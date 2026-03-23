Colombia

La Autopista Sur se colapsó durante el Plan Retorno tras manifestaciones en Soacha: estas son las vías alternas hacia Bogotá

Familias, buses intermunicipales y vehículos particulares permanecieron inmóviles durante horas mientras las autoridades implementaban rutas alternas para intentar aliviar la congestión tras las protestas en Maiporé

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La entrada a Bogotá desde Soacha colapsó por protesta de residentes del sector El Vínculo - crédito @CarlosS9524/X

La entrada a Bogotá desde el municipio de Soacha se convirtió en un escenario de caos vehicular el lunes festivo 23 de marzo. El alto flujo de automóviles por el plan retorno, ya de por sí intenso, se vio interrumpido por una protesta que bloqueó por completo la Autopista Sur.

Varios conductores quedaron atrapados, sin posibilidad de avanzar ni retroceder, mientras la vía se transformaba en un embudo de largas filas de vehículos detenidos.

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El bloqueo inició alrededor de las 3:00 p. m., cuando un grupo de habitantes del sector El Vínculo -sector de Maiporé- se manifestó frente a las salas de ventas de Prodesa y Constructora Bolívar. En cuestión de minutos, la movilidad se detuvo por completo.

La manifestación surgió por vías
La manifestación surgió por vías prometidas que no se construyeron y falta de retornos y pasos peatonales en la Auropista Sur - crédito @CarlosS9524/X

Las imágenes captadas desde el lugar, por parte de los habitantes, muestran una autopista saturada: carros parados uno tras otro, buses intermunicipales que no podían continuar su recorrido y conductores desesperados intentando encontrar alternativas para ingresar a Bogotá.

La manifestación se produjo tras meses de inconformidad de los residentes del sector. Ellos aseguran que denunciaron problemas de movilidad sin recibir respuestas concretas, de acuerdo con uno de los habitantes que dieron a los medios locales: “Nos prometieron vías de acceso que nunca se construyeron”.

Según explican, la ausencia de entradas y salidas adecuadas, la falta de retornos y pasos peatonales seguros limita la vida cotidiana y genera riesgos en la movilidad de quienes viven en la zona.

Transporte en la Autopista Sur
Transporte en la Autopista Sur se vio afectado por unos manifestantes en Maiporé, Soacha, en pleno Plan Retorno - crédito Gobernación de Cundinamarca

Los manifestantes enfatizaron que esta situación no solo afecta la circulación vehicular. El transporte escolar se ve comprometido, los adultos mayores enfrentan dificultades para desplazarse y la atención de emergencias se vuelve más lenta y complicada.

El bloqueo coincidió con el pico más alto del plan retorno, afectando directamente a miles de viajeros que regresaban a la capital tras el puente festivo. La Autopista Sur, uno de los corredores más importantes del país, quedó totalmente colapsada.

Ante la magnitud del colapso, las autoridades recomendaron varias rutas alternas para quienes intentaban llegar a Bogotá:

  • La vía La Mesa – Mosquera, con ingreso por la calle 13 o la calle 80.
  • La reversible en La Mesa – Mosquera, habilitada desde la mañana hasta la medianoche.
  • La reversible en el tramo de Soacha entre Canoas y San Marón, que opera en horario de la tarde.

Estas medidas buscan aliviar la congestión, aunque la Autopista Sur continúa afectada y la entrada a Bogotá permanece difícil.

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