Petro aseguró que el Gobierno no estaba en negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia cuando atentaron contra Miguel Uribe

El presidente Gustavo Petro aseguró que la Junta del Narcotráfico ordenó el asesinato de Miguel Uribe y que miembros de la Segunda Marquetalia actuaron como cómplices - crédito Colprensa

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre los hallazgos en la investigación sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un atentado el 7 de junio de 2025 y que falleció el 11 de agosto del mismo año, tras dos meses de hospitalización.

De acuerdo con un testimonio del criminal Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, al que tuvo acceso la revista Semana, el grupo armado Segunda Marquetalia, una disidencia de las Farc, ordenó el asesinato del legislador del Centro Democrático. La organización armada está comandada por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, que podría estar escondido en Venezuela, según un informe de inteligencia.

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Los nuevos detalles sobre el magnicidio del precandidato presidencial de la derecha desataron una ola de críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, debido a que, durante su administración, intentó adelantar negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia. Una de las personas que se pronunció al respecto es la senadora y hoy candidata a la Presidencia Paloma Valencia.

La aspirante aseguró que el atentado fue perpetrado mientras su contendiente Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, encaminaba diálogos de paz con la organización criminal.

“Los que mataron a Miguel Uribe tienen fotos abrazados con @IvanCepedaCast. Lo mandaron a matar mientras negociaban la paz total con @IvanCepedaCas. El testimonio revelado por @RevistaSemana es aterrador. Derrotaremos a los amigos de la Segunda Marquetalia y vamos a construir una Colombia donde la criminalidad esté en la cárcel, y los demás podamos vivir en paz”, señaló la congresista del Centro Democrático en su cuenta de X.

Paloma Valencia denunció nexos entre autores del magnicidio de Miguel Uribe y líderes del proceso de paz - crédito @PalomaValenciaL/X

El presidente Gustavo Petro rechazó las acusaciones de Valencia, que fueron expuestas por distintos medios de comunicación nacionales. En la misma red social, aclaró que las conversaciones de paz que su Gobierno intentó adelantar con la Segunda Marquetalia no estaban en ejecución cuando ocurrió el asesinato del precandidato presidencial.

De igual manera, sin proporcionar ningún tipo de prueba, afirmó que otra organización delictiva habría ordenado el ataque: la Junta del Narcotráfico. “Esto que dice la Agencia de periodismo no es cierto, la segunda Marquetalia no adelantaba negociaciones con el gobierno cuando participaron bajo órdenes de la junta del narcotráfico del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay”, aseguró el primer mandatario.

Según detalló, los cabecillas de la Segunda Marquetalia Seuxis Pausias Hernández Solarte, ​​conocido por el alias de Jesús Santrich, y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, murieron o quedaron “incapacitados” mucho tiempo antes de que se registrara el atentado contra Miguel Uribe Turbay, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.

El presidente Gustavo Petro aseguró que cuando ocurrió el asesinato de Miguel Uribe el Gobierno ya no estaba en diálogos con la Segunda Marquetalia - crédito @petrogustavo/X

“Transgredir los tiempos para obtener ventaja electoral no hace bien a Colombia. La gran pregunta aun sin respuesta es ¿por qué la Junta del narcotráfico ordenó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay?”, concluyó el jefe de Estado.

En julio de 2025, el presidente Petro confirmó que su Gobierno ya no estaba adelantando negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia y emitió la Resolución 202 del 9 de julio de 2025, mediante la cual se reactivaron las órdenes de captura contra varios de los cabecillas de la organización criminal, entre ellos, Iván Márquez.

Los diálogos iniciaron en junio de 2024, pero el proceso pasó por dificultades y la organización criminal terminó dividiéndose y el Gobierno decidió continuar con las negociaciones únicamente con quienes estuvieron interesados y comprometidos con la paz.

El Gobierno nacional retiró el reconocimiento como negociador de José Aldinever Sierra Sabogal, integrante de la Segunda Marquetalia, que vuelve a ser objetivo de las autoridades judiciales - crédito @petrogustavo/X

En todo caso, e julio del año pasado, el primer mandatario aclaró que su administración estaba en guerra con el grupo armado. “La Segunda Marquetalia está en guerra contra la nación y el gobierno. No hay ninguna tregua con ellos. Rechazaron cualquier acuerdo de paz. Pero ni el Clan del Golfo, ni los frentes de Iván Mordisco, ni la segunda Marquetalia son fuerzas autónomas”, indicó el jefe de Estado.