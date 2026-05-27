Un anestesiólogo en fuga, una víctima abandonada y una red de silencio: la huida tras la muerte de Yulixa Toloza

En redes sociales amigos e internautas han divulgado de manera masiva las imágenes de los tres empleados (incluida la propietaria) de Beauty Láser M.L., el centro estético donde se le practicó a Yulixa Toloza la lipólisis láser - crédito red social X

La muerte de Yulixa Toloza tras una intervención clandestina el 13 de mayo de 2026 en un centro estético ilegal de Bogotá, identificado como Beauty Láser, ha dejado incógnitas en torno a la identidad y el paradero de ‘Leo’, el individuo señalado como presunto anestesiólogo cubano, quien sería el responsable directo del procedimiento y del posterior traslado irregular del cuerpo de Toloza.

También se han identificado dificultades para dar con el sospechoso principal, relacionadas con posibles redes de apoyo al entorno de Beauty Láser y conexiones con la zona comercial de Corabastos, según la investigación de la Fiscalía citada por El Tiempo.

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Según las pesquisas, ‘Leo’ habría contado con la protección de otros ciudadanos cubanos en Bogotá, entre ellos propietarios y empleados de Beauty Láser, así como posibles contactos en Corabastos a través del esposo de la dueña del centro estético ilegal. El temor a represalias ha generado reserva entre testigos y empleados, lo que ha obstaculizado la identificación y la captura del implicado.

El medio mencionado documentó que ‘Leo’ figura en los testimonios de varios trabajadores de Beauty Láser, quienes se negaron a entregar detalles a las autoridades por miedo a su seguridad. María Fernanda Delgado, dueña de Beauty Láser, señaló al anestesiólogo cubano como el responsable de proponer abandonar el cuerpo de la víctima en una zona boscosa de Apulo, en Cundinamarca.

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Vecinos de un barrio popular de Bogotá participan en una velatón nocturna en una cancha de baloncesto, portando velas y un cartel que demanda justicia por Yulixa Toloza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nicol Jasbleidy González Triana, auxiliar de enfermería y empleada en el establecimiento, relató a los investigadores que trabajaba allí sin contrato formal y conocía a Delgado desde que coincidieron años atrás en otra estética del barrio Chapinero.

González recordó que Beauty Láser había operado previamente en Kennedy antes de mudarse a Venecia y que el negocio mantenía una red de contactos en la ciudad.

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Red de cubanos y vínculos en centros estéticos ilegales

En este entorno, El Tiempo reveló que, además de Delgado, otras personas de nacionalidad cubana, como Danubia Blanco Azahares, participaron como socias o propietarias de establecimientos similares. Blanco Azahares administraba, junto a Delgado, la Sociedad Estética BL Dr. Danubia Blanco SAS en la zona de Los Héroes, aunque afirmó que la sociedad se disolvió en 2024.

Viviana Díaz, empleada de Beauty Láser, informó a las autoridades que comenzó a trabajar en enero de 2025 tras ser recomendada por Nardi Bernal Rubio, también cubano.

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Experto indicó que este caso demuestra la falta de conocimiento que se tiene sobre este tipo de intervenciones - crédito Visuales IA

Díaz agregó que ‘Leo’ había llegado a Colombia junto con su esposa y su hija, aunque no sabía sus nombres ni su paradero actual.

Investigación de presuntas redes de protección en Corabastos

El temor es recurrente entre quienes integran el entorno laboral de Delgado y su familia.

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González Triana manifestó a las autoridades su preocupación ante posibles represalias, y mencionó la influencia de Edinson Torres, esposo de Delgado, quien había trabajado en Corabastos, el principal centro mayorista de la ciudad. Esta relación sostiene la hipótesis de una red de contactos que podría estar facilitando la evasión del anestesiólogo cubano.

La renuencia a colaborar y el silencio de los testigos representan un obstáculo adicional para el avance de las investigaciones. La auxiliar González incluso mencionó haber recibido una llamada de advertencia tras la difusión de la muerte de Yulixa Toloza, lo que aumentó el clima de miedo entre los empleados.

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Avances y obstáculos en la identificación del anestesiólogo cubano

La Fiscalía ha recabado pruebas que reflejan la movilidad laboral de Delgado. Antes de abrir Beauty Láser, trabajó como repartidora en octubre de 2023, utilizando el mismo documento que después aparecería en los expedientes oficiales del establecimiento.

La velatón convocada en Santa Lucía unió a vecinos y familiares en homenaje a Yulixa Toloza, tras su desaparición en Cundinamarca - crédito Redes sociales

Las autoridades rastrean a otros ciudadanos cubanos vinculados a estos negocios en la búsqueda de datos sobre Leo y revisan grabaciones de cámaras de seguridad, donde quedó registrado cómo el anestesiólogo cubano sacaba a Yulixa Toloza del local.

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Los investigadores insisten en el rastreo de vínculos personales y comerciales que dificultan la plena identificación y detención del presunto responsable, lo que retrasa la justicia para la víctima y su familia.