Magnicidio Miguel Uribe Turbay: Gobierno descarta diálogos con la Segunda Marquetalia desde noviembre de 2024, pero el Zarco Aldinever fue gestor hasta julio de 2025

El Zarco Aldinever es el principal autor intelectual del atentado de Miguel Uribe Turbay - crédito Ejército Nacional/Facebook/X.

Las declaraciones de Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo, condenado por el asesinato de Miguel Uribe Turbay y reveladas por Semana, volvieron a ocupar el centro del debate tras las reacciones de figuras políticas, así como los pronunciamientos oficiales del Gobierno nacional y del propio Gustavo Petro.

Según alias El Viejo, la Segunda Marquetalia, disidencia de las Farc, ordenó el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, que falleció el 11 de agosto de 2025 tras haber sido víctima de un atentado con arma de fuego ocurrido el 7 de junio de ese año.

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Alias El Viejo aseguró ante la Fiscalía General de la Nación que recibió la instrucción de José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, para organizar y realizar el asesinato de Uribe Turbay.

Por tal motivo, varios políticos de oposición han asegurado que la Segunda Marquetalia ordenó el ataque mientras participaban en diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro.

“A Miguel lo mandó matar un ‘gestor de paz’ beneficiado por el gobierno de Gustavo Petro en el marco de la ‘paz total’ de Iván Cepeda.¿Se puede hablar de crimen de Estado? Iván Márquez ordenó matar a Miguel Uribe. Es un hecho, no una opinión (sic)”, expresó.

¿Qué dice el Gobierno?

La Consejería Comisionada de Paz, que asesora al presidente de la República en materia de paz y en la formalización de diálogos y acuerdos, afirmó que el Gobierno nacional suspendió las negociaciones con la Segunda Marquetalia en noviembre de 2024.

El reconocimiento oficial de los diálogos entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano quedó establecido mediante la Resolución Presidencial 202 de 2025, sacando a la Segunda Marquetalia - crédito @ComisionadoPaz/X

“Desde noviembre de 2024, no existe ninguna mesa de negociación, acercamiento ni diálogo entre el Gobierno nacional y este grupo armado ilegal”, expresó.

Hasta el propio presidente Gustavo Petro aseguró que el Gobierno no estaba en negociaciones de paz con la Segunda Marquetalia cuando atentaron contra Miguel Uribe.

“Esto que dice la Agencia de periodismo no es cierto, la segunda Marquetalia no adelantaba negociaciones con el gobierno cuando participaron bajo órdenes de la junta del narcotráfico del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay”, aseguró el primer mandatario.

Según detalló, los cabecillas de la Segunda Marquetalia Seuxis Pausias Hernández Solarte, ​​conocido por el alias de Jesús Santrich, y Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, murieron o quedaron “incapacitados” mucho tiempo antes de que se registrara el atentado contra Miguel Uribe Turbay, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.

Cronología

Según la Consejería Comisionada de Paz, el 16 de noviembre de 2024, durante una reunión extraordinaria, se leyó una comunicación enviada presuntamente por Iván Márquez a los países garantes y entidades acompañantes. En el mensaje, Márquez y las estructuras que aún utilizaban el nombre Segunda Marquetalia expresaron que no reconocían las actividades ni los avances alcanzados hasta ese momento.

Según la Consejería Comisionada de Paz, el 16 de noviembre de 2024, durante una reunión extraordinaria, se leyó una comunicación enviada presuntamente por Iván Márquez a los países garantes y entidades acompañantes - crédito @ComisionadoPaz/X

El 20 de noviembre de 2024, la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y los Comandos de la Frontera, Ejército Bolivariano, enviaron un comunicado a la opinión pública manifestando su voluntad de continuar con los diálogos y mantener los acuerdos logrados hasta la fecha. Para ello, decidieron apartarse del nombre Segunda Marquetalia y conformarse como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.

El reconocimiento oficial de los diálogos entre el Gobierno nacional y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano quedó establecido mediante la Resolución Presidencial 202 de 2025. De este modo, la mesa de diálogos avanzó únicamente con la Cneb, sin vinculación con las acciones o hechos atribuidos a la Segunda Marquetalia.

Sin embargo, fue hasta el 9 de julio de 2025 que se hizo oficial la salida del “Zarco Aldinever” como gestor de paz. Desde esa fecha, el nombre del cabecilla comenzó a surgir como el principal sospechoso de dar la orden del atentado contra Miguel Uribe.

El 9 de julio, un mes después del atentado contra Uribe Turbay, el presidente Gustavo Petro firmó la Resolución 203 de 2025, mediante la cual revocó la designación de José Aldinever Sierra Sabogal, conocido como “Zarco Aldinever”, como integrante del equipo negociador de paz en representación de la disidencia de las Farc denominada Segunda Marquetalia.

La revocatoria de su reconocimiento como negociador se oficializó luego de que, en marzo de 2024, la Delegación de Paz del Gobierno solicitara su retiro, junto con el de otros cinco delegados: Willian Danilo Malaver López (Gersón), Alberto Cruz Lobo, Luz Milfa Colmenares Vaca, Gladys Amparo Jiménez y Yuvarniza Romero. Todos eran representantes designados por la Segunda Marquetalia.

La decisión afecta a otros cinco delegados de la Segunda Marquetalia, en medio de la ruptura interna del grupo armado y el fracaso del proceso de paz - crédito X

El documento, firmado por el jefe negociador Armando Novoa, indica que los mencionados “no hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, ni son voceros autorizados de la misma”. Esta agrupación es una escisión que decidió continuar las negociaciones con el Gobierno tras deslindarse públicamente de alias Iván Márquez y de la Segunda Marquetalia original en noviembre de 2024.