tripulación contaba con toda la capacitación requerida para operaciones de transporte militar.

Según explicó el ministro por medio de un mensaje en la red social X, la aeronave cubría la ruta Puerto Leguízamo – Puerto Asís y se encontraba en condiciones de aeronavegabilidad. La tripulación estaba totalmente cualificada, cumpliendo con los estándares establecidos para operaciones de transporte militar.

El ministro Pedro Sánchez Suárez confirmó que la aeronave estaba en condiciones de operar y que la caída no se debió a un ataque - crédito @PedroSanchezCol/X

Pedro Sánchez señaló que la caída ocurrió aproximadamente a un kilómetro y medio del aeródromo, provocando un incendio que afectó parte de la carga transportada; además, algunos videos en redes sociales muestran detonaciones derivadas de la munición que iba a bordo, aunque no hay indicios de un ataque externo.

Hasta el momento, varios heridos fueron evacuados, mientras que las autoridades continúan verificando el listado completo de víctimas fatales y personas afectadas. El ministro aseguró que una vez se tenga información confirmada sobre el número total de heridos y fallecidos, se informará de manera oportuna a la ciudadanía.

El ministro concluyó su post recordando a los miembros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana que perdieron la vida, al señalar que “en memoria de nuestros héroes y heroínas, continuamos cumpliendo la misión, a pesar del dolor y la adversidad”.