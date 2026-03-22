Gobierno y ganaderos preparan medidas para frenar el alza de la carne bovina y aliviar el gasto de los hogares

El sacrificio de hembras en edad reproductiva alcanza el 40,9%, comprometiendo la capacidad de reposición del hato ganadero - crédito ICA

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, intensificó el seguimiento técnico al comportamiento de los precios de los alimentos en Colombia, tras identificar incrementos sostenidos en la carne bovina durante 2026.

La tendencia, detectada en los informes oficiales presentados por la cartera, motivó la adopción de medidas orientadas a contener las presiones inflacionarias y garantizar la seguridad alimentaria en el país.

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Según la entidad, el alza en el precio de la carne bovina obedece principalmente al incremento del valor del ganado en pie en subastas, que registró una variación anual de 14,59% a enero de 2026. El factor representa aproximadamente el 53% de los costos de producción, lo que significa que cualquier presión en este eslabón se transmite de manera directa al consumidor final.

A lo anterior se suma una mayor participación de hembras en el sacrificio nacional, que en 2025 alcanzó el 40,9%, especialmente en animales entre dos y cinco años, situación que compromete la capacidad de reposición y la producción futura de carne.

Las exportaciones de bovinos en pie representan el 7,9% de la producción nacional, reduciendo la oferta del mercado interno - crédito Ganadería Bovina de Colombia

El análisis ministerial advierte que las exportaciones de bovinos en pie representaron el 7,9% de la producción nacional en 2025, con el 73% concentrado en machos entre uno y dos años. De estos animales, el 39% se destina a exportación, lo que reduce la oferta para el mercado interno.

Además, la tasa de extracción de machos en este rango de edad se ubicó en 10,8% entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, superando la capacidad natural de reposición y generando un desbalance estructural en la oferta.

Medidas para estabilizar el precio de la carne bovina

Ante este panorama, el Gobierno nacional inició diálogos con los diferentes eslabones de la cadena bovina y representantes del sector transformación. El objetivo es definir soluciones coyunturales y estructurales que permitan frenar la escalada de precios y proteger el abastecimiento interno. Entre las medidas que se encuentran en proceso de implementación destacan:

Reducción del sacrificio de hembras en edad reproductiva, para proteger la capacidad productiva del hato y evitar afectaciones a la oferta futura.

Fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad a fin de contar con información en tiempo real sobre el sacrificio y exportación de ganado, mejorando la toma de decisiones y el monitoreo del mercado.

Evaluación de la viabilidad de establecer un cupo máximo anual para la exportación de bovinos machos entre uno y dos años, con el fin de equilibrar la tasa de extracción y fortalecer la oferta nacional.

El Ministerio de Agricultura implementa medidas como la reducción del sacrificio de hembras y el fortalecimiento de la trazabilidad ganadera - crédito Presidencia

Por su parte, el Ministerio de Agricultura enfatizó que las acciones son fruto del trabajo conjunto con el sector, buscando estabilizar los precios, proteger la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria.

Panorama de precios: ¿cuál es el corte de carne más caro y el más barato?

De acuerdo con los reportes diarios de Corabastos, el principal mercado mayorista de alimentos en Bogotá, el precio de la carne bovina ha permanecido estable entre el 18 y el 20 de marzo de 2026. Los valores para los cortes más representativos de la canasta familiar fueron los siguientes:

Cadera: $38.000 por kilo

Chatas: $56.000 por kilo

Costilla: $40.000 por kilo

Lomo: $76.000 por kilo

Pierna: $38.000 por kilo

Sobrebarriga: $32.000 por kilo

La carne bovina mantiene precios estables en Corabastos, principal mercado mayorista de alimentos en Bogotá, entre el 18 y 20 de marzo de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Estos precios no presentaron variaciones en los tres días analizados, manteniéndose estables pese a las tensiones en la cadena de suministro. Al comparar los valores, el lomo se ubica como el corte más caro de la carne bovina, con un costo de $76.000 por kilo. En contraste, el corte más barato en la lista es la sobrebarriga, que se cotiza en $32.000 por kilo.

Este balance evidencia que, aunque existen presiones en el sector, los precios de los principales cortes en Corabastos no han mostrado incrementos recientes, lo que sugiere que las medidas de vigilancia y los acuerdos sectoriales pueden estar contribuyendo a la estabilidad temporal del mercado.