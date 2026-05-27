Radamel Falcao no cierra la puerta a continuar en Millonarios FC: “Estoy en el lugar en donde quiero estar”

Radamel Falcao García se refiere a la derrota del equipo, el cierre del semestre y la responsabilidad de los jugadores. Aborda el enojo de la afición y comenta sobre su posible continuidad en el club - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Radamel Falcao García afrontó la eliminación de Millonarios en la Copa Sudamericana con un mensaje de autocrítica y honestidad sobre su futuro en el club. En zona mixta, tras el partido ante O’Higgins, el delantero dejó abierta la posibilidad de seguir, aunque reconoció que su continuidad depende de factores externos y no solo de un acuerdo entre las partes.

El contrato de Falcao con Millonarios finaliza en junio y su futuro depende, en buena medida, de temas ajenos al deseo de las partes. El propio delantero lo dejó claro: “Estoy en el lugar donde quería estar. Yo hice todo lo posible por venir y mi familia está muy a gusto. Yo estoy en el lugar donde quiero estar, así que... lo que pasa es que no depende ni de Millonarios ni de mí. Hay muchos factores externos que son difíciles, pero si se logra solucionar, yo estoy donde quiero estar”.

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Falcao remarcó que su decisión de llegar al club fue personal. “Yo he decidido venir acá y jugar en Millonarios y estar aquí en este barco”, puntualizó.

La autocrítica de Radamel Falcao tras la eliminación de la Copa Sudamericana

El contrato de Radamel Falcao se extiende hasta junio, por lo que junto a las directivas debe negociar su renovación - crédito Colprensa/Lina Gasca

El “Tigre” reconoció que la reacción del público es resultado de una acumulación de decepciones. “Es una acumulación por parte de la gente y no es por ellos —los recién llegados—. Todos somos responsables de alguna manera, pero es comprensible que la gente ya viene con esas decepciones de la temporada pasada”, señaló el delantero.

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El jugador enfatizó el compromiso del plantel con la institución y la necesidad de asumir responsabilidades. “Nosotros somos los primeros en reconocer que somos los culpables. Hay que tener autocrítica, pensar en lo que viene para el segundo semestre”, insistió.

El goleador se dirigió especialmente a quienes se sumaron al equipo este año. Explicó que el descontento de la afición no es una reacción aislada, sino el resultado de una serie de resultados adversos. “Le explicaba a los chicos que han llegado esta temporada, este año, que quizá no... es una acumulación por parte de la gente”, relató.

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Radamel Falcao jugó 26 minutos en la derrota de Millonarios 2-1 a manos de O'Higgins, en la última fecha de la Copa Sudamericana - crédito Colprensa/Lina Gasca

Sobre su vínculo con Millonarios, reiteró la responsabilidad de quienes portan la camiseta. “La responsabilidad es de llevar al equipo siempre a lo más alto. Y eso es lo que tiene que hacer el club, la institución, los jugadores el siguiente semestre”, sostuvo.

El atacante se refirió al ambiente en el vestuario tras la eliminación: “La despedida del semestre es dura. Nosotros los jugadores entendemos el enojo de la gente”. Falcao explicó que ha conversado con los futbolistas que llegaron al plantel en esta temporada para contextualizarlos sobre la situación y el sentir de la hinchada.

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Así fue el partido entre Millonarios vs. O’Higgins en la Copa Sudamericana

El cuadro Azul se vio sorprendido por el cuadro chileno, y quedó eliminado de la Sudamericana-crédito Lina Gasca/Colprensa

Millonarios quedó eliminado de la Copa Sudamericana tras perder 1-2 ante O’Higgins en el estadio El Campín en un partido en el que el equipo de Fabián Bustos volvió a sufrir por errores defensivos en el juego aéreo y solo reaccionó cuando ya estaba en desventaja de dos goles.

El conjunto chileno resolvió buena parte de la noche en el primer tiempo: Bastián Yáñez marcó a los seis minutos y Alan Robledo amplió a los 37. Millonarios descontó a los 53 con Rodrigo Contreras, pero no encontró el empate.

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Millonarios comenzó con la iniciativa y buscó caminos para romper el bloque del equipo chileno. La primera diferencia, sin embargo, llegó del lado visitante: un error defensivo volvió a exponer al equipo local y Yáñez apareció a la espalda de la marca para superar a todos por arriba y vencer a Diego Novoa.

La respuesta del conjunto azul fue intermitente. Rodrigo Contreras fue uno de los pocos conectados en ese tramo inicial, mientras Sergio Mosquera probó de media distancia a los 20 minutos y Sebastián Valencia insistió por la banda derecha.

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O’Higgins eligió esperar y atacar con contragolpes y balones largos que complicaron de forma constante a la defensa de Millonarios. Novoa evitó otra caída a los 36, pero un minuto después Robledo se anticipó a Jorge Arias en un tiro libre y convirtió el 0-2.

Para el segundo tiempo, Fabián Bustos modificó nombres y estructura: mandó a la cancha a Carlos Sarabia, Jorge Cabezas Hurtado y Álex Castro, y pasó de la línea de cinco defensores a una de cuatro. El equipo salió con más velocidad y con una intención más clara de atacar.

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Esa mejora se tradujo en el descuento a los 53 minutos. Rodrigo Contreras recibió un pase de Jorge Hurtado dentro del área, giró y definió de zurda para dejar sin reacción al arquero rival.