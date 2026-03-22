Colombia

Tres personas fueron asesinadas y una más resultó herida en Soledad, Atlántico: Alcaldía exige investigación

Un grupo de individuos armados abrió fuego contra varias personas reunidas frente a una vivienda. Las autoridades aún investigan las circunstancias de lo ocurrido en la zona

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El ataque ocurrió cuando dos
El ataque ocurrió cuando dos sujetos en motocarro dispararon contra personas en la terraza de una vivienda del barrio Villa Soledad - crédito Procuraduría General de la Nación

La comunidad en el municipio de Soledad, en el Atlántico, enfrenta conmoción tras la masacre registrada en la noche del sábado 21 de marzo. El ataque dejó tres personas muertas y un herido en el barrio Normandia.

Las víctimas fueron identificadas por las autoridades como Jesús Alberto Escorcia Orozco, de 24 años, Emilio Nicolás Miranda Gutiérrez, de 67, y Luis Alberto Romero Hernández, de 68.

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Según los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando dos sujetos armados, que se desplazaban en un motocarro, dispararon contra un grupo de personas que estaban en la terraza de una vivienda.

Tres de ellos murieron en el lugar; un cuarto resultó gravemente herido y fue trasladado de inmediato a un centro médico. El herido, identificado como Óscar Miguel Buelvas Maceneth, de 59 años, permanece bajo atención médica y su estado actual no ha sido divulgado.

Las víctimas del ataque reportadas
Las víctimas del ataque reportadas en Soledad incluyen a Jesús Alberto Escorcia Orozco, Emilio Nicolás Miranda Gutiérrez y Luis Alberto Romero Hernández - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

La Policía Metropolitana de Barranquilla acudió rápidamente al sitio del ataque para iniciar la investigación. El coronel (r) Carlos Valencia, secretario de Gobierno municipal, confirmó que las autoridades permanecen en el barrio recolectando pruebas y testimonios.

El objetivo es identificar tanto a los autores materiales como a los posibles responsables intelectuales detrás del crimen.

Mientras continúan las pesquisas, la Alcaldía de Soledad expresó su repudio por el ataque y pidió resultados: “Requerimos de las autoridades de competencia, una rápida investigación y dar con los responsables de los hechos que cobraron la vida de tres soledeños este sábado, para su respectiva judicialización”, señala el comunicado oficial.

La administración municipal anunció que ha puesto en marcha una recompensa —sin precisar el monto— para quienes aporten información que permita la captura de los responsables.

La Alcaldía de Soledad rechaza
La Alcaldía de Soledad rechaza la normalización de la violencia y reclama la garantía de seguridad y paz para todos los habitantes- crédito Redes sociales/Montaje Infobae

En el pronunciamiento, la Alcaldía enfatizó que “la muerte violenta no puede normalizarse como escenario en una ciudad que merece seguridad y paz”.

El hecho ha sacudido a los habitantes del barrio Villa Soledad, que vieron interrumpida una noche común por el accionar de los atacantes. Los familiares y vecinos de las víctimas exigen justicia y mayor presencia policial en la zona.

Ataque armado en Soledad

Un ataque armado sacudió el barrio San Vicente, en el municipio de Soledad, cuando un individuo disparó contra una droguería al mediodía del lunes 16 de marzo. El ataque, captado por cámaras de seguridad, no dejó personas heridas pero generó temor entre los vecinos y comerciantes.

Las imágenes muestran a un hombre que llegó al lugar con casco, una camisa blanca de manga larga con rayas en el pecho, bermuda y zapatos negros. El sujeto se acercó a la ventanilla de atención, donde entregó un papel y, tras unos segundos, efectuó un disparo antes de retirarse.

Presunto extorsionista disparó contra droguería
Presunto extorsionista disparó contra droguería en San Vicente - crédito Colprensa

Este método, según las autoridades, corresponde a una forma de extorsión dirigida a comerciantes, en la que los delincuentes exigen pagos a cambio de no atentar contra la integridad de los negocios o de sus empleados. El hecho evidencia la presión constante que viven los propietarios de establecimientos en la zona.

La respuesta vecinal no se hizo esperar: numerosos habitantes del barrio San Vicente solicitaron a la Policía Metropolitana acciones más enérgicas para erradicar los grupos delictivos responsables de las extorsiones.

La comunidad reclama mayor presencia policial y estrategias efectivas que permitan frenar la cadena de intimidaciones que afecta la economía local y la tranquilidad ciudadana.

Las investigaciones preliminares señalan que las organizaciones criminales conocidas como Los Costeños y Los Pepes controlan la mayor parte de las extorsiones en Barranquilla y su área metropolitana. La información de inteligencia apunta a que estas bandas operan de manera sistemática, empleando la violencia y la amenaza como herramientas para recaudar dinero ilícito entre los comerciantes.

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