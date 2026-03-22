Colombia

Rentabilidad de los CDT en 2026: por qué es necesario revisar la “letras chiquitas” en un momento de cobro de intereses tan altos

La mayoría de los colombianos señala la escasa transparencia y la desconfianza en las entidades financieras como obstáculos principales para destinar sus ahorros a instrumentos de renta fija

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Expertos alertan que requisitos y
Expertos alertan que requisitos y falta de información pueden afectar los beneficios percibidos por los inversionistas -crédito Leonardo Muñoz/EFE

En Colombia crece el interés por los Certificados de Depósito a Término (CDT) que alcanzan el 12% efectivo anual y una tasa de intervención del Banco de la República ubicada en 10,25%. La decisión de invertir en estos productos está motivada tanto por las condiciones de mercado, que favorecen a los que buscan alternativas seguras ante la presión inflacionaria, como por el potencial de rentabilidad.

Sin embargo, los especialistas advierten que las tasas más atractivas no siempre reflejan la experiencia real del ahorrador promedio, pues existen requisitos y condiciones que pueden disminuir los beneficios esperados.

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El Índice de Arrepentimiento Financiero, realizado por la plataforma MejorCDT en alianza con la firma de investigación Views, reveló que el 32,1% de los colombianos identifica la falta de claridad respecto a las opciones y rendimientos como la principal barrera para invertir, mientras que el 27,2% menciona la desconfianza en plataformas o entidades.

Recomendaciones de especialistas destacan la
Recomendaciones de especialistas destacan la importancia de revisar requisitos y comparar opciones disponibles - crédito Luisa González/REUTERS

Esta información permite comprender que la transparencia y el acceso a datos confiables resultan determinantes para fomentar el ahorro y la inversión en productos de renta fija como los CDT. A este panorama se suma que en enero de 2026, el costo de vida aumentó un 1,18%, cifra que según el mismo informe representa una presión añadida sobre los hogares, lo que obliga a evaluar cuidadosamente cada decisión financiera.

La oferta de CDT en el mercado colombiano actual se caracteriza por una diversidad de condiciones que inciden de manera directa en el acceso real a las tasas más altas. En muchos casos, los rendimientos más elevados están reservados para quienes adquieren CDT a través de sociedades comisionistas de bolsa, condición que suele implicar la apertura de cuentas adicionales, costos de intermediación o requisitos específicos.

Como explicó Omar Casas, gerente general de MejorCDT Colombia: “Hoy estamos viendo tasas muy llamativas, lo cual es positivo porque demuestra que los CDT siguen siendo una alternativa sólida para el ahorro y la inversión. Pero más allá de fijarse únicamente en la cifra más alta, lo importante es revisar las condiciones completas y comparar bien para encontrar la opción que realmente se adapte a cada persona”.

Muchas entidades financieras ofrecen CDT desde montos mínimos de $50.000, mientras que aquellas que promocionan mejores tasas pueden exigir inversiones mínimas desde $5 millones o más. A estas exigencias se añade la necesidad de mantener cuentas activas, así como la adopción de procedimientos adicionales y restricciones en la transferencia de recursos.

Casas enfatizó que estos factores suelen limitar el acceso de la mayoría de los ahorradores: “Muchas veces las tasas que encabezan los rankings no son representativas para el inversionista promedio”.

La decisión de invertir se
La decisión de invertir se enfrenta a requisitos, gastos y falta de información clara, por lo que comparar y entender cada producto puede ser clave para proteger el dinero - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Cabe mencionar que elegir un CDT adecuado es cada vez más sencillo gracias a la disponibilidad de herramientas digitales. Más de 550.000 usuarios utilizan la plataforma MejorCDT para comparar y contratar su CDT de forma totalmente digital y gratuita, de acuerdo con datos de la misma compañía.

La recomendación estándar de los especialistas está relacionada con la importancia de comparar tasas para un mismo plazo, revisar el monto mínimo de apertura, verificar los costos adicionales o de intermediación y confirmar las condiciones de liquidez antes de comprometerse con una inversión.

La transparencia se vuelve esencial
La transparencia se vuelve esencial al elegir un CDT en Colombia - crédito Luisa Gonzalez/REUTERS

Como respuesta a una demanda de información más clara y mecanismos de comparación eficientes, en un entorno con tasas elevadas, volatilidad inflacionaria y contexto político adverso que lleva al 46% de los colombianos a mostrarse más cautelosos con su dinero, según el Índice de Arrepentimiento Financiero, el acceso a servicios confiables se convierte en una herramienta indispensable para proteger el patrimonio y garantizar una rentabilidad real.

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