Petro aconsejó a José Antonio Kast sobre la “codicia” tras su rechazo al progresismo: “Es más importante la vida que el oro”

Gustavo Petro reaccionó de manera contundente ante el anuncio de José Antonio Kast sobre la eliminación de 43 decretos ambientales para Chile - crédito Karen Toro/Reuters - Presiencia de Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, lanzó fuertes críticas hacia su homólogo chileno, José Antonio Kast, después de que este último asegurara que con su gobierno se acababa el progresismo en Chile luego de impulsar unas cuestionadas decisiones.

La polémica se desató tras unas declaraciones del mandatario chileno sobre la eliminación de 43 decretos ambientales heredados del gobierno anterior, encabezado por Gabriel Boric, anuncio que hizo el 22 de marzo, a solo diez días desde que se llegó a ocupar la casa presidencial Tomás Moro.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Kast afirmó que su administración busca generar políticas públicas enfocadas en el pleno empleo, respetando el medio ambiente, pero que en ciertos casos se debe ir “más allá de la ley”.

Durante una rueda de prensa, el presidente chileno expresó: “Lo que está establecido en la ley o en el reglamento es interpretado por distintas autoridades a través de las facultades administrativas. Nosotros no queremos pasar a llevar la discusión legislativa, pero sí queremos hacernos responsables de que Chile vuelva a ser un país confiable”.

José Antonio Kast dio reversa a los decretos ambientales que su antecesor, Gabriel Boric, había dejado firmados - crédito Pablo Sanhueza/Reuters

Así reaccionó el presidente Petro a las decisiones de su homólogo

Las palabras del mandatario chileno provocaron una reacción inmediata por parte de Gustavo Petro, que utilizó su cuenta en la red social X para responder de manera directa y contundente.

El presidente colombiano recordó al pueblo chileno que “no debía ser más importante el oro o el dinero que la vida misma”, en referencia a los decretos ambientales que fueron eliminados y como mensaje reflexivo.

“Que puedo decirle al pueblo chileno: nada porque me está prohibido, pero es más importante la vida que el oro. El que deja reinar la codicia en su corazón pierde la vida. Es muy simple de entender (sic)”, escribió el mandatario colombiano en la red social, al destacar su posición frente a la política de su vecino.

El presidente Petro lanzó una reflexión ante las decisiones ambientales del gobierno chileno, en cabeza de José Antonio Kast - crédito @petrogustavo/X

El comentario de Petro no solo apunta a la gestión ambiental de Kast, sino que refleja la distancia ideológica entre ambos mandatarios. Mientras el mandatario colombiano representa un modelo progresista centrado en la protección ambiental y social, su homólogo chileno se identifica con una visión de derecha que prioriza el desarrollo económico y la flexibilidad en la aplicación de la ley.

De este modo, el presidente Gustavo Petro habló con mucha cautela, ya que, como él mismo reconoció, no podía expresar demasiado debido a que Colombia atraviesa un proceso electoral presidencial y no puede influir en él. Aun así, aprovechó para dejar una reflexión sobre la importancia de priorizar el medio ambiente por encima de la economía.

Chile retira 43 decretos ambientales heredados del gobierno anterior: empieza marcha de su muro en la frontera con Perú

La nueva administración de Chile inició la revisión de 43 decretos ambientales que estaban en trámite ante la Contraloría, una acción que el gobierno califica como “habitual al inicio de una nueva gestión”.

El nuevo gobierno chileno comenzó la revisión de 43 decretos que estaban en trámite, incluyendo la ampliación de parques marinos y planes de descontaminación - crédito Esteban Félix/Associated Press

Según el Ministerio del Medio Ambiente, 21 de esos decretos fueron ingresados en los primeros días de marzo, y 13 de ellos el último día del mandato del expresidente Gabriel Boric, el 10 de marzo.

Entre los decretos retirados se encontraban medidas para la creación de nueve áreas protegidas, normas de control de calidad del aire, planes de descontaminación y reglamentos de evaluación e institucionalidad ambiental. Destacan la ampliación de los parques marinos Nazca-Desventuradas y Mar de Juan Fernández, que dejaban al país con un 54% de sus aguas bajo algún tipo de protección.

Otros decretos que pasarán a revisión incluyen el plan de descontaminación del Lago Villarrica, la recuperación de la ranita de Darwin y la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural.

José Antonio Kast iniciará proyecto al estilo de Donald Trump para dividir Chile de Perú - crédito Esteban Félix/AP Foto

Además, el presidente de Chile informó que en los primeros tres días de su mandato se registraron 2.905 detenciones, con las personas correspondientes puestas a disposición de la justicia, en referencia a extranjeros. Además, su gobierno comenzó la construcción de barreras en la frontera con Perú con el objetivo de frenar el ingreso de migrantes, al estilo Donald Trump, que lo hizo para dividir Estados Unidos de México.