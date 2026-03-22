Luis Carlos Vélez, exdirector de Noticias Caracol, se pronunció sobre las investigaciones por acoso en el canal: “Expreso mi solidaridad”

El exdirector de 'Noticias Caracol' se pronunció ante las investigaciones del informativo por casos de abuso a dos periodistas - crédito @luvelez/ Instagram

Noticias Caracol, uno de los noticieros más vistos de Colombia, enfrenta actualmente una de las crisis más serias de su historia tras la confirmación de denuncias por presunto acoso sexual a dos de sus periodistas y presentadores.

El 20 de marzo de 2026, Caracol Televisión emitió un comunicado oficial en el que informó que activó de inmediato sus protocolos internos y los procedimientos legales establecidos para investigar los hechos. La empresa aseguró que la investigación se desarrolla bajo estrictos criterios de confidencialidad, respeto y acompañamiento a las posibles víctimas, garantizando el debido proceso para todas las partes involucradas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El escándalo ha provocado un fuerte impacto en la opinión pública y dentro del gremio periodístico. Varios periodistas que trabajaron en el canal en años anteriores aprovecharon la coyuntura para relatar experiencias de acoso que, según señalan, en su momento no fueron escuchadas ni atendidas por la empresa.

Las denuncias y testimonios han puesto en evidencia que las conductas reportadas no serían aisladas, sino parte de una problemática estructural de abuso de poder y silenciamiento en los medios de comunicación.

Esta foto de archivo tomada el 6 de octubre de 2018 muestra la sala de redacción del periódico venezolano El Nacional en Caracas. – Después de dos décadas de lucha con el gobierno, la última edición impresa del periódico venezolano El Nacional se publicará el 14 de diciembre de 2018. La falta de papel, presiones políticas y disturbios económicos han sacado de la calle a un referente de la prensa venezolana. Con 75 años de historia (AFP)

Hasta el momento, la compañía no ha revelado los nombres de los periodistas implicados ni detalles específicos de las denuncias, argumentando la necesidad de evitar juicios anticipados mientras avanza el proceso. De forma extraoficial, algunos medios señalan que los presentadores involucrados habrían sido suspendidos temporalmente mientras se desarrolla la investigación interna.

En medio de la polémica, el exdirector de Noticias Caracol, Luis Carlos Vélez, apareció desde su cuenta de X, antes Twitter, en donde envió un mensaje de apoyo a las periodistas que tuvieron la valentía de denunciar este tipo de acoso dentro del canal.

“Expreso mi solidaridad con las periodistas que han denunciado haber sido víctimas de acoso en sus entornos laborales. Su valentía constituye un paso fundamental hacia la erradicación de estas conductas. Es imperativo que las autoridades adelanten investigaciones rigurosas, garanticen justicia y sienten precedentes claros para evitar que estos hechos se repitan“, escribió el exdirector.

El mensaje de Vélez, que estuvo al frente de Noticias Caracol desde el 2002 al 2004 y luego 2012 al 2014, generó respuestas contrarias, pues algunas personas aseguran, basándose en denuncias públicas en redes sociales, que estos supuestos abusos están pasando en el canal desde hace varios años, incluso cuando Velez estaba en la dirección del noticiero.

El exdirector Luis Carlos Vélez expresó en redes sociales su solidaridad con las víctimas - crédito @lcvelez/ X

“Señor, Vélez, con todo respeto le pregunto si usted, cuando era Director de @NoticiasCaracol, llegó a saber de estas malas costumbres de sus periodistas? Se habla que eso lleva más de 25 años. Gracias (Sic)“, es uno de los comentarios más destacados de la publicación.

“Oye, pero qué descarado. Muchas de las situaciones de acoso a periodistas también sucedieron bajo tu dirección y nunca dijiste nada, los acosadores trabajaron a tu lado y silencio total”, añadió otra usuaria.

Hasta el momento, Vélez no se ha pronunciado respecto a estas acusaciones, las cuales provienen principalmente de especulaciones difundidas por usuarios en redes sociales. Se espera que la investigación, que comenzó recientemente, permita esclarecer desde cuándo habrían ocurrido este tipo de situaciones dentro del canal y aporte detalles concretos sobre los hechos señalados.

Vélez, quien dirigió Noticias Caracol en dos periodos, recibió críticas de usuarios que lo cuestionaron por supuestos casos ocurridos bajo su gestión - crédito luvelez / Instagram

Director de Noticias Caracol promete rigor y transparencia tras denuncias de acoso sexual contra dos presentadores del canal

El director de Noticias Caracol, Juan Roberto Vargas, se refirió públicamente a las denuncias de presunto acoso sexual que involucran a dos presentadores del canal. Durante una intervención radial en la mañana del 22 de marzo, Vargas calificó la situación como dolorosa y aseguró que la empresa asumirá el caso con total rigor y transparencia. Subrayó que se tomarán todas las medidas necesarias y que las decisiones se adoptarán con la mayor severidad posible para erradicar cualquier conducta indebida.

Juan Roberto Vargas, actual director del noticiero, calificó la situación como “dolorosa” y aseguró que se tomarán medidas con total rigor y transparencia - crédito Colprensa/ Luisa González

Vargas explicó que, tras conocerse las denuncias, se activaron de inmediato los protocolos internos y legales correspondientes para atender la situación. Afirmó que la prioridad del canal es proteger y acompañar a las posibles víctimas, con el objetivo de esclarecer los hechos y tomar decisiones en el menor tiempo posible. El directivo reiteró el compromiso de Noticias Caracol y de todo su equipo con la promoción de entornos laborales seguros y libres de cualquier forma de acoso.

Varias comunicadoras han señalado que situaciones similares no son recientes y que, durante años, muchas mujeres no denunciaron por temor a represalias o a perder sus puestos de trabajo.