Así puede cancelar el impuesto vehicular en Cundinamarca: descuentos por pronto pago en 2026 y advertencia de multas por mora

El impuesto sobre vehículos automotores financia proyectos de infraestructura vial, movilidad, inversión social y fortalecimiento institucional en Cundinamarca - crédito Infobae

La Secretaría de Hacienda de Cundinamarca hizo un llamado a los propietarios de vehículos matriculados en el departamento para cumplir con el pago del impuesto sobre vehículos automotores correspondiente a la vigencia 2026.

Este tributo es clave para financiar programas de infraestructura vial, movilidad, inversión social y fortalecimiento institucional, elementos que impactan de manera directa la calidad de vida de los habitantes del departamento.

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La Secretaría de Hacienda insistió en la importancia de realizar el trámite exclusivamente a través de los canales oficiales de la Gobernación de Cundinamarca. De esa manera, los contribuyentes pueden garantizar un proceso seguro, ágil y transparente, evitando fraudes y suplantaciones en plataformas no autorizadas.

Los contribuyentes en mora pagarán una multa equivalente a ocho salarios mínimos diarios y un recargo mensual del 1,5% sobre el valor del impuesto - crédito Raul Arboleda/Colprensa

Para cumplir con la obligación, los propietarios deben ingresar al sitio web oficial de la Gobernación de Cundinamarca, sección Impuesto Vehículos, y diligenciar la placa y el documento de identidad del propietario.

La administración departamental estableció un calendario de descuentos para el impuesto vehicular en 2026. Quienes realicen el pago hasta el 31 de mayo accederán a una reducción del 10%, mientras que los pagos efectuados hasta el 31 de julio tendrán un descuento del 5%. Una vez superadas estas fechas, el impuesto deberá cancelarse por el valor total sin incentivos.

Con estos beneficios, la Gobernación busca estimular la cultura de pago oportuno y premiar el compromiso de los contribuyentes. Las medidas pretenden fortalecer la recaudación y apoyar el desarrollo de proyectos regionales mediante el cumplimiento responsable de las obligaciones tributarias.

Para obtener el recibo del impuesto vehicular en Cundinamarca, es necesario ingresar a la página oficial de la Secretaría de Hacienda departamental, digitar el número de placa del vehículo, seleccionar el tipo de documento e ingresar el número correspondiente. Tras hacer clic en “Buscar”, se debe elegir el año del impuesto y descargar el recibo en formato PDF.

La Gobernación de Cundinamarca habilitó descuentos del 10% hasta el 31 de mayo y del 5% hasta el 31 de julio en el impuesto vehicular 2026 - crédito Gobernación de Cundinamarca

El sistema permite que el recibo descargado pueda imprimirse para pagarlo en bancos autorizados como BBVA, AV Villas o Davivienda, o realizar el pago en línea mediante PSE. Es importante asegurarse de realizar el trámite únicamente en la plataforma oficial de la Gobernación de Cundinamarca y no en la de Bogotá, para evitar inconsistencias o rechazos en el proceso.

La plataforma del departamento también permite consultar la liquidación web del impuesto, el histórico de pagos, procesos fiscales, validez de estados de cuenta, edictos y otros detalles relevantes sobre la obligación tributaria. Así, los usuarios pueden mantener un control y seguimiento permanente de sus responsabilidades fiscales.

El no pago del impuesto dentro de los plazos asignados genera sanciones y cobros adicionales. Los contribuyentes en mora se enfrentan a una multa de ocho salarios mínimos legales diarios vigentes (equivalentes a $466.908 en 2026), más un recargo del 1,5% mensual sobre el valor del impuesto. Sin embargo, la deuda por mora nunca podrá superar el 100% del tributo original, es decir, el máximo a pagar será el doble de la obligación principal.

Los pagos del impuesto de vehículos deben realizarse exclusivamente en los canales oficiales de la Gobernación para evitar fraudes y suplantaciones - crédito Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca

El impuesto vehicular en Cundinamarca debe ser pagado por los propietarios, poseedores o usufructuarios de vehículos matriculados en el departamento al 1 de enero de cada año. Esto incluye vehículos particulares, públicos, motocicletas de más de 125 c.c., y vehículos eléctricos o híbridos.

Las motos con cilindraje igual o inferior a 125 c.c. están exentas del impuesto, aunque deben pagar derechos de semaforización en algunos casos. Los vehículos eléctricos e híbridos pueden acceder a descuentos especiales, según la normatividad vigente.

La Secretaría de Hacienda invitó a los contribuyentes a ponerse al día a través de los canales oficiales y recordó que el pago puntual del impuesto vehicular es fundamental para seguir avanzando en los proyectos de desarrollo del departamento. Para realizar el pago, las personas pueden ingresar al siguiente enlace: Pago Impuesto Vehicular.