Colombia

En motocicleta son transportados soldados sobrevivientes del accidente de avión de la Fuerza Aérea de Colombia

Debido a la magnitud del accidente la comunidad ha colaborado en la búsqueda de sobrevivientes y despeje de la zona

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Una aeronave militar se precipitó a tierra en la mañana del lunes en Puerto Leguízamo, Putumayo, dejando una escena de conmoción entre los habitantes y un despliegue inmediato de ayuda civil para socorrer a los heridos - crédito @JennyAngaritaG / X

En la mañana del lunes 23 de marzo,una aeronave de la Fuerza Aérea sufrió un accidente poco después de despegar del aeropuerto en Puerto Leguízamo, departamento de Putumayo, sur de Colombia.

Se trataba de un Hércules usado para el transporte militar. La cifra exacta de personas a bordo no ha sido confirmada, aunque varias versiones indican que viajaban dos pelotones del Ejército, lo que implica cerca alrededor de más de 100 ocupantes.

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Los videos difundidos en redes sociales muestran una densa nube de humo gris y fragmentos de la aeronave dispersos en el área del siniestro. Numerosos habitantes del municipio han participado en el traslado de los heridos, utilizando motocicletas para llevarlos rápidamente al centro de salud local.

La comunidad permanece en estado de alerta, sumándose a las tareas de rescate con la esperanza de encontrar sobrevivientes entre los restos. Las autoridades aún no han entregado parte oficial de víctimas o heridos.

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