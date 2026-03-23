Políticos expresaron sus condolencias por accidente de avión de la Fuerza Aeroespacial accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo

Desde distintos sectores políticos enviaron sus muestras de solidaridad con las víctimas del accidente - crédito Jorge Saenz/Jetphotos/X

Hay revuelo en Colombia luego del accidente aéreo que involucró una aeronave de la Fuerza Aeroespacial en el municipio de Puerto Leguízamo, en Putumayo, que se precipitó a tierra cuando iniciaba su carrera de ascenso.

Ante la calamidad nacional, desde distintos sectores políticos expresaron su solidaridad con las familias y los militares involucrados en el siniestro aéreo, entre ellos, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

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A través de su cuenta de X, la congresista pidió al Gobierno nacional adelantar las labores investigativas con la mayor celeridad y así determinar por qué el avión no logró tomar altura.

“Con profundo dolor, los colombianos recibimos la noticia de la caída de un avión Hércules en la que perdieron la vida más de 120 hombres de nuestra Fuerza Pública en Puerto Leguízamo, Putumayo. A las familias de cada uno de ellos les expresamos toda nuestra solidaridad, respeto y acompañamiento en este momento de duelo. Exigimos de manera contundente a Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que se esclarezcan los hechos que rodearon este accidente”, señaló la senadora.

Asimismo, la congresista pidió a todas las autoridades que se esclarezca si detrás del siniestro pudieron haber manos criminales o, si por el contrario, se trató de una falla mecánica por falta de mantenimiento.

La senadora del Centro Democrático no descartó que pueda tratarse de un ataque terrorista, por lo que pidió celeridad en las investigaciones - crédito X

“Es fundamental que se adelante una investigación seria, transparente e independiente, incluso con el apoyo de organismos internacionales como la FAA o la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos.¿Fue una falla de mantenimiento? ¿Qué está ocurriendo al interior de la Fuerza Aérea Colombiana? Los colombianos debemos exigir que si aparecen indicios de acto intencional, por ejemplo sabotaje, terrorismo, explosivos, interferencia criminal o cualquier delito deliberado, la investigación criminal debe adelantarla un organismo interna como el FBI, tal y como ocurre en los Estados Unidos", señaló la senadora.

Por su parte, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, envió un mensaje de solidaridad a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y a las familias que puedan verse afectadas por el siniestro aéreo.

“El Gobierno de Antioquia lamenta el accidente del Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que viajaban cerca de 100 pasajeros. Nuestras oraciones con las familias y con las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional. Dios les de sosiego (sic)”, indicó el mandatario departamental.

Gobernador de Antioquia expresó sus condolencias tras accidente aéreo de avión de la Fuerza Aérea Colombiana - crédito X

En esa misma línea, la excandidata presidencial Vicky Dávila se despachó contra el Gobierno nacional tras el accidente del avión Hércules, cuestionando las repetitivas colisiones de aeronaves militares en Colombia.

“No sé cuál es la causa de esta tragedia, las investigaciones apenas empiezan, pero tengo la impresión que este es el Gobierno en el que más ha habido accidentes aéreos en nuestras fuerzas Armadas. Ahora, en Puerto Leguízamo cae un avión Hércules que es tan fuerte. Muy inquietante. ¿Mantenimiento?“, señaló la también periodista.

La excandidata presidencial Vicky Dávila cuestionó al Gobierno nacional por accidente de avión Hércules - crédito X

Asimismo, el exgobernador de Nariño Camilo Romero agradeció las acciones urgentes que tomaron las autoridades y la comunidad de Puerto Leguízamo para socorrer a los militares implicados en el accidente.

“Día muy triste para nuestra fuerza pública y el país por el accidente del avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo. Urgente cada acción en la zona que permita ayudar a los sobrevivientes y salvar vidas. Abrazo de solidaridad y fortaleza a todas las familias ante esta lamentable tragedia que llena de dolor a Colombia”, indicó.

El exgobernador de Nariño y excandidato presidencial Camilo Moreno aseguró que la ayuda de la comunidad fue vital para salvar vidas de militares -crédito X

Por su parte, el exministro del Interior Juan Fernando Cristo hizo un llamado a las autoridades para adelantar las pesquisas necesarias, además de fortalecer el acompañamiento a la Fuerza Aérea en estos difíciles momentos.

“Lamentable accidente. Nuestra solidaridad con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y las familias de las víctimas. Con nuestros soldados del ejército. Hay que establecer las causas de esta nueva tragedia”, comentó Cristo.

El exministro del Interior envió un mensaje de solidaridad a las Fuerzas Militares tras accidente aéreo - crédito X

Desde la capital del país, el alcalde Carlos Fernando Galán ofreció todas las capacidades en salud e investigación de Bogotá para colaborar en la atención y traslado de las víctimas del siniestro.

"Toda nuestra solidaridad con la Fuerza Aereoespacial Colombiana, el Ejército Nacional y con las familias de las víctimas del accidente de un avión Hércules en Puerto Leguízamo, Putumayo. Desde la Alcaldía de Bogotá estamos listos para apoyar a los heridos y a las Fuerzas Militares en lo que sea necesario. Es momento de rodear a nuestras Fuerzas Militares. Cuando las hemos necesitado, siempre han estado para protegernos, hoy nos corresponde a todos en el país apoyarlas. Cuenten con Bogotá“, escribió el alcalde.