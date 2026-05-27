Diana Ángel arremetió contra Sergio Fajardo: “Pensé que se podía unir, pero no puede ni renunciar”

Diana Ángel y Sergio Fajardo posan de espaldas uno al otro con los brazos cruzados, mostrando una actitud de seriedad y determinación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diana Ángel, recordada por su participación en producciones como Francisco el matemático y La casa de los famosos Colombia, cuestionó al candidato presidencial Sergio Fajardo en su cuenta de X y lo acusó de sostener un discurso “disociador” tras el encuentro del sábado 23 de mayo de 2026 del también exgobernador de Antioquia con Paloma Valencia, aspirante del partido Centro Democrático.

En un mensaje publicado en X por parte de la actriz, escribió: “Pensé que se podía unir, pero ya no puede ni renunciar”, y remató con otra descalificación directa: “Qué desastre”.

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En el mismo texto, Ángel pidió disculpas por una opinión anterior y cerró con una crítica más amplia al papel de Fajardo dentro del mapa político: “Fajardo no va a detener a nadie, ni ahora ni nunca”.

La actriz arremetió contra Sergio Fajardo tras el encuentro con Paloma Valencia - crédito @DianAngel01/X

Ángel, identificada públicamente con los ideales que expone el Pacto Histórico, planteó que el exalcalde de Medellín solo cumple una función electoral de dispersión.

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Según escribió en X, su tarea consiste en “cobrar una vez más los votos perdidos” de quienes todavía creen en su mensaje. La referencia al “discurso disociador” ubicó su cuestionamiento en el terreno de las alianzas y las fracturas entre sectores que se oponen a la derecha.

El mensaje apareció después del encuentro de Fajardo con la senadora Paloma Valencia, la candidata a la presidencia del Centro Democrático, y se leyó como una reacción al costo político que ese acercamiento puede tener entre voces afines al oficialismo y a otros sectores de centroizquierda.

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Cuál fue el mensaje al que se refería Diana Ángel

Diana Ángel ya se había pronunciado sobre la reunión y dejó sus opiniones al respecto - crédito @DianAngel01/X

La reacción de Ángel se produce días después de que el también candidato a la presidencia Sergio Fajardo compartiera una publicación en la que anunciaba el encuentro con Paloma Valencia.

En la publicación, la actriz escribió a modo de ironía si había logrado comprender la reunión entre los dos candidatos con posturas políticas muy diferentes.

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“El objetivo de P, era adherir a S, que le dejó clarísimo que por nada del mundo. P, trató por todos los medios de convencerlo de que eran iguales y a S, se le pararon los pelos", fueron las primeras percepciones que le quedaron a Diana Ángel, según su publicación.

Y agregó: “En el minuto 23”30, P le dijo a S: ‘Usted se imagina cuando sean mayoría en la Corte Constitucional y puedan elegir Fiscal, Contralor, Banco de La República…', o sea, como ellos han hecho siempre. Al final S, hizo campaña por el Centro y P, se fue sin el pan y sin el pedazo. Entendí bien o mal?“.

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Polo Polo también criticó la actitud de Sergio Fajardo

La reciente reunión entre Paloma Valencia y Sergio Fajardo atrajo la atención política en Colombia, pero el resultado fue el rechazo a una posible alianza entre ambos aspirantes presidenciales.

La candidata del Centro Democrático había invitado a Fajardo a dialogar y buscar puntos en común, pero el encuentro, realizado de manera pública en Barranquilla, no derivó en acuerdos concretos.

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Miguel Polo Polo criticó a Sergio Fajardo y aseguró que es mala gente - crédito @MiguelPoloP/X

La falta de alianza provocó una fuerte reacción de Miguel Polo Polo, actual representante a la Cámara y partidario de Abelardo de la Espriella. Polo Polo criticó abiertamente a Fajardo, señalando que no representa el centro político y lo ubicó ideológicamente en la izquierda, muy distante de la corriente de Valencia.

En palabras del congresista: “Fajardo es de lo más mala gente que hay”, acusándolo de falta de transparencia y de no ser un ejemplo de decencia.

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Para responder directamente: la crítica de Polo Polo a Sergio Fajardo surge tras el fracaso de una posible alianza política. Polo Polo lo acusa de actuar con deslealtad y lo describe como una persona “mala gente” y “fraude”, negándole cualquier atributo de honestidad o centro político.