“Así es difícil producir y generar empleo”: cifras del Dane dejan mal parada a la industria colombiana en el inicio de 2026

La industria manufacturera en Colombia es un pilar fundamental del empleo, representando aproximadamente el 11% de la fuerza laboral total del país - crédito John Vizcaino/Reuters

El comienzo de 2026 marcó un retroceso para la industria manufacturera, aquella que abarca desde la producción artesanal hasta la industrial a gran escala (automotriz, alimentos, textil, electrónica), siendo fundamental para el desarrollo económico y la creación de empleo con una caída del 0,5% en la producción real y del 0,7% en las ventas reales, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Frente al dinamismo de sectores como el comercio y los servicios, economistas y gremios advirtieron sobre la pérdida de peso industrial y una tendencia sostenida hacia la desindustrialización.

Dicha industria enfrenta una etapa de estancamiento reflejada en la disminución de la producción y una menor participación en la economía. Datos oficiales y voces de expertos señalan un proceso de desindustrialización gradual, con descensos en actividades clave y un desafío creciente para el desarrollo productivo del país.

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El balance del Dane para enero de 2026 muestra que la producción real de la industria manufacturera cayó un 0,5 % interanual, mientras las ventas reales disminuyeron un 0,7 %. El personal ocupado experimentó un leve aumento del 0,1%. De las 39 actividades industriales estudiadas, 22 reportaron variaciones negativas. Sobresalieron las caídas en la elaboración de bebidas, con -2,4 %, la fabricación de sustancias químicas básicas (-10,4 %) y la producción de equipo eléctrico (-9,6 %).

En enero de 2026 frente a enero de 2025, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de –0,5%, las ventas reales de -0,7% y el personal ocupado de 0,1% - crédito Dane

Y es que, en 2025, aunque la industria manufacturera alcanzó un crecimiento del 1,9% en producción y del 1,8% en ventas, se evidenciaron signos de agotamiento en diciembre, cuando la producción descendió un 0,6%. El deterioro se agravó en el arranque de 2026.

Al respecto, el crecimiento anual de la industria se concentró en pocos sectores, como la fabricación de otros tipos de transporte (33,8%) y la trilla de café (29,9%). No obstante, las caídas predominaron en casi la mitad de las ramas industriales, con descensos destacados como el de abril, cuando la producción retrocedió hasta un -3,1 %.

Alerta de desindustrialización y enfoques de expertos

Para el investigador de la Universidad Eafit, Diego Montañez-Herrera, “Colombia lleva varios años en un proceso de desindustrialización gradual”. Según él, la reducción de la participación de la industria en el Producto Interno Bruto (PIB) “del 16 % en 2005 a apenas 9,9% en 2025 evidencia un proceso más profundo que supera los ciclos coyunturales”.

Diego Montañez-Herrera, investigador de la Universidad Eafit, dijo que la industria en Colombia muestra señales claras de estancamiento prolongado - crédito @DiegoMontanezH/X

Un informe de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) resaltó que la variación de la producción industrial a doce meses descendió del 2,1% en noviembre de 2025 al 1,7% en enero de 2026. Según el análisis del centro de pensamiento, líneas productivas vinculadas a la inversión, como los aparatos eléctricos, muestran menor dinamismo y los aumentos en los costos laborales y tributos pueden afectar el desempeño en los próximos meses.

De acuerdo con el presidente del gremio, José Ignacio López, la industria manufacturera perdió peso dentro de la economía nacional y sus niveles actuales se asemejan a los de la pandemia, alcanzando el punto más bajo en dos décadas.

Contraste con sector servicios y proyecciones económicas

La trayectoria del comercio y los servicios visibiliza una “economía a dos velocidades”. El equipo de investigaciones de Bancolombia afirmó que “el inicio de 2026 revela una economía a dos velocidades”, con lo que destacó el avance del comercio, que creció un 7,8% en enero, frente al deterioro de la industria manufacturera.

Bancolombia dice que el comienzo de 2026 muestra una economía con dinámicas diferenciadas: mientras el sector servicios y el comercio registraron un aumento de 7,8 % en enero, el sector manufacturero enfrenta un inicio de año negativo - crédito Bancolombia

La disparidad llevó a Bancolombia a corregir a la baja su proyección de crecimiento del PIB para 2026, por lo que la situó en un 2,9%. La entidad advirtió que el menor dinamismo industrial y la inversión en mínimos de veinte años plantean desafíos de política macroeconómica y productiva.

Para Anif, el fenómeno se hizo más visible a finales de 2025 y comienzos de 2026, por la recuperación desigual entre ramas orientadas al consumo interno y las vinculadas a la manufactura y la inversión.

Factores estructurales

El escenario adverso provoca inquietudes entre gremios y empresarios acerca de los obstáculos estructurales que limitan la competitividad industrial. El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master, sostuvo que “las cifras son malas. Ha sido realmente difícil contar con el apoyo del Gobierno, que por el contrario le ha aumentado todos los costos”.

De igual manera, enumeró factores como “el aumento de los costos laborales e impuestos, la falta de defensa comercial frente a prácticas como el dumping y el contrabando, y la inestabilidad en las relaciones comerciales con Ecuador”. Señaló que “así es verdaderamente difícil operar y ser exitosos en nuestra función social, de producir y generar empleo”.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, dijo que con la situación actual es "verdaderamente difícil, operar y ser exitosos en nuestra función social, de producir y generar empleo" - crédito @BruceMacMaster/X

Políticas públicas y retos para la reindustrialización

Con el objetivo de revertir la pérdida de protagonismo manufacturero, el Gobierno de Gustavo Petro lanzó la Política Nacional de Reindustrialización. La iniciativa se estructura en cinco misiones:

Transición energética.

Soberanía alimentaria.

Reactivación de la industria de la salud —con énfasis en la producción de vacunas—.

Uso civil de tecnología militar.

Fortalecimiento de la economía popular.

Los fines centrales incluyen el paso de una economía basada en la exportación de materias primas a otra enfocada en bienes de alto valor agregado. El turismo también fue promovido como eje estratégico bajo la marca “País de la Belleza”.

Otras medidas públicas se orientan a democratizar el crédito y modernizar la tecnología industrial. El Grupo Bicentenario se encarga de facilitar financiamiento en condiciones preferenciales para micro, pequeñas y medianas empresas, mientras programas como Fábricas de Productividad y Sostenibilidad buscan elevar la eficiencia de más de 1.600 compañías.