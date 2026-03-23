Accidente avión de la Fuerza Aérea Colombiana | Figuras políticas siguen solidarizándose: “Por falta de apoyo a nuestros soldados”

Miembros del ejército se reúnen en el lugar del accidente de un avión militar colombiano en Puerto Leguízamo, Putumayo - crédito Reuters

La mañana del lunes 23 de marzo quedó marcada por una tragedia aérea cuando un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) se accidentó en zona rural del departamento de Putumayo, apenas minutos después de despegar.

La aeronave transportaba 114 pasajeros y 11 tripulantes, de los cuales al menos 70 resultaron heridos y fueron trasladados a diferentes centros de atención, incluido el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam) en Bogotá. Hasta el último reporte oficial, realizado por el presidente Gustavo Petro, 83 personas sobrevivieron.

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El impacto del accidente no se limitó al sur del país; en cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencias y críticas por parte de políticos de diversas corrientes.

Un avión Hércules C-130 de la FAC sufrió un accidente cerca de la pista de La Tagua, en Puerto Leguizamo - crédito @MinMedio/X

Así reaccionó la esfera política de Colombia ante el accidente aéreo

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de la extrema derecha, expresó en su cuenta en la red social X: “Con profundo dolor recibo la noticia del trágico accidente del avión Hércules de @FuerzaAereaCol en Puerto Leguízamo, Putumayo”.

“Acompaño en este momento de duelo a las familias de nuestros uniformados, quienes con valor, honor y espíritu de sacrificio entregan todo al servicio de la Patria. Su ejemplo permanecerá siempre en la memoria de la Nación. Gratitud eterna a nuestros héroes”, escribió el abogado.

Abelardo de la Espriella destacó la entrega de los militares y la solidaridad del pueblo en sus mensajes en redes sociales - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial por el Centro Democrático, se sumó a las expresiones de solidaridad y pidió claridad sobre las circunstancias que rodearon el accidente.

En su mensaje escribió: “Toda la solidaridad con nuestras Fuerzas Militares y con las familias de los uniformados que viajaban en el avión de la Fuerza Aérea que, según el gobierno, se accidentó en Putumayo. Lamentamos profundamente estos hechos y esperamos la mayor claridad sobre las circunstancias que rodearon semejante tragedia”.

Paloma Valencia solicitó claridad sobre las causas del accidente y mostró su solidaridad con las familias de los uniformados - crédito @PalomaValenciaL/X

María Fernanda Cabal, a su vez, destacó el dolor que causa la pérdida de integrantes de la fuerza pública, pese a que no existen reportes oficiales sobre víctimas mortales; únicamente el presidente Petro mencionó que, según su información, se había registrado una.

“Cuánto dolor esta noticia, donde más de 90 hombres de nuestra Fuerza Pública perdieron la vida en un accidente de un avión Hércules de la FAC al despegar de una base en Puerto Leguízamo. Dios ayude a las familias de estos héroes de la patria”, escribió en su cuenta de X.

María Fernanda Cabal expresó su dolor por la posible pérdida de integrantes de la fuerza pública y criticó el llamado del presidente durante la tragedia - crédito @MariaFdaCabal/X

La senadora no dejó de lado su crítica al Gobierno y añadió en otra publicación que: “Mientras el país llora la tragedia del Hércules que cayó en Puerto Leguízamo - Putumayo, Petro está invitando movilizaciones para despedirlo el 6 de agosto. Este tiene cemento en la cabeza definitivamente”.

La crítica se originó luego de que el presidente hiciera un llamado en redes sociales a participar en un movimiento mientras ocurría la tragedia. La situación se intensificó cuando la senadora compartió un video en el que reforzó su propio llamado.

María Fernanda Cabal expresó su dolor por la posible pérdida de integrantes de la fuerza pública - crédito @MariaFdaCabal/X

El senador Carlos Fernando Motoa centró su mensaje en la situación de la Fuerza Aérea y la seguridad nacional: “¿Falta de mantenimiento? ¿Fallas humanas? Fuere como fuere es evidente que la @FuerzaAereaCol atraviesa una crisis que lleva 4 años cobrándose la vida de uniformados inocentes (sic)“.

“Se trata de una crisis que no está solo poniendo en jaque el dominio del Estado sobre el espacio aéreo, sino que está otorgándole a la ilegalidad una ventaja en los diferentes territorios del país, donde la obsolescencia de nuestra flota aunado a la falta de recursos para renovarla se está traduciendo en siniestralidad y otros males que @PetroGustavo y @PedroSanchezCol parecen incapaces de subsanar (sic)”, escribió en X el senador de Cambio Radical.

Carlos Fernando Motoa denunció la falta de mantenimiento de la flota y la crisis en la Fuerza Aérea que, según él, pone en riesgo la seguridad nacional - crédito @senadormotoa/X

Mauricio Giraldo, senador del Partido Conservador, señaló su pesar de manera directa y sencilla: “Profundo dolor por el trágico accidente en Puerto Leguízamo, Putumayo, que compromete la vida de 110 de nuestros militares”.

Además, señaló en su publicación: “Estamos atentos a las investigaciones para conocer qué ocurrió con el avión Hércules que los transportaba. Unámonos en oración por ellos y sus familias. 🙏🏻💔”.

Mauricio Giraldo llamó a la oración por los militares y se mostró atento a las investigaciones sobre el accidente - crédito @mgiraldosenador/X

En tanto, Mauricio Cárdenas, excandidato presidencial que hace parte de La Gran Consulta por Colombia, cuestionó la respuesta del Gobierno nacional ante la tragedia: “Esta tragedia y el mensaje de @petrogustavo sintetizan todo lo que está mal con este gobierno: 1. Abandono de la FFPP. Falta de recursos para mantenimiento y falta de apoyo a nuestros soldados y policías”.

“2. Falta de capacidad del presidente para asumir responsabilidades. 3. Falta de liderazgo. Debería estar ya hablando con las familias de las víctimas. 4. Su reacción instintiva es buscar culpables. Responsabilizar a otros de sus propias limitaciones como Jefe de Estado. El que las cosas se hagan o no en un gobierno depende de las capacidades gerenciales del presidente”, añadió en la red social.

Mauricio Cárdenas cuestionó la capacidad del gobierno para responder a emergencias y criticó la falta de liderazgo en la gestión de la tragedia - crédito @MauricioCard/X

María Claudia Lacouture, exministra de Comercio, Industria y Turismo, con un tono más centrado en la asistencia a los afectados, señaló: “Toda mi solidaridad y profundo respeto con las familias de los tripulantes y pasajeros del accidente del avión de la Fuerza Aérea Colombiana ocurrido hoy en Putumayo”.

“Acompañamos su dolor en este difícil momento y reconocemos la labor y compromiso de quienes servían al país. Es fundamental que las autoridades avancen con la mayor agilidad en la atención, asistencia y traslado de los afectados, garantizando el apoyo necesario para las familias”, publicó en la red social.

María Claudia Lacouture destacó la necesidad de agilizar la atención médica y garantizar apoyo a las familias de los afectados - crédito @mclacouture/X

Además, María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, destacó la importancia de la información oficial y la transparencia: “Lamento profundamente el accidente del avión Hércules de nuestra @FuerzaAereaCol en Putumayo (sic).

“Mi solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la Fuerza Pública en este momento de dolor. Esperamos la información oficial. Que la verdad y el respeto acompañen este momento tan difícil”, concluyó en su mensaje.

María José Pizarro enfatizó la importancia de la información oficial, la verdad y el respeto durante este momento de dolor - crédito @PizarroMariaJo/X