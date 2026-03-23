Centro Democrático criticó a Iván Cepeda por silencio sobre la Segunda Marquetalia: “Se refugia en entrevistas cómodas”

El Centro Democrático critica a Iván Cepeda por no hablar sobre su relación con las disidencias de las Farc - crédito Colprensa

El Centro Democrático, colectivo de derecha y liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, intensificó su cuestionamiento a Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, tras la entrevista que este concedió al periodista Daniel Coronell.

Para la colectividad, el candidato presentó sus propuestas políticas, pero evitó referirse a su vinculación con exguerrilleros y líderes de las Farc, entre ellos “Jesús Santrich” e “Iván Márquez”, que fueron los que lideraron la creación de la Segunda Marquetalia.

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El partido indicó que Cepeda guarda un “silencio preocupante” frente a relaciones que han sido cuestionadas durante años. Según el Centro Democrático, la omisión resulta especialmente grave considerando que el senador desempeñó un papel relevante como negociador en el acuerdo de paz.

Para la colectividad, esto la coloca en una posición de responsabilidad para pronunciarse sobre quienes han retomado las armas y planifican actos violentos en Colombia.

El Centro Democrático critica el camino del silencio de Iván Cepeda en medio de las elecciones presidenciales 2026 - crédito Colprensa

En la red social X, el partido publicó: “Mientras Cepeda se refugia en entrevistas cómodas y a la medida con Coronell, evade las preguntas que realmente importan. Exige pruebas, pero guarda silencio frente a lo esencial: su cercanía con Iván Márquez, Jesús Santrich y su aparición en los computadores de Raúl Reyes".

“Si de verdad defiende los derechos humanos, debería condenar sin ambigüedades a la Segunda Marquetalia y a Iván Márquez, responsables de crímenes como el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No puede acomodar la carga de la prueba a su conveniencia. Si cree que hay injuria o calumnia, que vaya a la justicia. Allí tendrá que responder con hechos, no con evasivas”, escribió el colectivo.

Estas críticas se produjeron después de que la Fiscalía señalara que la Segunda Marquetalia, de las disidencias de las Farc, planeó el atentado contra Miguel Uribe Turbay a mediados de 2025, que terminó en un magnicidio.

Para el Centro Democrático, esta información confirma la relevancia de que Iván Cepeda aclare su relación con figuras del grupo armado y con excombatientes que aún mantienen actividades ilícitas.

El Centro Democrático critica a Iván Cepeda por no aclarar su cercanía con 'Iván Márquez' y 'Jesús Santrich' - crédito @CeDemocratico/X

El partido destacó que Iván Cepeda mantiene una postura ambigua frente a estos líderes y que, a su juicio, esta actitud genera dudas sobre su compromiso con la defensa de los derechos humanos.

En sus mensajes, el colectivo señaló que es indispensable hablar con transparencia sobre la cercanía con exguerrilleros, ya que el candidato ha sido aliado de estas figuras en el pasado. “Siempre guarda silencio siendo aliado de las guerrillas”, afirmó el colectivo en uno de sus post.

Más allá de los vínculos con la Segunda Marquetalia, el Centro Democrático también cuestionó las posiciones políticas de Cepeda en relación con las reformas estatistas promovidas durante el Gobierno de Gustavo Petro.

La Fiscalía confirmó que la Segunda Marquetalia planeó el atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito Ernesto Guzmán/EFE

En otro mensaje en la misma plataforma, el colectivo señaló: “En cómoda entrevista con Coronell, Iván Cepeda dice que no estatizará. Le recordamos que en numerosas entrevistas ha reiterado que profundizará las reformas estatistas que ha implantado Petro: reformas que han acabado con la salud, que quieren robarse el dinero de los colombianos en el sistema pensional y que llevan a Colombia a un desastre en seguridad, debido a la paz total promovida por el mismo Cepeda”.

La colectividad asegura que la presión sobre el candidato continuará, ya que considera que su cercanía con figuras de la guerrilla y su omisión frente a la Segunda Marquetalia son asuntos de interés nacional.

Junto a estas declaraciones, el partido de derecha, que respalda la candidatura de Paloma Valencia, publicó en sus redes sociales varios videos de entrevistas en las que se le cuestiona sobre este tema, pero en los que no ofrece ninguna respuesta al respecto.

La colectividad asegura que la omisión de Iván Cepeda pone en duda su compromiso con los derechos humanos - crédito @CeDemocratico/X

Aunque las críticas se centran en la relación de Iván Cepeda con los líderes de la guerrilla, lo cierto es que, antes de anunciar su candidatura presidencial, él aclaró que no se trató de algo personal, sino que sus contactos con ellos se dieron únicamente por su labor en los acuerdos de paz, que culminaron con su firma en 2016.