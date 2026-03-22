Colombia

Gobierno y ganaderos preparan medidas para frenar el alza de la carne bovina y aliviar el gasto de los hogares

El Ministerio de Agricultura tomó acciones ante el aumento constante de precios, priorizando la coordinación con el sector para controlar la inflación y garantizar el suministro de alimentos

Guardar
El sacrificio de hembras en
El sacrificio de hembras en edad reproductiva alcanza el 40,9%, comprometiendo la capacidad de reposición del hato ganadero - crédito ICA

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, intensificó el seguimiento técnico al comportamiento de los precios de los alimentos en Colombia, tras identificar incrementos sostenidos en la carne bovina durante 2026.

La tendencia, detectada en los informes oficiales presentados por la cartera, motivó la adopción de medidas orientadas a contener las presiones inflacionarias y garantizar la seguridad alimentaria en el país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la entidad, el alza en el precio de la carne bovina obedece principalmente al incremento del valor del ganado en pie en subastas, que registró una variación anual de 14,59% a enero de 2026. El factor representa aproximadamente el 53% de los costos de producción, lo que significa que cualquier presión en este eslabón se transmite de manera directa al consumidor final.

A lo anterior se suma una mayor participación de hembras en el sacrificio nacional, que en 2025 alcanzó el 40,9%, especialmente en animales entre dos y cinco años, situación que compromete la capacidad de reposición y la producción futura de carne.

Las exportaciones de bovinos en
Las exportaciones de bovinos en pie representan el 7,9% de la producción nacional, reduciendo la oferta del mercado interno - crédito Ganadería Bovina de Colombia

El análisis ministerial advierte que las exportaciones de bovinos en pie representaron el 7,9% de la producción nacional en 2025, con el 73% concentrado en machos entre uno y dos años. De estos animales, el 39% se destina a exportación, lo que reduce la oferta para el mercado interno.

Además, la tasa de extracción de machos en este rango de edad se ubicó en 10,8% entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, superando la capacidad natural de reposición y generando un desbalance estructural en la oferta.

Medidas para estabilizar el precio de la carne bovina

Ante este panorama, el Gobierno nacional inició diálogos con los diferentes eslabones de la cadena bovina y representantes del sector transformación. El objetivo es definir soluciones coyunturales y estructurales que permitan frenar la escalada de precios y proteger el abastecimiento interno. Entre las medidas que se encuentran en proceso de implementación destacan:

  • Reducción del sacrificio de hembras en edad reproductiva, para proteger la capacidad productiva del hato y evitar afectaciones a la oferta futura.
  • Fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad a fin de contar con información en tiempo real sobre el sacrificio y exportación de ganado, mejorando la toma de decisiones y el monitoreo del mercado.
  • Evaluación de la viabilidad de establecer un cupo máximo anual para la exportación de bovinos machos entre uno y dos años, con el fin de equilibrar la tasa de extracción y fortalecer la oferta nacional.
El Ministerio de Agricultura implementa
El Ministerio de Agricultura implementa medidas como la reducción del sacrificio de hembras y el fortalecimiento de la trazabilidad ganadera - crédito Presidencia

Por su parte, el Ministerio de Agricultura enfatizó que las acciones son fruto del trabajo conjunto con el sector, buscando estabilizar los precios, proteger la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria.

Panorama de precios: ¿cuál es el corte de carne más caro y el más barato?

De acuerdo con los reportes diarios de Corabastos, el principal mercado mayorista de alimentos en Bogotá, el precio de la carne bovina ha permanecido estable entre el 18 y el 20 de marzo de 2026. Los valores para los cortes más representativos de la canasta familiar fueron los siguientes:

  • Cadera: $38.000 por kilo
  • Chatas: $56.000 por kilo
  • Costilla: $40.000 por kilo
  • Lomo: $76.000 por kilo
  • Pierna: $38.000 por kilo
  • Sobrebarriga: $32.000 por kilo
La carne bovina mantiene precios
La carne bovina mantiene precios estables en Corabastos, principal mercado mayorista de alimentos en Bogotá, entre el 18 y 20 de marzo de 2026 - crédito Luisa González/REUTERS

Estos precios no presentaron variaciones en los tres días analizados, manteniéndose estables pese a las tensiones en la cadena de suministro. Al comparar los valores, el lomo se ubica como el corte más caro de la carne bovina, con un costo de $76.000 por kilo. En contraste, el corte más barato en la lista es la sobrebarriga, que se cotiza en $32.000 por kilo.

Este balance evidencia que, aunque existen presiones en el sector, los precios de los principales cortes en Corabastos no han mostrado incrementos recientes, lo que sugiere que las medidas de vigilancia y los acuerdos sectoriales pueden estar contribuyendo a la estabilidad temporal del mercado.

Temas Relacionados

Carne BovinaPrecios AlimentosPrecios CorabastosPrecio Carne ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Una frase de Uribe sobre Cepeda Y Petro generó polémica en evento político: “Esa mirada de odio a mí me da miedo”

El líder del Centro Democrático sorprendió a los presentes en Montería al referirse al senador del petrismo con un comentario en tono distendido y cuestionó la gestión del presidente

Una frase de Uribe sobre

Armada Nacional incautó cinco toneladas de “oro negro”, superaban los USD 1,5 millones, en Vichada

La recolección artesanal del coltán facilita que la minería ilegal siga siendo complicada de controlar, debido a la alta demanda del mineral en dispositivos tecnológicos, de allí el operativo conjunto de las fuerzas públicas

Armada Nacional incautó cinco toneladas

Resultado Sinuano Día hoy 22 de marzo

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultado Sinuano Día hoy 22

Minnesota United vs. Seattle Sounders: 15 minutos para James Rodríguez antes de unirse a la selección Colombia

El capitán de la selección Colombia podría ser titular en los Loons en el último partido antes del parón internacional por la fecha FIFA en donde la Tricolor enfrentará a Croacia y Francia en Estados Unidos

Minnesota United vs. Seattle Sounders:

Quiénes reciben la herencia de un tío soltero y sin hijos en Colombia según el Código Civil

Cuando una persona fallece sin descendencia ni pareja, la legislación colombiana determina un camino preciso para la distribución de su patrimonio; estos son los principales beneficiarios

Quiénes reciben la herencia de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministro de Defensa rechazó paro

Ministro de Defensa rechazó paro armado del ELN en Chocó y envió mensaje a su cabecilla, alias Genaro: “Con toda la fuerza legítima”

Ataque armado contra un vehículo militar dejó dos soldados muertos y varios heridos en Arauquita, Arauca

Triple homicidio en Belén de Umbría: autoridades publicaron el retrato hablado del presunto responsable

Autoridades desactivaron 18 artefactos explosivos en zona rural de Huila: disidencias de ‘Iván Mordisco’ los habrían instalado

Indepaz calificó como “preocupante” que disidencias de ‘Iván Mordisco’ restrinjan el ingreso de misiones de ONU, OEA y Defensoría del Pueblo en zonas donde operan

ENTRETENIMIENTO

Reconocido cantante se puso nervioso

Reconocido cantante se puso nervioso en plena transmisión en vivo con Maluma y sacó risas al paisa

Novia de Epa Colombia se pronunció sobre la investigación en contra de la empresaria por excesos en prisión: “Difícil callar”

Karol G y Greeicy encendieron las redes sociales con particular gesto durante una gala en Miami

El tierno mensaje de Luis Alfonso a sus hijos por el Día del Hombre: “Los amo”

Expareja de Carmen Villalobos se pronunció sobre su supuesta infidelidad con otra famosa: “Estoy tranquilo”

Deportes

Minnesota United vs. Seattle Sounders:

Minnesota United vs. Seattle Sounders: 15 minutos para James Rodríguez antes de unirse a la selección Colombia

Richard Ríos es la portada de todos los diarios deportivos de Portugal previo a los partidos con la selección Colombia

Nairo Quintana “fue el punto máximo” del ciclismo colombiano: expertos analizan su retiro y el futuro de este deporte en Colombia

Nairo Quintana: el palmarés del mejor ciclista latinoamericano de la historia tras 17 años de carrera

Nairo Quintana, el ciclista colombiano más ganador de la historia, anunció su retiro del ciclismo profesional: “Es mi última temporada”