Colombia

Carolina Arbeláez denunció el aumento del 35% del costo de las viviendas y el ministro de Minas se burló: “Deje de hablar paja”

A través del Decreto 0264, el Ejecutivo ajustó los aranceles sobre materiales de construcción, como el hierro y el acero; la congresista denunció un impacto negativo, pero el jefe de cartera Edwin Palma aseguró que los hechos eran diferentes

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Carolina Arbeláez asegura que las familias más vulnerables verán afectado su acceso a vivienda propia - crédito @kroarbelaez/X

Una fuerte controversia se desató entre el jefe de la cartera de Minas y Energía y la representante a la Cámara Carolina Arbeláez, perteneciente al Cambio Radical, luego de que la congresista publicara un video en su cuenta en la red social X, al cuestionar las decisiones del Gobierno nacional, en cabeza de Gustavo Petro, relacionadas con la vivienda social.

En su mensaje, Arbeláez denunció que el Ejecutivo estaría afectando directamente a los colombianos más vulnerables mediante la implementación de nuevas medidas arancelarias sobre materiales de construcción, como hierro y acero.

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Según la legisladora y abogada, esto incrementaría de manera significativa el costo de la vivienda; por ende, dificultaría el acceso de familias de bajos recursos a una vivienda propia: “Este gobierno, vía decreto, sigue tomando decisiones en contra de los más vulnerables, de esos colombianos que sueñan con tener una casa propia".

Carolina Arbeláez y Edwin Palma
Carolina Arbeláez y Edwin Palma tuvieron un "encontrón" tras polémico decreto del Gobierno Petro - credito @kroarbelaez/X - Ovidio González/Presidencia

“No contentos con acabar con programas como el de Mi Casa Ya, que permitían a cientos de miles de familias acceder a una vivienda de interés social, ahora expiden un decreto que sube los aranceles al hierro, al acero y a los materiales de construcción”, aseguró Arbeláez en su publicación.

La congresista añadió que el impacto económico recaería sobre quienes menos pueden asumirlo: “Hoy, el hierro y el acero representan más del dieciséis por ciento de los costos de construir una vivienda y con estos aranceles pueden subir hasta un 35%”.

“¿Quiénes se verán afectados? Pues las familias más vulnerables, los jóvenes, las madres cabezas de familia, todas esas personas que sueñan con acceder y tener una vivienda”, concluyó en su denuncia la legisladora.

Carolina Arbeláez acusa que la
Carolina Arbeláez acusa que la decisión del Ejecutivo afectará directamente a los colombianos de bajos ingresos y cuestiona la supresión de programas de vivienda social como Mi Casa Ya - crédito @kroarbelaez/X

Respuesta burlona del ministro de Minas y Energía

La respuesta del ministro Edwin Palma no se hizo esperar y hasta tomó por sorpresa por el tono burlesco que usó. Sin profundizar, el jefe de cartera criticó de manera directa las declaraciones de la congresista, instándola a “dejar de hablar paja” y a revisar la información antes de emitir acusaciones.

Por medio de su cuenta en X, el ministro respondió: “Carolina debería leer el comunicado de sus amigos de la @ANDI_Colombia. Deje de hablar paja”.

Si bien el ministro no especificó a qué comunicado se refería de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), presidida por el economista Bruce Mac Master, lo cierto es que indicó que el gremio ya se había pronunciado y que la congresista no contaba con la información completa.

Edwin Palma respondió a las
Edwin Palma respondió a las críticas con un tono burlesco, instando a la congresista a revisar la información antes de emitir declaraciones - crédito @PalmaEdwin/X

Posición de la Andi sobre el decreto al costo del hierro y acero

Entre los documentos que respaldarían la postura del Gobierno y del ministro de Minas y Energía se encuentra un comunicado de la Andi en el que se explica la necesidad del decreto arancelario 0264. Según la asociación, la medida busca proteger a la industria nacional frente a prácticas desleales de comercio internacional.

“La Cámara Colombiana de Productores de Acero y la Cámara Fedemetal de la Andi reciben positivamente la expedición del decreto arancelario 0264, dado que se trata de una medida necesaria para evitar que la industria colombiana se vea afectada por prácticas desleales de comercio, de las cuales ha sido víctima durante los últimos años”, detalla el comunicado.

El texto agrega que el decreto se solicitó desde hace varios meses y se ajusta a los principios de libre competencia, al corregir distorsiones provocadas por productores extranjeros que buscan liquidar excedentes sin considerar la producción nacional.

Bruce Mac Master señaló que esta medida constituye “un apoyo fundamental contra las prácticas de dumping y desviación de comercio” y la calificó como “completamente necesaria en este momento”.

La Asociación Nacional de Empresarios
La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) respaldó la medida del Gobierno, argumentando que protege la industria nacional frente a prácticas desleales de comercio internacional - crédito @ANDI_Colombia/X

Los datos presentados en el comunicado muestran que el acero es uno de los productos más regulados por medidas de defensa comercial en el mundo. Entre 2010 y 2023, se aplicaron 737 medidas sobre productos siderúrgicos y metalmecánicos, lo que evidencia, según la Andi, que la defensa comercial es legítima frente a distorsiones internacionales.

La asociación concluyó que la industria nacional continuará trabajando para entregar productos de alta calidad a los sectores de construcción e industria, con el fin de promover encadenamientos productivos sólidos y contribuyendo al crecimiento del ecosistema industrial colombiano.

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