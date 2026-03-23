En imágenes: llegaron a Catam los primeros heridos del accidente aéreo en Putumayo; serán trasladados al Hospital Militar Central

Llegaron al Comando Aéreo de Transporte Militar Catam en Bogotá los primeros militares heridos en el accidente del avión Hércules ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo. El grupo de lesionados será trasladado al Hospital Militar Central para recibir atención médica especializada, según confirmaron las autoridades.

El arribo de los uniformados a la capital se produjo sobre las 4:00 p. m., en medio de un despliegue logístico articulado por distintas entidades estatales. El Comando General de las Fuerzas Militares expresó su agradecimiento por el apoyo recibido: “La solidaridad de todo Colombia y el respaldo de las entidades que han participado en la evacuación, rescate y traslado de nuestros héroes”, compartió la institución en X.

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Pronunciamiento y apoyo desde la Alcaldía y Secretaría de Salud

La alcaldía de Bogotá activa red de salud para apoyar a militares accidentados - crédito @CarlosFGalan / X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, utilizó la red social X para referirse a la emergencia: “Después del accidente en Putumayo, me comuniqué con el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, a quien le reiteré todo nuestro apoyo en lo que sea necesario. La Secretaría de Salud de Bogotá está también en contacto con el Comando de las Fuerzas Militares. Nos han informado a dónde van a trasladar a los heridos y hemos puesto a disposición las ambulancias que se requieren, además de activar la red hospitalaria de Bogotá. Estamos listos a ayudar en lo que se necesite”.

Por su parte, el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, informó al presidente Gustavo Petro que la ciudad mantiene una coordinación permanente con las entidades competentes para garantizar la atención de los afectados.

El gobierno distrital puso a disposición recursos hospitalarios y vehículos de emergencia, asegurando comunicación permanente con los mandos militares para responder oportunamente a la atención requerida - crédito @Gerson_bermont / X

“Bogotá está coordinando con la Fuerza Aérea y el Hospital Militar todas las atenciones, nuestra red pública y privada está lista para apoyar con todos sus recursos. Tenemos todas las capacidades”, aseguró Bermont en respuesta a un mensaje del jefe de Estado.

El presidente Petro había solicitado a las autoridades hospitalarias y de salud que se dispusiera el máximo de recursos para la atención de los heridos: “Espero que la médica gerente del hospital militar responda al máximo de capacidad. Para quienes no se puedan transportar deben llegar los hospitales de guerra que compré, transportables y médicos y médicas deben llegar al lugar incluido el hospital de guerra movible que le entregué a Bogotá y no sé dónde está”, escribió el mandatario en la misma red.

Pronunciamiento de Petro sobre la atención medica para los militares heridos tras siniestro aéreo - crédito @petrogustavo / X

Hasta el cierre de este reporte, no se ha precisado el número exacto de uniformados que han arribado a Bogotá. Las imágenes compartidas por las autoridades militares documentan la evacuación y atención inicial de los lesionados, que serán trasladados posteriormente al Hospital Militar Central para su valoración y tratamiento.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López, detalló que para la operación de rescate y evacuación se dispuso de varias aeronaves, entre ellas un King Air medicalizado, un C-130 con capacidad para 50 camillas, un C-295 con 24 camillas, un helicóptero UH-60 medicalizado y una comisión de médicos.

Además, la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército destinó tres aeronaves adicionales para apoyar la labor.

El general López detalló el despliegue militar y policial para atender la emergencia tras el accidente aéreo en Puerto Leguizamo - crédito @COMANDANTE_FFMM / X

Lo que se sabe del accidente: contexto y cifras

El accidente ocurrió la mañana del lunes 23 de marzo, cuando una aeronave C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana despegaba de Puerto Leguízamo, Putumayo. A bordo se encontraban 121 ocupantes: 11 tripulantes de la FAC, 108 militares del Ejército Nacional y 2 agentes de la Policía Nacional, informó el presidente Gustavo Petro.

El ministro mandatario explicó que hay 83 heridos y un fallecido. Según el ministro Sánchez, las investigaciones preliminares descartan un ataque armado y fallas de la tripulación; la aeronave cumplía con las condiciones técnicas y de aeronavegabilidad.

También aclaró que las detonaciones registradas en videos corresponden a la explosión de munición transportada por la tropa y no a acciones hostiles externas. La FAC precisó que la tripulación estaba debidamente cualificada y que la caída se produjo poco después del despegue, generando un incendio y la detonación de parte del material a bordo.